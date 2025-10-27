La Capital | Economía | dólar

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

La cotización de la divisa cerró a $ 1.460 en el Banco Nación luego de un derrumbe más pronunciado a media rueda. Suba histórica en acciones

27 de octubre 2025 · 20:38hs
Algunos analistas advierten que el gobierno debe retomar la estrategia de recomposición de las reservas del Banco Central.

Algunos analistas advierten que el gobierno debe retomar la estrategia de recomposición de las reservas del Banco Central.

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo descomprimió la presión sobre el mercado cambiario, al menos en lo inmediato. El precio del dólar minorista bajó a $ 1.460 en el Banco Nación, desde los $ 1.515 a los que había cerrado el viernes. La caída fue mucho más fuerte en el primer tramo de la rueda pero luego se moderó. En una semana de transición, con vencimientos de bonos y cierre posiciones en el mercado de futuros, los operadores debaten si el gobierno tratará de profundizar la tendencia bajista o saldrá a comprar divisas para acumular reservas.

La euforia por el triunfo oficialista ganó a toda la plaza financiera. Los bonos subieron hasta 24% y el riesgo país apuntaría a caer bastante por debajo de los 1.000 puntos básicos, tras cerrar a en 1.081 el pasado viernes. Morgan Stanley y JP Morgan, que emitieron informes donde recomiendan “compra long de activos locales” y destacaron al segmento bancario como uno de los de mayor potencial. Las acciones treparon tanto en la plaza local como Wall Street. Los ADRs volaron hasta casi 50% y el S&P Merval anotó su mayor en lo que va del siglo (21,7%).

La celebración llegó al propio gobierno de Estados Unidos, actor clave en el resultado electoral. “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que en las semanas previas había volcado u$s 2 mil millones para sostener la banda cambiaria. El presidente Donald Trump se sumó al agasajo: “No solo ganó, sino que ganó por mucho”, dijo y aseguró que, con estos resultados, la Argentina “justificó la confianza” que le depositó.

La fuerte baja que mostró el dólar cripto el domingo se trasladó al inicio de la rueda en el mercado oficial de cambios. La semana arrancó con una baja de $ 100 y logró romper la barrera de $ 1.400. A media rueda se posicionó en $ 1.370 y así se mantuvo hasta el mediodía, cuando comenzó a estabilizarse entre los $ 1.400 y $ 1.460. El mayorista, que había terminado el viernes a $ 1.492, se desplomó a $ 1.435, con poco volumen.

El resultado de las elecciones de medio término sorprendió a más de uno, y los analistas financieros pasaron de dar por muerta a la banda cambiaria a preguntarse si el gobierno saldrá a comprar divisas para sostener la paridad.

El gobierno se enfrentará a una disyuntiva: le pone piso al tipo de cambio para evitar una sobrerreacción y empezar a acumular reservas o castiga a quienes apostaron en contra de la continuidad de las bandas”, se preguntó la consultora 1816.

El incentivo para tener un tipo de cambio más bajo viene del lado de una serie de deadlines de esta semana. El martes, por ejemplo, se fija la paridad a la que se pagarán más de u$s 3.000 millones de la Letra D31O5. En tanto, sobre el fin de la semana vencen los contratos de futuros de dólar de octubre.

El escenario para Milei

El economista Lorenzo Sigaut Gravina dijo que si bien en los próximos días hay algunos incentivos para que el dólar esté más bajo también hay necesidad de acumular reservas porque “hay un desvío muy grande con respecto a la meta para fin de año con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Por otro lado, Estados Unidos que vendió u$s 2.000 millones, podría aprovechar el momento para salir del peso. Por eso, consideró que sería “lógico” que el gobierno deje correr un poquito el tipo de cambio, al menos los próximos días pero que también aproveche, en la medida que se pueda, para recomprar un poco y mostrar “voluntad de acumular”.

Lo mismo opinó Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras: “Creo que pasada la elección, con un resultado sorpresivamente favorable al oficialismo, el gobierno debe retomar la estrategia de recomposición de reservas”. Admitió, no obstante, que en un primer momento se desarme parte de la cobertura previa a las elecciones.

Según Max Capital, el gobierno preservará el esquema de bandas cambiarias, anclando expectativas de inflación y permitiendo una baja de las tasas, a niveles que convergerían a alrededor de 25%-35%. Según su opinión, el tipo de cambio se apreciaría hacia 1.250 ó 1300, nuevamente dentro de las bandas, las cuales, evalúan, se extenderían al menos hasta mediados de 2026. “El Tesoro de EEUU. podrá cerrar posiciones con ganancia, mientras el gobierno gradualmente acumula reservas dentro de las bandas, validando su estrategia”, pronosticaron.

El dólar futuro

La consultora 1816 advirtió que el mercado llegó muy dolarizado a las elecciones, vía spot, futuros y dólar linked, y que la crisis de liquidez en el mercado de pesos seguiría “salvo que el BCRA se ponga a imprimir pesos en estas próximas jornadas”.

En lo que respecta a las tasas de interés, la caución bursátil tomadora a un día operó a 60% TNA, mientras que el Repo en 72% TNA.

El JP Morgan advirtió que “las recientes semanas expusieron las vulnerabilidades del sistema de bandas, que carece de flexibilidad ante shocks”, por lo que “podría ser necesario algún ajuste cambiario para restaurar la acumulación de reservas”.

En un informe poselectoral enfatizó que el apoyo político local y el respaldo de Estados Unidos “configuran un escenario propicio para la recomposición de precios en los activos soberanos”. Agregó que el respaldo norteamericano podría incluir “medidas adicionales” para impulsar su demanda.

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Se viene la tercera clínica en el fútbol infantojuvenil en Villa Gobernador Gálvez

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum: "El Regreso"

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

La iniciativa contempla más flexibilidad y beneficios fiscales para las empresas. Qué diputada libertaria está detrás de los cambios

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina
Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ola violeta también llegó al departamento Rosario: quién ganó en cada localidad

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Regional del Litoral de rugby presenta las finales que se jugarán en el Jockey Club

Boca le ganó a a Barracas y Central debe esperar hasta el viernes para ser el mejor del año

Las figuras emblemáticas de Newell's cierran filas con Lucas Bernardi

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

LLA triunfó en Santa Fe y dejó lejos al peronismo y Provincias Unidas

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

El presidente y un triunfo que resultó inesperado por su magnitud

Santa Fe: una mayoría silenciosa movida por el apoyo a Milei, el rechazo al pasado y el miedo

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %