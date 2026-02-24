La Capital | Ovación | futbolista

La histórica sanción a un futbolista brasileño por realizar comentarios machistas

El defensor de Bragantino recibió un castigo ejemplar luego de expresar ante los medios que "no pueden una mujer para arbitrar un partido de este tamaño".

24 de febrero 2026 · 19:37hs
El futbolista Gustavo Marques fue sancionado por realizar comentarios machistas en Brasil.

El futbolista Gustavo Marques fue sancionado por realizar comentarios machistas en Brasil.

Un futbolista brasileño realizó comentarios machistas durante una entrevista luego de la derrota de su equipo y recibió una dura sanción. Gustavo Marques, defensor de Red Bull Bragantino, criticó a la árbitra Daiane Muniz después de la derrota 2-1 de su equipo ante San Pablo y sus declaraciones le jugaron una mala pasada.

“Primero quiero hablar del arbitraje. Porque no sirve de nada que juguemos contra San Pablo, Palmeiras o Corinthians y que pongan a una mujer para arbitrar un partido de este tamaño”, afirmó el jugador ante los medios una vez finalizado el encuentro en el que Bragantino fue eliminado en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

Creo que no fue honesta. San Pablo tiene todo el mérito por la camiseta y la tradición, pero ella se inclinó por ellos. Bragantino es grande, pero para ella San Pablo fue más grande. No tiene la capacidad para arbitrar un juego como este. Estoy casado y tengo madre, pero no pueden mandar a una mujer”, aseveró.

Ante estos comentarios machistas, el club informó la medida de reducir en un 50% el salario total de Marques y excluir al defensor de la convocatoria para el partido frente al Athletico Paranaense de este miércoles.

Multas y sanciones

Al respecto, detallaron que la multa impuesta contra el defensor será destinada íntegramente a la ONG Rendar, una entidad que apoya a mujeres en situación vulnerable en la región de Bragantina.

>> Leer más: Es oficial: Newell's aplicará el pago de un bono en el clásico y los hinchas mostraron su enojo

“Red Bull Bragantino está en conversaciones con la propia ONG y con otras instituciones de Bragança Paulista para que las medidas sociales y educativas, que ya se realizan durante todo el año, puedan intensificarse y difundirse dentro del club y en nuestra sociedad”, aclaró la institución brasileña.

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil abrió un expediente contra el futbolista y, según agregaron medios locales, evalúan una posible suspensión de hasta diez fechas.

Pedido de disculpas

Ante la polémica iniciada en redes sociales y la reacción de las entidades, Marques realizó una disculpa pública. “Estoy aquí una vez más para pedir perdón a todas las mujeres del mundo y de Brasil. Dije cosas que no debería para Daniela. Fui al vestuario y les pedí perdón a ella y a la asistente”, aclaró el jugador, aunque confundió el nombre de la colegiada.

“Quiero pedir perdón a todas las mujeres. Aquí hay varias mujeres, quiero que me puedan perdonar por mi actitud”, remarcó el defensor de Bragantino.

Finalmente, mostrándose afectado por la situación, concluyó: “Estoy mal, estoy triste. Mi esposa ya me retó, mi madre ya me retó. Todo ser humano se equivoca. El fútbol te hace parte de eso, sea mujer u hombre. Lo que dije no condice con lo que soy. Soy un tipo muy honesto. Debemos tener respeto sea quien pite, hombre o mujer”.

