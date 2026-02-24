La Capital | Zoom | Warner Bros

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Los accionistas todavía no descartan la posibilidad de aceptar la propuesta de Netflix

24 de febrero 2026 · 20:06hs
Warner Bros. Discovery (WBD) anunció que evalúa una nueva oferta de adquisición de Paramount, y todavía no descarta la posibilidad de aceptar la propuesta de Netflix.

Warner reveló que recibió una oferta revisada de Paramount después de que venciera un plazo de siete días para reanudar conversaciones con la empresa. Según trascendió, la oferta sería de 31 dólares por acción, en un intento por competir con el acuerdo de venta que el legendario estudio tiene con Netflix.

WBD indicó en un comunicado que la oferta revisada de Paramount podría ser más beneficiosa para los accionistas que el acuerdo actual con Netflix, que prevé la venta de los estudios y negocios de streaming de WBD a Netflix por 27,75 dólares por acción.

Una compra de Warner Bros. Discovery reconfiguraría Hollywood y el panorama mediático en general, al reunir bajo un mismo techo a HBO Max, títulos de culto como “Harry Potter” y, dependiendo de quién gane entre Netflix y Paramount, potencialmente incluso a CNN.

Paramount quiere adquirir Warner Bros. en su totalidad —incluidas cadenas como CNN y Discovery— y acudió directamente a los accionistas con una oferta hostil, totalmente en efectivo, de 77.900 millones de dólares apenas unos días después de que se anunciara el acuerdo con Netflix en diciembre. Al contabilizar la deuda, esa oferta proponía a los interesados de Warner 30 dólares por acción, lo que equivalía a un valor empresarial de alrededor de 108.000 millones de dólares.

Netflix solo quiere comprar el estudio de Warner y su negocio de streaming por 72.000 millones de dólares en efectivo, o unos 83.000 millones de dólares si se incluye la deuda. El consejo de administración de Warner respaldó repetidamente este acuerdo y ahora reiteró que su convenio con Netflix sigue vigente.

Si el consejo de administración de Warner concluye que la oferta revisada de Paramount es superior, Netflix tendría cuatro días para renegociar con WBD y proponer una contraoferta, o retirarse del proceso.

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita
Zoom

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

