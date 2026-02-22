Una película rosarina ganó un concurso de Incaa y busca financiamiento para poder filmarse en la ciudad

“Los amigos de mis papás” es el nuevo proyecto de película de Romina Tamburello, actriz, directora, guionista y escritora rosarina. Basado en su propia novela homónima, publicada en 2024 por Penguin Random House, narra una peculiar historia inspirada en su propia trayectoria familiar: Cecilia, una biotecnóloga en crisis de pareja y laboral, se enfrenta a sus propios prejuicios cuando sus padres de 65 años le comunican que quieren ser swingers.

La película comenzó su desarrollo hace dos años junto a Pez Cine, productora fundada por Santiago King y Federico Actis, que acompaña el trabajo de Romina desde 2017. Su ópera prima, “Vera y el placer de los otros”, filmada en Rosario y codirigida con Actis, tuvo un exitoso paso por salas y festivales internacionales, incluyendo distinciones en Mar del Plata, Barcelona y Vancouver.

“Los amigos de mis papás” viene dando pasos contundentes. Ganó premios de desarrollo en Espacio Santafesino, FICER (Festival Internacional de Cine de Entre Ríos) y FAB (Festival Audiovisual Bariloche), y participó en laboratorios especializados como LabGuion Colombia e Incubadora Bolivia Lab. En 2025 fue seleccionada para la III Residencia de Cine de Extremadura (España), instancia que derivó en un acuerdo de coproducción con IMVAL Producciones (Madrid). A su vez, consolidó una alianza con El Cielo Cine (Uruguay), dando lugar a una coproducción iberoamericana entre Argentina, España y Uruguay. En marzo, serán parte del Foro de Coproducción del Festival de Málaga (España) y en abril de un encuentro de coproducción en el marco del Festival de Guadalajara (México).

En el plano nacional, fue una de las únicas dos ganadoras del Concurso de Segundas Películas del INCAA en 2025, asegurando un apoyo equivalente a aproximadamente el 25% del presupuesto. Un logro considerable en el marco de un Instituto virtualmente desfinanciado, que se terminará de vaciar si aprueba el actual proyecto de reforma laboral (la cual elimina los mecanismos actuales de financiamiento, a través de impuestos a las entradas de cine y de los ingresos del Enacom).

En este contexto nacional, “Los amigos de mis papás” sigue su camino para conseguir todos los apoyos y alianzas posibles para poder filmarse. Mientras se espera el tratamiento y aprobación de una Ley de Cine en Santa Fe (que el sector reclama hace tiempo), todo acompañamiento (estatal y privado) es necesario para que este tipo de proyectos hagan crecer la industria a nivel local y provincial.

Para Romina, no hay dudas: si la peli se hace, se hace en Rosario. "Hacer cine en esta coyuntura, desde Rosario y hacia el mundo", dice Santiago King, es sin dudas una hazaña a destacar. Por el momento, el proyecto tiene confirmados en su elenco a Camila Peralta (un talento inconmensurable con visibilidad creciente: ahora es Solita en “En el barro”), Alejandra Flechner y Luis Ziembrowski.

Tamburello habló con La Capital de su proceso creativo, el desafío de autoadaptación y los prejuicios sobre la sexualidad de los adultos. También se refirió a las contradicciones de ganar un premio del Incaa en este momento y su convicción de apostar a un cine federal.

- “Los amigos de mis papás” es tu segunda novela, después de “La viuda del diablo” (ganadora de Primera Mención del Premio Futurock Novela 2021). Durante este nuevo proceso de escritura, ¿ya pensaste en la posibilidad de filmarla?

Yo creo que siempre me pasa, me pasó lo mismo con “La viuda”. Siempre estoy pensando en filmarlas. Creo que hay algo de la doble profesión de ser guionista y directora, que todo lo que hago en definitiva termina siendo para filmar. Siempre digo que me muevo como si fuera entre un novio y un amante. Pero estas dos historias en particular eran tan personales que primero necesité escribirlas. En el caso de “Los amigos de mis papás”, está inspirada en la historia de un momento familiar que tuvimos, pero que también tiene mucha ficción. A diferencia de “La viuda”, por ejemplo, que era mucho más visceral, mucho más real, el personaje era mucho más parecido a mí. En “Los amigos de mis papás”, el personaje es una biotecnóloga que se encuentra con el pedido de una madre. Una madre a la que después de un cáncer le sacan sus dos tetas, se vuelve a poner, se tatúa los pezones y le pide a la hija ser Singer. Ella le contesta que Singer es una máquina de coser y se empieza a dar cuenta que su mamá lo que quiere es ser swinger y tener más sexo. Es una familia en la cual nunca se había hablado de amor libre, ni de abrir la pareja, son padres tradicionales. Pero frente a un evento como un cáncer y sobre todo los cambios en su cuerpo, a esta mujer le empiezan a agarrar dudas sobre sus deseos sexuales. Se da cuenta que quiere tener otro vínculo con el erotismo y con la sexualidad, y es esta hija la que emprende el acompañar a sus padres en todos estos momentos. Y empiezan a desaprender como familia todo lo que habían aprendido para poder conocerse mejor.

