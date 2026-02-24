La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario abre su temporada 2026 en El Círculo con entrada gratuita

Bajo la dirección de Javier Mas, el concierto inaugural incluirá obras de Verdi y Bottesini, con Pedro Salerno como solista invitado. Además, se recibirán útiles escolares para donar a la ONG Movimiento Solidario Rosario

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario , dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe dará comienzo a su temporada 2026 en el teatro El Círculo , en donde reafirmará su compromiso con la excelencia artística y el desarrollo cultural de la región. Bajo la dirección del maestro Javier Mas se interpretará el Concierto Nr. 2 para contrabajo, de Giovanni Bottesini, con la participación de Pedro Salerno (Solista de Contrabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional).

Las entradas son gratuitas y podrán retirarse desde el miércoles 25 de febrero. Para esta presentación, el Ministerio de Cultura junto al Movimiento Solidario Rosario invitan a quienes concurran a donar útiles escolares nuevos o en buen estado. Los cuadernos, lápices, mochilas, carpetas, cartucheras y materiales escolares se recibirán en el hall del teatro, en las instancias previas a la realización del concierto. Todos los elementos serán entregados a niñas y niños que participan en sus espacios comunitarios y de familias que la ONG acompaña durante todo el año.

En relación al programa elegido para el concierto de apertura, su director dio detalles sobre el mismo: “El programa comenzará con la obertura de Nabucco de Giuseppe Verdi, obra de fuerte impronta dramática que marcará el carácter celebratorio de la velada. Seguidamente se interpretará el Concierto para contrabajo N.º 2 de Giovanni Bottesini, pieza fundamental del repertorio para el instrumento, con la participación como solista invitado de Pedro Salerno, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. En la segunda parte, la orquesta abordará una selección de Peer Gynt de Edvard Grieg, el poema sinfónico El Moldava de Bedich Smetana y las célebres Danzas Polovtsianas de Alexander Borodin, conformando un recorrido por algunas de las páginas más representativas del repertorio sinfónico”.

“De este modo, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario inaugura una nueva temporada reafirmando su rol como organismo artístico de referencia, fortaleciendo el vínculo con el público y proyectando una programación de alto nivel para este año”, afirmó Javier Mas.

La temporada 2026

Por otra parte, el director del organismo provincial, adelantó y dio precisiones en relación a la programación de la nueva temporada: “La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario presentará su temporada 2026, una programación que conjuga grandes hitos del repertorio sinfónico, homenajes conmemorativos y estrenos que amplían el horizonte artístico del organismo. El año incluirá celebraciones especiales dedicadas a Manuel de Falla y Carl Maria von Weber, en el marco de sus aniversarios, reafirmando el compromiso de la orquesta con la puesta en valor de figuras fundamentales de la tradición musical europea”.

“Entre las obras centrales de la temporada se destacan Dafnis y Cloe de Maurice Ravel, la imponente Sinfonía N.º 3 de Gustav Mahler, la Sinfonía N.º 4 de Piotr Ilich Tchaikovsky y el vibrante Concierto para orquesta de Béla Bartók, obras que exigen una gran formación orquestal y que representan verdaderos desafíos interpretativos”.

En materia de estrenos confirmó: “La temporada incluirá estrenos locales de especial relevancia, como la Sinfonía N.º 3 de Louise Farrenc, destacada compositora francesa del siglo XIX cuya obra continúa siendo redescubierta y revalorizada en las principales salas del mundo”.

En cuanto a la participación de artistas invitados señaló: “La programación contará con la participación de solistas y directores invitados de reconocida trayectoria nacional e internacional, fortaleciendo el intercambio artístico y enriqueciendo el perfil interpretativo del organismo”.

“En paralelo, la Orquesta reafirma su vocación territorial y formativa con presentaciones en distintas localidades de la provincia, acercando la música sinfónica a nuevos públicos. Se suma la continuidad del ya consolidado ciclo de conciertos didácticos, destinado a todas las escuelas de la ciudad y la región, una propuesta que cada año convoca a miles de estudiantes y consolida el vínculo entre educación y cultura”, precisó Mas en relación a la política de extensión cultural.

A modo de cierre, el director de la Orquesta manifestó: “Con esta temporada, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario renueva su misión de ofrecer excelencia artística, ampliar el acceso a la música sinfónica y consolidarse como un actor cultural estratégico en la vida de la comunidad”.