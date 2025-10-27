La Capital | Información General | peritos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

La Oficina de Violencia Doméstica interpretó la declaración de la integrante de Bandana como la de “una mujer manipulada por el violento”

27 de octubre 2025 · 21:40hs
Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo

La cantante Lourdes Fernández, integrante de Bandana rescatada por personal policial de la casa de su expareja en estado de vulnerabilidad, se encuentra en una situación de "alto riesgo", según evaluó la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que interpretó su declaración como la de “una mujer manipulada por el violento”.

Lourdes, mientras tanto, negó haber sido agredida físicamente por su expareja, Leandro García Gómez.

La cantante prestó testimonio este lunes en la OVD, que realizó un documento a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho. Según indica el escrito, Lourdes presenta patrones de control, aislamiento y sometimiento psicológico, que suelen estar presentes en los vínculos abusivos.

El abogado de la madre de la cantante, Yamil Castro Bianchi, pedirá que Lourdes vuelva a declarar, esta vez como posible víctima de trata de personas.

"Sé qué pasaron cosas. Yo siento que me debo a mi público, como la gente que también tira buena onda”, dijo Lourdes en un mensaje en redes sociales, y se limitó a aclarar sobre lo sucedido: “Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas".

Agradeció al Hospital Fernández por la atención y la medicación que le permitirá de inmediato ponerse a trabajar y ensayar para el próximo jueves, cuando se presentará en el Gran Rex junto A Teens y Tripa. "Hoy decido concentrarme en un gran sueño que es el Gran Rex, que es nada más y nada menos que la casa que me vio crecer", remarcó, además de confirmar el regreso de Bandana para el próximo 23 de noviembre.