Embed <div style="display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:center!important;justify-content:center!important;width:100%!important;height:100%!important;"><div style="font-family:helvetica,arial,sans-serif!important;font-size:16px!important;display:flex!important;flex-wrap:wrap!important;justify-content:center!important;text-align:center!important;margin:10px!important;"> <div>Privacy Badger has replaced <a href="https://www.instagram.com/p/DQaDcCEER9p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" rel="noreferrer" target="_blank">this Instagram widget</a></div> <a id="ico-close-020662371153116332"></a><a id="ico-help-006320673242067443" href="https://privacybadger.org/#How-does-Privacy-Badger-handle-social-media-widgets" rel="noreferrer" target="_blank"></a></div> <div style="font-family:helvetica,arial,sans-serif!important;font-size:16px!important;display:flex!important;flex-wrap:wrap!important;justify-content:center!important;text-align:center!important;margin:10px!important;width:100%!important;"><button id="btn-once-08751648388602311" style="transition:background-color .25s ease-out,border-color .25s ease-out,color .25s ease-out!important;border-radius:3px!important;cursor:pointer!important;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'avenir next',avenir,'segoe ui','liberation sans',Ubuntu,'helvetica neue',helvetica,Cantarell,roboto,noto,arial,sans-serif!important;font-size:14px!important;font-weight:bold!important;-webkit-font-smoothing:antialiased!important;line-height:16px!important;padding:10px!important;margin:4px!important;width:70%!important;max-width:280px!important;"> Allow once</button><button id="btn-site-0718745265089326" style="transition:background-color .25s ease-out,border-color .25s ease-out,color .25s ease-out!important;border-radius:3px!important;cursor:pointer!important;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'avenir next',avenir,'segoe ui','liberation sans',Ubuntu,'helvetica neue',helvetica,Cantarell,roboto,noto,arial,sans-serif!important;font-size:14px!important;font-weight:bold!important;-webkit-font-smoothing:antialiased!important;line-height:16px!important;padding:10px!important;margin:4px!important;width:70%!important;max-width:280px!important;">Always allow on this site</button></div> </div> " style="background-color:#fff!important;border:1px solid #ec9329!important;min-width:220px!important;min-height:210px!important;max-height:600px!important;pointer-events:all!important;z-index:999!important;">

>> Leer más: Películas financiadas en el mercado: el cine santafesino advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

La sexualidad adulta y los prejuicios jóvenes

- Nuevamente abordás la sexualidad como temática central. En “Vera” tenía que ver con el descubrimiento de la sexualidad de una adolescente, que además se da cuenta que le gusta ver a otras personas tener sexo. En este caso, es una mujer adulta que en un momento de su vida redescubre su sexualidad.

Sí, y hay algo que a nosotros nos pasó como familia también, que empezamos a entender que el cáncer no solamente destruye el amor propio, sino el amor de los otros, la forma en que te ven, tu cuerpo, la forma de vincularse. Entonces, esta decisión tan valiente que toma el personaje de Selva en el libro, tiene que ver también con eso, con volver a evitar un cuerpo herido. Y volver a evitar un cuerpo herido no desde tapar esa herida o maquillarla, sino desde hacer que esa herida sea parte de un erotismo nuevo. Creo que eso también tiene que ver con el sexo adulto en algún punto y ahí es donde podemos empezar a vincularlo con la peli. Porque el cine muchas veces muestra un sexo adulto maquillado o tímido, o infantilizado o estereotipado también. Siento que el sexo adulo no se filma tanto. Se cuentan esas historias tan estereotipadas porque la gente no se anima a meterse a pensar qué haría si estuviera en ese lugar. Creo que el sexo adulto está tan infantilizado, que nos parece una que nos parece una locura darle un Viagra a un padre, pero le daríamos sin problemas un clona para que duerma. Entonces, hay algo el bienestar que trae el sexo que es lo que aborda este libro y esta peli.

