Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

El santafesino, recordado por su relación con la octogenaria Adelfa Volpes, contrajo matrimonio en Coronda con Javier Elías Salazar

27 de octubre 2025 · 16:13hs
Reinaldo

Reinaldo, el viudo de Adelfa, se casó este lunes con un joven que conoció en la cárcel. 

Reinaldo Wabeke, el santafesino recordado por haberse casado con la octogenaria Adelfa Volpes cuando él tenía 24 años, se casó este lunes con Javier Elías Salazar, a quien conoció en la cárcel cuando estuvo preso por narcotráfico.

El viudo de Adelfa volvió a ocupar titulares este lunes, cuando se conoció que formalizó su relación con Javier Elías Salazar en una ceremonia realizada a primera hora en el Registro Civil de Coronda, en el departamento San Gerónimo. El enlace fue sencillo, sin cobertura mediática y con la presencia de un reducido grupo de allegados.

El nombre de Wabeke se hizo conocido a nivel nacional en 2007, cuando contrajo matrimonio con Adelfa Volpes de 82 años cuando él tenía 24. A los pocos días del casamiento, la mujer falleció y el joven santafesino heredó una importante fortuna.

Reynaldo Wabeke y Adelfa.jpg
Reinaldo Wabeke y Adelfa Volpes se casaron en septiembre de 2007. Ella murió poco después tras la luna de miel en Río de Janeiro.

Reinaldo Wabeke y Adelfa Volpes se casaron en septiembre de 2007. Ella murió poco después tras la luna de miel en Río de Janeiro.

Con el tiempo, su vida se vio envuelta en controversias y problemas judiciales. En 2020 fue detenido en la autopista Rosario–Santa Fe acusado de integrar una red de narcotráfico encabezada por Vanesa “La Curandera” Saravia, en un operativo donde se incautó 5 kilos de cocaína.

Ahora, tras años de bajo perfil, Wabeke decidió dar un paso que él mismo definió como “un nuevo comienzo”. La elección de una ceremonia discreta, sin cámaras ni invitados famosos, contrasta con la exposición mediática que tuvo en el pasado y parece reflejar su intención de cerrar una etapa. “Estoy tranquilo y feliz”, habría expresado el flamante esposo ante su entorno más cercano, según medios locales.

GzMVSPnWYAAmM2-

Una vida difícil

Tras casarse este lunes, Wabeke habló con Aire Santa Fe y relató los distintos obstáculos que atravesó en los últimos años. "Me comí cinco años presos y perdí muchas cosas. La Policía me atendió bien, solamente la pasé mal en Piñero que me amenazaban de muerte, me quise matar muchas veces. La mala junta me llevó a caer preso. Ser preso es algo muy distinto, es una vida diferente", contó.

"Viví momentos lindos y feos, pero no me arrepiento. Estuve en pareja con otro chico que me cagó la vida. Salí de la cárcel y me robó de todo. Me encontré sin nada. Encima que estuve cinco años preso, me robó todo y me amenazó", contó el santafesino.

"Hoy me casé con un chico de 26 años, nos conocimos adentro de la cárcel. Lo amo. Nunca quise tanto a alguien y eso que me casé un montón de veces. Me casé primero con una mujer y le agradezco a Adelfa todo lo que hizo por mi. Me casé con Cristian y me divorcié estando preso".

"Le agradezco a todos los que me ayudaron a resistir adentro de la cárcel. No lo quiero volver a vivir. Ahora entiendo la vida del rico, del pobre, vivir con todo, vivir sin nada. Aprendí a vivir con gente distinta", reflexionó.

WhatsApp Image 2025-10-27 at 14.33.38

Wabeke contó además que está medicado ya que padece cáncer. "Le agradezco a Dios que estoy vivo. Y que viví para salir de la cárcel. Voy a disfrutar la vida. Con amigos, mi sobrina, hermana. Me quedó en Santa Fe y a esperar que el destino me diga que hago de mi vida", exclamó.

"Adelfa estaría feliz por mí. Yo me casé con ella por una amistad, porque ella quería casarse conmigo. Ella estaría feliz que me caso con él. Me casé con una persona maravillosa, salió hace cuatro años. Es un chico maravilloso, es el amor de mi vida. No es interesado como las personas que estuvieron a mi alrededor. Es un chico trabajador que nunca me pidió nada", sostuvo.

Finalmente, Wabeke habló sobre el destino de las propiedades que heredó de su matrimonio con Adelfa. "Me usurparon la casa de 9 de Julio y Crespo. Le pido a los jueces que saquen a esa gente. Que los parientes se queden con todo. Yo me casé con ella y me dejó lo más lindo, haberla conocido, un bienestar, obra social. Pero que la justicia haga algo", enfatizó.

