Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Nueve legisladores santafesinos culminan su gestión en la Cámara baja, tras cuatro años de variada actividad parlamentaria.

27 de octubre 2025 · 16:17hs
Congreso. La Cámara de Diputados y Senadores de la Nación se renovó

Foto: Archivo / La Capital.

Congreso. La Cámara de Diputados y Senadores de la Nación se renovó

Con la renovación legislativa que definieron las elecciones nacionales, nueve diputados nacionales por Santa Fe concluirán su mandato el próximo 10 de diciembre de 2025. Estos representantes, elegidos en los comicios de 2021, integraron distintos bloques y protagonizaron una intensa labor parlamentaria, con proyectos propios y acompañamiento a iniciativas de otros legisladores.

La información sobre su desempeño surge del sitio especializado “De qué se trata”, que monitorea la actividad de la Cámara de Diputados de la Nación.

Mario Barletta (Unidos)

El exintendente de Santa Fe y exrector de la UNL presentó 17 proyectos de su autoría y acompañó 465 iniciativas como firmante. Durante su gestión, priorizó temas vinculados a la educación, la transparencia institucional y el federalismo.

Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad)

Integrante del bloque liberal, impulsó 34 proyectos propios y firmó 307 propuestas junto a otros legisladores. Su trabajo se centró en iniciativas de seguridad, modernización del Estado y reducción de impuestos.

Mónica Fein (Encuentro Federal)

La exintendenta de Rosario fue una de las legisladoras más activas del período: presentó 186 proyectos y acompañó 756 iniciativas. Durante su mandato, promovió leyes de salud pública, derechos de género y fortalecimiento de gobiernos locales.

Germana Figueroa Casas (PRO)

Economista y dirigente rosarina, presentó 33 proyectos propios y firmó 522 iniciativas. Se destacó por su participación en temas tributarios, financiamiento educativo y políticas de empleo formal.

Melina Giorgi (Democracia para Siempre)

Asumió su banca en 2023, tras la designación de Victoria Tejeda en el gabinete provincial. En dos años de mandato, presentó 30 proyectos y acompañó 230. Sus ejes de trabajo fueron la inclusión digital y la participación de jóvenes en política.

Luciano Laspina (PRO)

Economista y referente del PRO en Santa Fe, impulsó 17 proyectos propios y respaldó 131 iniciativas de otros legisladores. Se destacó por sus intervenciones en materia fiscal y política económica nacional.

Magalí Mastaler (Unión por la Patria)

Diputada de origen rafaelino, presentó 16 proyectos de ley y firmó 127 iniciativas colectivas. Durante su gestión, se concentró en políticas de género, niñez y desarrollo regional.

Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)

Exsenador y hombre de confianza de Omar Perotti, tuvo una de las mayores producciones legislativas del período: 243 proyectos propios y 302 acompañamientos. Su trabajo abordó temas productivos, de infraestructura y promoción industrial.

Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)

Referente peronista rosarino, presentó 194 proyectos y firmó 641 iniciativas. Se destacó por su labor en derechos humanos, transporte, y políticas de seguridad ciudadana.

Los que continúan su mandato

Además de los legisladores que finalizan su mandato, otros diez diputados nacionales por la provincia de Santa Fe continuarán ocupando sus bancas hasta 2027. Estos representantes fueron electos en los comicios de 2023 y sus períodos aún no han culminado. La lista incluye a:

- Rocío Bonacci (bloque Unite / La Libertad Avanza)

- Alejandro Bongiovanni (bloque PRO)

- Florencia Carignano (bloque Unión por la Patria)

- Romina Diez (bloque La Libertad Avanza)

- Diego Giuliano (bloque Unión por la Patria)

- Germán Martínez (bloque Unión por la Patria)

- Nicolás Mayoraz (bloque La Libertad Avanza)

- José Núñez (bloque PRO)

- Esteban Paulón (bloque Encuentro Federal), quien fue candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero no ingresó.

- Verónica Razzini (bloque Futuro y Libertad)

Un recambio que renueva el mapa político santafesino

Con el cierre del período legislativo, Santa Fe renovará sus nueve bancas en Diputados, que pasarán a manos de La Libertad Avanza (4), Fuerza Patria (3) y Provincias Unidas (2). El recambio marcará el inicio de una nueva etapa política, con representación plural y un Congreso que reflejará los cambios surgidos en las urnas tras las elecciones de 2025.

Los diputados electos por La Libertad Avanza

El triunfo de La Libertad Avanza en Santa Fe consolidó el poder territorial del presidente Javier Milei y extendió su presencia en el Congreso.

Los diputados electos por este espacio son:

- Agustín Pellegrini, cabeza de lista y referente libertario en la provincia.

- Yamile Tomassoni, abogada oriunda de Cañada de Gómez, actualmente al frente de la UDAI Rosario Centro de la ANSES, ubicada en Sarmiento y Rioja

- Juan Pablo Montenegro, abogado de Rosario.

- Valentina Ravera, dirigente joven del espacio y estudiante de abogacía.

El bloque libertario sumará así cuatro escaños santafesinos, que fortalecerán la bancada oficialista en la Cámara baja.

Los diputados electos por Fuerza Patria

El segundo lugar fue para Fuerza Patria (FP), una coalición de raíz peronista y progresista que encabezó Caren Tepp, dirigente de Ciudad Futura.

Los nuevos diputados nacionales por este espacio serán:

- Caren Tepp, primera candidata y referente de Ciudad Futura

- Agustín Rossi, exministro de Defensa y figura histórica del peronismo santafesino

- Alejandrina Borgatta, militante feminista y referenciada en La Cámpora

El resultado confirmó el crecimiento de Fuerza Patria en el escenario provincial, con una estrategia basada en la militancia territorial y el discurso de renovación política.

Los diputados electos por Provincias Unidas

En tercer lugar, se ubicó Provincias Unidas (PU), el frente que integran varios mandatarios del interior del país y que en Santa Fe encabezó la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por dirigentes del socialismo y la UCR.

Los diputados electos por este espacio son:

- Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina y presidenta del PRO provincial

- Pablo Farías, dirigente del Partido Socialista y expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Ambos asumirán con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, que apostó a construir una proyección nacional desde su gestión.

