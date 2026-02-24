La Capital | Zoom | Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario abre su temporada 2026 en El Círculo con entrada gratuita

Bajo la dirección de Javier Mas, el concierto inaugural incluirá obras de Verdi y Bottesini, con Pedro Salerno como solista invitado. Además, se recibirán útiles escolares para donar a la ONG Movimiento Solidario Rosario

24 de febrero 2026 · 17:40hs
La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe dará comienzo a su temporada 2026 en el teatro El Círculo, en donde reafirmará su compromiso con la excelencia artística y el desarrollo cultural de la región. Bajo la dirección del maestro Javier Mas se interpretará el Concierto Nr. 2 para contrabajo, de Giovanni Bottesini, con la participación de Pedro Salerno (Solista de Contrabajo de la Orquesta Sinfónica Nacional).

Las entradas son gratuitas y podrán retirarse desde el miércoles 25 de febrero. Para esta presentación, el Ministerio de Cultura junto al Movimiento Solidario Rosario invitan a quienes concurran a donar útiles escolares nuevos o en buen estado. Los cuadernos, lápices, mochilas, carpetas, cartucheras y materiales escolares se recibirán en el hall del teatro, en las instancias previas a la realización del concierto. Todos los elementos serán entregados a niñas y niños que participan en sus espacios comunitarios y de familias que la ONG acompaña durante todo el año.

En relación al programa elegido para el concierto de apertura, su director dio detalles sobre el mismo: “El programa comenzará con la obertura de Nabucco de Giuseppe Verdi, obra de fuerte impronta dramática que marcará el carácter celebratorio de la velada. Seguidamente se interpretará el Concierto para contrabajo N.º 2 de Giovanni Bottesini, pieza fundamental del repertorio para el instrumento, con la participación como solista invitado de Pedro Salerno, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. En la segunda parte, la orquesta abordará una selección de Peer Gynt de Edvard Grieg, el poema sinfónico El Moldava de Bedich Smetana y las célebres Danzas Polovtsianas de Alexander Borodin, conformando un recorrido por algunas de las páginas más representativas del repertorio sinfónico”.

>> Leer más: La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

“De este modo, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario inaugura una nueva temporada reafirmando su rol como organismo artístico de referencia, fortaleciendo el vínculo con el público y proyectando una programación de alto nivel para este año”, afirmó Javier Mas.

La temporada 2026

Por otra parte, el director del organismo provincial, adelantó y dio precisiones en relación a la programación de la nueva temporada: “La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario presentará su temporada 2026, una programación que conjuga grandes hitos del repertorio sinfónico, homenajes conmemorativos y estrenos que amplían el horizonte artístico del organismo. El año incluirá celebraciones especiales dedicadas a Manuel de Falla y Carl Maria von Weber, en el marco de sus aniversarios, reafirmando el compromiso de la orquesta con la puesta en valor de figuras fundamentales de la tradición musical europea”.

Entre las obras centrales de la temporada se destacan Dafnis y Cloe de Maurice Ravel, la imponente Sinfonía N.º 3 de Gustav Mahler, la Sinfonía N.º 4 de Piotr Ilich Tchaikovsky y el vibrante Concierto para orquesta de Béla Bartók, obras que exigen una gran formación orquestal y que representan verdaderos desafíos interpretativos”.

En materia de estrenos confirmó: “La temporada incluirá estrenos locales de especial relevancia, como la Sinfonía N.º 3 de Louise Farrenc, destacada compositora francesa del siglo XIX cuya obra continúa siendo redescubierta y revalorizada en las principales salas del mundo”.

En cuanto a la participación de artistas invitados señaló: “La programación contará con la participación de solistas y directores invitados de reconocida trayectoria nacional e internacional, fortaleciendo el intercambio artístico y enriqueciendo el perfil interpretativo del organismo”.

>>Leer más: La Orquesta Sinfónica de Rosario arranca su temporada en el marco del Día de la Mujer

“En paralelo, la Orquesta reafirma su vocación territorial y formativa con presentaciones en distintas localidades de la provincia, acercando la música sinfónica a nuevos públicos. Se suma la continuidad del ya consolidado ciclo de conciertos didácticos, destinado a todas las escuelas de la ciudad y la región, una propuesta que cada año convoca a miles de estudiantes y consolida el vínculo entre educación y cultura”, precisó Mas en relación a la política de extensión cultural.

A modo de cierre, el director de la Orquesta manifestó: “Con esta temporada, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario renueva su misión de ofrecer excelencia artística, ampliar el acceso a la música sinfónica y consolidarse como un actor cultural estratégico en la vida de la comunidad”.

Noticias relacionadas
El novio del argentino Nicolás Keenan asumió como primer ministro de Países Bajos 

Quién es Nicolás Keenan, el argentino que se convirtió en el "primer caballero" de Países Bajos

La premiada obra santafesina Flota se pudo ver en 2025 durante la primera edición del ciclo Un pasaje hasta aquí

El CCPE abrió la convocatoria para el ciclo de artes escénicas "Un pasaje hasta aquí"

Andrea del Boca fue la primer participante en ingresar a la casa de Gran Hemrano Generación Dorada

De estrella de novelas a "Gran Hermano": Andrea del Boca inauguró la casa más famosa

Entre los nuevos participantes se destacan influencers, artistas, deportistas y figuras con pasado en GH

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Lo último

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Warner Bros. evaluará la nueva oferta de compra que hizo Paramount

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Las conversaciones entre ambas partes se encaminaron rápidamente y el entrenador iniciará su segundo ciclo al mando del Rojinegro.

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico
Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita
Zoom

La Orquesta Sinfónica de Rosario abre su temporada con entrada gratuita

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Gran Hermano generación dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano generación dorada": uno por uno, los participantes 

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del Apertura

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Ovación
La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

El regreso a pista de un jugador que pone contento al técnico Jorge Almirón

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Policiales
Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

La Ciudad
Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL
Información General

Condenaron al dueño del pitbull que mató al perro comunitario de la UNL

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Por Lucas Ameriso

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %
Economía

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?
La Ciudad

La semana arrancó con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad
La Región

Un fiscal santafesino fue imputado por abuso sexual de una joven menor de edad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más
La Ciudad

La autopista a Santa Fe ya tiene tercer carril hasta San Lorenzo y ahora van por más

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas
LA CIUDAD

En la previa del clásico lanzan una campaña para desalentar pintadas

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10 % en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Avanza en el Concejo el programa para transformar basurales en plazas

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

"La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas