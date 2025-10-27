Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires: tres heridos graves

El accidente se produjo a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro

Un micro que transportaba hinchas del Flamengo volcó este lunes por la tarde, en el Estado de Río de Janeiro. El accidente no tuvo víctimas fatales pero dejó 16 personas heridas, tres de ellas en estado grave.

Los hinchas se dirigían a Buenos Aires para alentar a su equipo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing Club, que se jugará el próximo miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

Según precisó la Policía Federal de Carreteras, el accidente se registró alrededor de las 16.20 (hora de Brasil) en el kilómetro 281 de la autopista Presidente Dutra, a la altura de la localidad de Barra Mansa, en dirección a San Pablo.

En el lugar trabajaron equipos del Centro de Control Operacional, bomberos y efectivos policiales, quienes intervinieron rápidamente para asistir a los afectados y restablecer la circulación, que permaneció interrumpida durante varias horas.

2025-10-27 accidente micro flamengo

El micro formaba parte de una caravana de cinco ómnibus que había partido desde Río de Janeiro con destino a la capital argentina. Uno de los vehículos perdió el control por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre la banquina.

El siniestro generó una congestión de más de cuatro kilómetros en la ruta, mientras los equipos de rescate trasladaban a los heridos a distintos centros de salud de la zona.

El club carioca expresó su preocupación por el accidente destacó en un comunicado que estaban en contacto con el intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, "quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos", además de monitorear las medidas con el Comando General del Cuerpo de Bomberos y la Superintendencia de PRF de Río.