- “Vera” proponía una mirada super interesante, respetuosa pero no ingenua, de esa sexualidad adolescente. ¿Ya pensaste cómo querés filmar esta sexualidad adulta?

Cuando nosotros empezamos a hacer una investigación muy grande con Fede Actis, que es el codirector de “Vera”, estábamos muy preocupados por no hacer una película canchera, porquela peli no termine pareciendo algo estetizado. Y un día una sexóloga nos dijo: “Cuéntenla como quieran porque el placer es tan único que puede ser de la manera que quieran". Y me parece que las dos pelis tienen en común eso, tratar de encontrar esa singularidad, no solo en la manera de filmar los cuerpos, sino en el contar el placer y el deseo de las mujeres.

Embed <div style="display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:center!important;justify-content:center!important;width:100%!important;height:100%!important;"><div style="font-family:helvetica,arial,sans-serif!important;font-size:16px!important;display:flex!important;flex-wrap:wrap!important;justify-content:center!important;text-align:center!important;margin:10px!important;"> <div>Privacy Badger has replaced <a href="https://www.instagram.com/p/DBzW6XpNq7o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" rel="noreferrer" target="_blank">this Instagram widget</a></div> <a id="ico-close-0157768547343623"></a><a id="ico-help-06118564620826112" href="https://privacybadger.org/#How-does-Privacy-Badger-handle-social-media-widgets" rel="noreferrer" target="_blank"></a></div> <div style="font-family:helvetica,arial,sans-serif!important;font-size:16px!important;display:flex!important;flex-wrap:wrap!important;justify-content:center!important;text-align:center!important;margin:10px!important;width:100%!important;"><button id="btn-once-09902046070191244" style="transition:background-color .25s ease-out,border-color .25s ease-out,color .25s ease-out!important;border-radius:3px!important;cursor:pointer!important;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'avenir next',avenir,'segoe ui','liberation sans',Ubuntu,'helvetica neue',helvetica,Cantarell,roboto,noto,arial,sans-serif!important;font-size:14px!important;font-weight:bold!important;-webkit-font-smoothing:antialiased!important;line-height:16px!important;padding:10px!important;margin:4px!important;width:70%!important;max-width:280px!important;"> Allow once</button><button id="btn-site-07773612322593595" style="transition:background-color .25s ease-out,border-color .25s ease-out,color .25s ease-out!important;border-radius:3px!important;cursor:pointer!important;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'avenir next',avenir,'segoe ui','liberation sans',Ubuntu,'helvetica neue',helvetica,Cantarell,roboto,noto,arial,sans-serif!important;font-size:14px!important;font-weight:bold!important;-webkit-font-smoothing:antialiased!important;line-height:16px!important;padding:10px!important;margin:4px!important;width:70%!important;max-width:280px!important;">Always allow on this site</button></div> </div> " style="background-color:#fff!important;border:1px solid #ec9329!important;min-width:220px!important;min-height:210px!important;max-height:600px!important;pointer-events:all!important;z-index:999!important;">

>> Leer más: "Hamnet", la película nominada al Oscar, disparó el furor por el libro en el que está basado

- ¿Cuándo apareció la decisión concreta de convertir la novela en película?

Cuando salió el libro, empecé a hablar con Santi King y con Fede Actis. Los dos lo terminaron de leer y me dijeron: "Esto es una película". Y yo dije: "Sí, ya sé”. Entonces, empecé a escribirla. Al principio pensé que quería escribirla con alguien, pero después me di cuenta que necesitaba escribirla sola y ver cómo era autoadaptarse. Es un trabajo con el ego, porque encima es una novela mía, inspirada en una historia real y personal. En un momento me canso tanto de mí misma que directamente quiero dejar todo. Y para eso sirve mucho la construcción horizontal que tenemos con los chicos, y también todos los laboratorios en los que estuvimos hasta ahora, esas instancias en las que se expone la historia. Sé que quiero que sea una comedia, pero no una comedia sobre el sexo adulto, quiero que sea una comedia sobre los prejuicios que tenemos los jóvenes con la sexualidad de nuestros padres. Entonces, el foco del humor está puesto en eso. En los prejuicios que podemos llegar a tener las personas jóvenes, que nos creemos muy cancheras, muy libres, muy abiertas, pero cuando nuestros padres nos vienen a contar algo como esto, no sabemos qué hacer. En los laboratorios, lla reacción común era que nadie quiere saber cómo cogen los padres. A todo el mundo le parecía super original, y a la vez super cercano.

