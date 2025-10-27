Crimen en la zona sudoeste: asesinaron de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Vecinos escucharon disparos a la madrugada del sábado, pero el cuerpo fue hallado durante la tarde del domingo dentro de una vivienda

Crimen en la zona sudoeste: el joven asesinado fue hallado dentro de una casa.

A partir de una denuncia de un vecino del barrio Puente Gallego, la Fiscalía investiga el crimen de un joven de 19 años. El cuerpo fue hallado en la tarde del domingo con un disparo en la cabeza dentro de una casa, pero el homicidio habría ocurrido la madrugada del sábado.

La Fiscalía lo identificó como Brian González, de 19 años. De acuerdo a información preliminar, cerca de las 18.30 del domingo un vecino de la víctima lo halló en una vivienda precaria de la zona de Hollywood y Atlántida.

Según esta versión, el hombre de 42 años encontró al joven asesinado en una cama dentro de la vivienda. A su lado, los peritos encontraron una vaina servida y luego los médicos constataron que tenía una herida de arma de fuego en la cabeza.

La causa quedó a cargo de la fiscal Paula Barros, del Equipo Transitorio en Violencias Altamente Lesivas. La funcionaria ordenó una serie de medidas investigativas para dar con posibles testigos o registros de cámaras de vigilancia.

Desde la Fiscalía indicaron que el cuerpo hallado estaba en avanzado estado de descomposición. Sin embargo vecinos de la zona indicaron a la policía que la madrugada del sábado se escucharon al menos dos disparos cerca de la casa en la que fue hallado el joven asesinado.