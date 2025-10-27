Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario: a cuánto cerró este lunes

Un fuerte cambio en las expectativas inunda al mercado cambiario tras la victoria contundente de Javier Milei en las elecciones legislativas de este domingo. Así, el dólar se hundió luego de que el mercado interpretara que el electorado ratificó en las urnas el rumbo económico decidido el oficialismo .

El dólar minorista en el Banco Nación cedió a $1.450, mientras que el mayorista, que había terminado el viernes a $1.492, se desplomó a $1.410 (aunque $70 pesos por encima del mínimo intradiario) y con poco volumen.

Este lunes, a su vez, el promedio que realiza el Banco Central (BCRA) sobre el tipo de cambio que ofrecen las entidades bancarias ubicó a la divisa extranjera en $1.356,627 para la compra y $1.424,948 para la venta.

Por otro lado, el dólar cripto , que cotiza 24 horas, ya había anticipado el domingo lo que sería esta jornada cuando cayó con fuerza, situación que se replica este lunes ya que cedió 7,5% a $1.470,25. En ese marco, los dólares financieros también descomprimen con intensidad: el CCL cayó 8,7% a $1431,45, mientras que el MEP perdió 8,5% a $1.417,00.

Qué pasó con el blue en Rosario

A su vez el blue, se derrumbó 60 pesos, cotizando a $1.449 para la compra y $1.480 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.

En lo que respecta al dólar futuro los contratos arrancaron el lunes con mermas de hasta 10% que luego moderaron con el avance de la rueda. Así, e plazo que más cayó fue el de marzo del 2026 que perdió 5% a $1.600,5, seguido por el de octubre que está pronto a finalizar que baja 4,8% a $1.413,5. A su vez, el de diciembre de este año perdió 4,7% y el mercado especula con un tipo de cambio oficial a $1.511,0.

"A partir de la extrema dolarización con que los agentes ingresaron a los comicios, la primera reacción del dólar mayorista fue aflojar con fuerza hasta un 10%, ya que las más alentadoras expectativas descomprimen las tensiones pre electorales. Ocurre que en la medida que mejore el panorama político y económico, la demanda debería aflojar y la oferta incrementarse, por lo cual podría anticiparse un clima de mayor estabilidad cambiaria y de progresos en la desinflación", anticipó el economista Gustavo Ber.

En lo que respecta a las tasas de interés, la caución bursátil tomadora a un día opera a 60% TNA, mientras que el Repo en 72% TNA. "Tasas cortas por el momento no comprimen como si las largas, probablemente de acá hasta el viernes operen altas por falta de liquidez", advirtió un operador de la city. "Hay un festival de bonos y acciones, con una volatilidad intradiaria considerable", agregó.

Cambio de expectativas: qué pasará con el dólar y las tasas de interés

"El gobierno preservará el esquema de bandas cambiarias, anclando expectativas de inflación y permitiendo una baja de las tasas, a niveles que esperamos que rápidamente converjan a alrededor de 25%-35%", opinó en esta jornada, Max Capital. Desde este informe, también lanzaron nuevas proyecciones: esperan una apreciación hacia 1250-1300, nuevamente dentro de las bandas, las cuales, evalúan, se extenderían al menos hasta mediados de 2026.

"El Tesoro de EE.UU. podrá cerrar posiciones con ganancia, mientras el gobierno gradualmente acumula reservas dentro de las bandas, validando su estrategia. Aumentarán los flujos externos de IED, deuda y portafolio", pronosticaron.