Crisis de la industria y filmar en Rosario

- ¿Cómo fue conseguir al elenco que está vinculado al proyecto?

Es lo único que no quiero resignar. Puedo reescribir el guion y contar otra historia entera, pero a esos tres no los quiero resignar. Cami es una hermana, ya laburó conmigo en “Maternidark” y necesito tener una amiga que haga de Cecilia. Yo con Cami siempre trabajé muy bien, y me da mucha mucha tranquilidad cómo ella aborda el humor y cómo siempre te propone algo diferente. Después, yo había pensado en Luis Ziembrowski y Alejandra Fletcher, pero no conocía a ninguno. Llegué a Luis a través de un amigo y cuando lo llamé por teléfono para contarle el proyecto, me preguntó quién haría de Selva. Le dije que tenía un sueño, pero que me parecía re difícil y era Alejandra Flechner. Me dijo: "Es mi mejor amiga. La conozco desde los 3 años”. Nos encontramos los tres en Buenos Aires y les di el libro. Se lo leyeron rapidísimo y me mandaban audios riéndose con las escenas. Cuando tuvimos que hacer el póster, pasó algo hermoso. Yo les había mandado referencias de cómo iban a ser las fotos. Y el día anterior me llamó Ale y me dijo: “Lo que me están mandando parece un geriátrico hot”. Me dio un ataque de risa porque tenía razón. Me dijo que tenía una idea, y esa idea es lo que terminó siendo el póster. No solamente ella es una genia, que ya lo sabemos, sino que además ya está pensando en la película, ya está pensando en el personaje, ya tiene un montón de cosas para decir. Los tres se conocen, los tres ya trabajaron juntos. Hay algo de esa comunión que yo por lo menos la necesito desde el desarrollo también. Son capos de una comedia que no está sostenida en gags, sino de comedias más humanas. Si esta peli finalmente se hace, que ojalá suceda, quiero que una comedia sobre los prejuicios y que en algún punto nos haga perderlos.

image - 2026-02-20T153228.377

- ¿Cómo fue ganar el premio del Incaa en este contexto del país y de la industria cinematográfica nacional?

El premio lo ganaron dos películas en todo el país. Por un lado, es hermoso siempre que te elijan y era una alegría para nosotros. Ese premio nos abrió puertas pero a la vez decís: "Che, ¿de verdad dos películas en todo el país van a ganar el premio, con todas las que se presentaron?” Estamos en un momento en el que el cine está siendo parte de una lucha ideológica y una batalla cultural que yo siento que no la estamos perdiendo, pero sí nos está arrasando. Se nos está yendo el cuerpo en dar esa pelea, cuando deberíamos estar pudiendo hacer películas. Hay una decisión clara de terminar con el Incaa en esta reforma laboral, con estos dos artículos. Pero creo que ganar el premio en este momento y con una película de estas características, que toca temas que a lo mejor no son tan fáciles de digerir, a nosotros nos llenó de orgullo, nos dio como una fuercita. Pero también nos pone frente a la responsabilidad de hacer la película, de hacerla bien, de que a la película le vaya bien, de que vaya gente al cine. Y sobre todo que podamos seguir en el camino de hacer películas que nos identifican. Porque creo que cuando se habla de películas que va a ver nadie, yo creo que no les molesta la cantidad de gente que va a ver las películas, sino las películas que hacemos.



>> Leer más: El director de "Argentina, 1985" y Peter Lanzani filmarán otra película sobre la dictadura

Y yo tengo una convicción que es filmar la película en gran parte en Rosario. No quiero filmarla en Buenos Aires. Quiero sostener una industria federal, y creo que el cine rosarino es nuestro cine y que tiene una mirada que es nuestra. La película contada en Rosario tiene otro valor. Otra parte se filmaría, según lo que está planeado por ahora, en Madrid por la coproducción. Pero yo quiero filmar en Rosario y creo que el cine federal hecho por mujeres, que habla de historias que nos representen, que nos interpelen, y que nos divierta contar, es algo por lo que además hay que luchar.