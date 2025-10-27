El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

La cotización de la divisa cerró a $ 1.460 en el Banco Nación luego de un derrumbe más pronunciado a media rueda. Suba histórica en acciones

Algunos analistas advierten que el gobierno debe retomar la estrategia de recomposición de las reservas del Banco Central.

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo descomprimió la presión sobre el mercado cambiario, al menos en lo inmediato. El precio del dólar minorista bajó a $ 1.460 en el Banco Nación, desde los $ 1.515 a los que había cerrado el viernes. La caída fue mucho más fuerte en el primer tramo de la rueda pero luego se moderó. En una semana de transición, con vencimientos de bonos y cierre posiciones en el mercado de futuros, los operadores debaten si el gobierno tratará de profundizar la tendencia bajista o saldrá a comprar divisas para acumular reservas.

La euforia por el triunfo oficialista ganó a toda la plaza financiera. Los bonos subieron hasta 24% y el riesgo país apuntaría a caer bastante por debajo de los 1.000 puntos básicos, tras cerrar a en 1.081 el pasado viernes. Morgan Stanley y JP Morgan, que emitieron informes donde recomiendan “compra long de activos locales” y destacaron al segmento bancario como uno de los de mayor potencial. Las acciones treparon tanto en la plaza local como Wall Street. Los ADRs volaron hasta casi 50% y el S&P Merval anotó su mayor en lo que va del siglo (21,7%).

La celebración llegó al propio gobierno de Estados Unidos, actor clave en el resultado electoral. “Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que en las semanas previas había volcado u$s 2 mil millones para sostener la banda cambiaria. El presidente Donald Trump se sumó al agasajo: “No solo ganó, sino que ganó por mucho”, dijo y aseguró que, con estos resultados, la Argentina “justificó la confianza” que le depositó.

La fuerte baja que mostró el dólar cripto el domingo se trasladó al inicio de la rueda en el mercado oficial de cambios. La semana arrancó con una baja de $ 100 y logró romper la barrera de $ 1.400. A media rueda se posicionó en $ 1.370 y así se mantuvo hasta el mediodía, cuando comenzó a estabilizarse entre los $ 1.400 y $ 1.460. El mayorista, que había terminado el viernes a $ 1.492, se desplomó a $ 1.435, con poco volumen.

El resultado de las elecciones de medio término sorprendió a más de uno, y los analistas financieros pasaron de dar por muerta a la banda cambiaria a preguntarse si el gobierno saldrá a comprar divisas para sostener la paridad.

“El gobierno se enfrentará a una disyuntiva: le pone piso al tipo de cambio para evitar una sobrerreacción y empezar a acumular reservas o castiga a quienes apostaron en contra de la continuidad de las bandas”, se preguntó la consultora 1816.

El incentivo para tener un tipo de cambio más bajo viene del lado de una serie de deadlines de esta semana. El martes, por ejemplo, se fija la paridad a la que se pagarán más de u$s 3.000 millones de la Letra D31O5. En tanto, sobre el fin de la semana vencen los contratos de futuros de dólar de octubre.

El escenario para Milei

El economista Lorenzo Sigaut Gravina dijo que si bien en los próximos días hay algunos incentivos para que el dólar esté más bajo también hay necesidad de acumular reservas porque “hay un desvío muy grande con respecto a la meta para fin de año con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Por otro lado, Estados Unidos que vendió u$s 2.000 millones, podría aprovechar el momento para salir del peso. Por eso, consideró que sería “lógico” que el gobierno deje correr un poquito el tipo de cambio, al menos los próximos días pero que también aproveche, en la medida que se pueda, para recomprar un poco y mostrar “voluntad de acumular”.

Lo mismo opinó Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras: “Creo que pasada la elección, con un resultado sorpresivamente favorable al oficialismo, el gobierno debe retomar la estrategia de recomposición de reservas”. Admitió, no obstante, que en un primer momento se desarme parte de la cobertura previa a las elecciones.

Según Max Capital, el gobierno preservará el esquema de bandas cambiarias, anclando expectativas de inflación y permitiendo una baja de las tasas, a niveles que convergerían a alrededor de 25%-35%. Según su opinión, el tipo de cambio se apreciaría hacia 1.250 ó 1300, nuevamente dentro de las bandas, las cuales, evalúan, se extenderían al menos hasta mediados de 2026. “El Tesoro de EEUU. podrá cerrar posiciones con ganancia, mientras el gobierno gradualmente acumula reservas dentro de las bandas, validando su estrategia”, pronosticaron.

El dólar futuro

La consultora 1816 advirtió que el mercado llegó muy dolarizado a las elecciones, vía spot, futuros y dólar linked, y que la crisis de liquidez en el mercado de pesos seguiría “salvo que el BCRA se ponga a imprimir pesos en estas próximas jornadas”.

En lo que respecta a las tasas de interés, la caución bursátil tomadora a un día operó a 60% TNA, mientras que el Repo en 72% TNA.

El JP Morgan advirtió que “las recientes semanas expusieron las vulnerabilidades del sistema de bandas, que carece de flexibilidad ante shocks”, por lo que “podría ser necesario algún ajuste cambiario para restaurar la acumulación de reservas”.

En un informe poselectoral enfatizó que el apoyo político local y el respaldo de Estados Unidos “configuran un escenario propicio para la recomposición de precios en los activos soberanos”. Agregó que el respaldo norteamericano podría incluir “medidas adicionales” para impulsar su demanda.