Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

A pesar del flojo rendimiento del auto, el argentino logró destacarse y acorralar a su compañero, pero la suerte no lo acompañó en el tramo finaL

28 de octubre 2025 · 11:05hs
El Alpine de Franco Colapinto solo estuvo para pelear con su compañero de Alpine Pierre Gasly en México.

Franco Colapinto espera el Gran Premio de Brasil con la tranquilidad de que continuará en la Fórmula 1 el próximo año, a pesar de que Alpine todavía no realizó el anuncio oficial. El argentino volvió a demostrar atrevimiento en México a pesar del pésimo rendimiento de su auto, pero la suerte no lo acompañó y llegó en el 16º lugar.

El objetivo del pilarense es claro: superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly. La escudería francesa tuvo una carrera aparte, con ambos pilotos alejados de sus rivales en el fondo de la parrilla en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y hacia el final se acercaba el mano a mano.

Cuando Colapinto arremetió contra el francés, un Virtual Safety Car y la batalla de Oliver Bearman ante Oscar Piastri, que les sacaron una vuelta de ventaja, frenó el intento de otro sobrepaso a su compañero, tal como se había dado en Austin una semana antes sin obedecer las indicaciones del equipo.

Colapinto junto a Gasly en la previa al GP de México.

Colapinto junto a Gasly en la previa al GP de México.

Si bien la frustración de llegar apenas dos décimas por detrás de Gasly le dejó un sabor amargo para cerrar el fin de semana, el argentino se destacó con un imponente ritmo en comparación con su compañero, recortando incluso más de un segundo de distancia por cada vuelta en el tramo final.

El ritmo de Colapinto en México

Colapinto largó con neumáticos duros desde el último lugar para apostar a una tardía parada en boxes, a diferencia de Gasly que arrancó la carrera con las gomas medias. No obstante, un incidente forzado por Lance Stroll dejó al argentino sin pista en la curva 2 luego de hacer un trompo, lo que llevó a que perdiera varios segundos frente al resto.

Por su parte, el francés largó bien y aprovechó las oportunidades para escalar tres posiciones, pero rápidamente fue superado y para la vuelta 7 ya estaba apenas 3,5 segundos adelante de su compañero en la penúltima posición. Allí, el pilarense empezó a recortar diferencia y se ubicó a 2,3 segundos para la vuelta 12, según consignó el medio especializado Motorsport.

Ritmo Colapinto México 1

El ritmo de ambos se mantuvo parejo a pesar de que Gasly giraba con los medios (desde Motorsport señalaron que Pirelli estimaba que las gomas medias serían medio segundo más rápidas que las duras) y el argentino llegó a estar a menos de un segundo, con el objetivo de hacer el sobrepaso, cuando el francés paró en boxes al final de la vuelta 33.

Tras su cambio a gomas blandas, Gasly aprovechó la diferencia de compuesto, ya que Colapinto continuó con las duras hasta la vuelta 49, para recortar unos 20 segundos de diferencia entre ambos.

Un cambio tardío para Colapinto

Colapinto fue el último en ingresar a boxes y se reincorporó a la carrera a 21,3 segundos de su compañero luego de pasar a neumáticos blandos, quedando los dos monoplazas de Alpine con el mismo compuesto, pero Gasly con 15 giros de uso.

Con la ventaja de goma, el piloto de 22 años tuvo un arrollador rendimiento frente a su compañero y descontó casi un segundo por vuelta durante 20 giros, por lo que se colocó a cuatro décimas del francés y con chances claras de superarlo en la vuelta 68 a falta de tres para el final.

Ritmo Colapinto México 2

En ese preciso momento, la suerte no acompañó al 43, que debió apartarse para dejar pasar a Bearman y Piastri, quienes se disputaban el cuarto lugar de la carrera. Este movimiento lo hizo caer a más de dos segundos de Gasly, quien se mantuvo delante del Haas y del McLaren por una vuelta, cuando los dejó pasar en la recta principal.

Un final caótico y otro golpe de mala suerte

Inmediatamente, Colapinto volvió a quedar pegado a Gasly con una vuelta y media por disputarse, pero el despiste de Carlos Sainz provocó la aparición del Virtual Safety Car y frenó cualquier chance de ataque.

El auto de seguridad fue retirado a media vuelta para el final y el ritmo de argentino siguió siendo superior al de su compañero, por lo que arremetió nuevamente para intentar un sobrepaso de último momento. Esto no le bastó y ambos vieron la bandera a cuadros con apenas 0,2 segundos de diferencia.

Desde Motorsport analizaron que, a pesar de que en la carrera no hubo momentos en que ambos se encuentren en igualdad de condiciones y que la comparación pueda resultar injusta, el trabajo de Colapinto con su primer stint de goma dura fue destacado y mantuvo un duelo a la par de Gasly, compensando el trompo forzado por Stroll y la ventaja de los medios del francés. Los problemas del auto de Alpine son evidentes, pero la gestión y esfuerzo del argentino vienen siendo puntos destacados para mirar hacia el futuro.

