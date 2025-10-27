Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina pese al entusiasmo del mercado

El banco de inversión Barclays advierte que un peso más fuerte podría resultar incompatible con el crecimiento y dificultar el acceso a los mercados, además de complicar la meta de acumulación de reservas hacia 2027

Barclays ve que estos resultados son una oportunidad para flotar la moneda y anunciar un programa de acumulación de reservas.

El triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de Argentina generó una gran euforia en los mercados. Los mercados comenzaron la semana con optimismo y bonos y acciones se dispararon desde las primeras horas del lunes y el dólar opera en baja. Aún así, un informe del banco de inversión Barclays advierte que Argentina debería modificar el esquema cambiario que viene implementando.

En un informe publicado después de las elecciones, el gigante financiero señala que " una reacción inicial favorable en precios de activos podría retrasar” una necesaria modificación del esquema cambiario. “Creemos que un nuevo régimen cambiario sigue siendo necesario incluso después de estos resultados y una reacción inicial favorable en precios de activos podría retrasar este cambio", alerta el estudio de Barclays.

Los analistas del banco de inversión resumen su preocupación en seis puntos. “ El peso se negociará más fuerte tras estos resultados, al descontarse el riesgo político. Un problema que vemos es que si este régimen cambiario recupera inicialmente credibilidad, el tipo de cambio real resultante probablemente sea inconsistente con una economía en crecimiento. Evidencia indicativa de esto es el desempeño de la actividad económica en los últimos ocho meses", apuntaron.

Por otra parte, señalaron: “Creemos que un tipo de cambio real cercano a los niveles de 2017 (10% más fuerte que el viernes) con política fiscal 4 puntos del PIB más estricta es demasiado fuerte para que la producción crezca a su potencial. Esto podría eventualmente convertirse en un problema político, generando nuevamente dinámicas cambiarias disruptivas".

Además, consignaron que si el impulso positivo inicial no es suficiente para recuperar el acceso al mercado, la acumulación de reservas también requeriría probablemente una moneda más débil. “Cuanto más nos acerquemos a 2027, más riesgoso se vuelve el reordenamiento del régimen cambiario”, puntualizaron.

El techo de la banda cambiria

Barclays advierte que otro problema es que la inflación probablemente se mantendrá por encima del 1% durante varios meses, fortaleciendo el techo de la banda.

“Vemos estos resultados como una oportunidad para flotar la moneda y anunciar un programa de acumulación de reservas desde una posición de fuerza. Si esto no se anuncia de inmediato, creemos que un camino virtuoso o con una posterior convergencia hacia un régimen cambiario más flexible también es posible, aunque menos probable", indicaron en su informe, según lo publicado en la agencia Bloomberg.