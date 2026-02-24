La Capital | Zoom | murió

Murió a los 71 años Robert Carradine, actor de "Lizzie McGuire"

Sufrió trastorno bipolar durante dos décadas y su hermano dijo que se quitó la vida

24 de febrero 2026 · 20:45hs
Robert Carradine y Hilary Duff hace más de veinte años

Robert Carradine y Hilary Duff hace más de veinte años, cuando protagonizaban "Lizzie McGuire".

Robert Carradine, actor de “La venganza de los nerds” y de "Lizzie McGuire", murió a los 71 años.

Su familia manifestó en un comunicado que el actor vivió con trastorno bipolar durante dos décadas.

Su hermano aseguró que Carradine murió por suicidio. “Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello. Es una enfermedad que lo superó, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma. Tenía un talento profundo, y lo extrañaremos todos los días”, dijo Keith Carradine a la web de noticias de entretenimiento Deadline.

Miembro más joven del "clan" Carradine, (fue hijo de John Carradine, hermano de Keith Carradine y medio hermano de los actores David Carradine, Bruce Carradine y Michael Bowen), Robert fue conocido tanto por su trabajo en cine como en televisión y trabajó de manera constante en la industria durante más de 40 años. Aunque colaboró con algunos de los directores más respetados de la época, nunca alcanzó el reconocimiento mundial de Keith y de David Carradine, quien murió en 2009.

2026-02-24 robert carradine

Uno de sus primeros papeles fue en la serie “Bonanza”, de 1971, y en el western de John Wayne “The Cowboys”, de 1972. También participó junto a David Carradine en la serie “Kung Fu”, en (“Calles peligrosas”), de Martin Scorsese, en “Regreso sin gloria” y en “Más allá de la gloria”, de Samuel Fuller. Pero toda una generación lo recuerda por su papel de Sam McGuire, el padre de Lizzie McGuire, el personaje que encarnaba Hilary Duff.

“Esto duele. Es muy difícil tener que enfrentar esta realidad de un viejo amigo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, y añadió “Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí muy querida por mis padres de la pantalla. Les estaré eternamente agradecida por eso”,

El mayor éxito de Robert Carradine llegaría en 1984 con la comedia "La venganza de los nerds”, en la que interpretó a Lewis Skolnick. Retomó el papel para la secuela cinematográfica y dos continuaciones hechas para televisión, y siguió rindiendo homenaje al querido personaje con una participación especial en la serie “Robot Chicken” y como copresentador (junto a su coprotagonista, Curtis Armstrong) del programa de competencia de cultura pop “King of the Nerds”, que se emitió durante tres temporadas.

