Planeta X celebra 30 años de contracultura con la fiesta "Planeta Público Bailable"

Planeta X es un colectivo artístico, cultural y sello discográfico independiente, fundamental en la escena de Rosario. Fundado a mediados de 1995 con la inquietud de crear un circuito alternativo en la escena de la época, donde circulara otra música, otras posibilidades de encuentro, otras lógicas de producción, otras formas de hacer cultura en la ciudad.

Hace treinta años, sostienen una forma de trabajo definida por la autogestión y la horizontalidad, organizada a partir de un espacio asambleario que prioriza el trabajo afectivo sobre la lógica de mercado. Este fin de semana, celebran tres décadas de contracultura con una nueva edición de la fiesta "Planeta Público Bailable".

El evento tendrá lugar el sábado 6, de 17 a 23, en la explanada del Museo Macro (Bv. Oroño y el río). La entrada es libre y con colaboración a voluntad. Contará con shows de destacadas bandas y solistas del sello, incluyendo a Matilda, Juani Favre (junto a Nata Rangone y Elis Rangone), Sinapsis, Oscar Favre, Andrés Mantello, y el Colectivo de DJs de Planeta X (Emi Boero, Marita Cutx, Charly Egg, Henry, Franco Ingrassia y Lukas).

Durante más de una década, el Espacio Planeta X funcionó como un laboratorio vivo que albergó ensayos, recitales, activismo social y talleres. El sello Planeta X Discos publicó más de 120 ediciones de géneros diversos (desde electrónica experimental y post-rock hasta cantautores), siendo pionero en el país al liberar su catálogo para descarga gratuita a principios de los 2000.

Planeta X no solo fue un semillero de talentos locales, sino que se consolidó como un referente contracultural que marcó la vida de una generación y demostró la viabilidad de un modelo cultural basado en la autonomía y la circulación libre de arte. Hoy, a pesar de las complejidades de la coyuntura, sigue activo, celebrando su legado y principios con eventos como el "Planeta Público Bailable".

De cara al festejo, Manuel Schillagi, Oscar Favre, y Andrés Mantello, tres miembros de Planeta, dialogaron con La Capital y hablaron de los orígenes del colectivo, del proceso de construcción permanente, de los cambios globales que afectaron el vínculo de la humanidad con el arte, y de la convicción de sostener Planeta treinta años después.

“Sentíamos que hay una vigencia en la propuesta. No se trata de celebrar algo que estuvo bueno hace treinta años, sino que son 30 años de un presente constante y de algo que hace falta, sobre todo en este momento más que antes: reunirnos con gente de verdad”, afirma Andrés. “Es verdad que siempre se está buscando lo nuevo, pero a veces también hay que darle valor a la continuidad de los proyectos. Para nosotros es importante mostrar ese recorrido de trabajo, de autogestión, de cariño, de brindar espacios para que la gente la pase bien”, suma Manu.

“De algún modo es un tipo de práctica a la que no le ganó el tiempo. Mejor dicho, el paso del tiempo hace que culturalmente ese modo de trabajar tenga un valor muy actual y muy fuerte. Siempre que nos juntamos a hacer algo, es reencontrarnos con esa práctica que empezamos en los noventa y continuamos hasta ahora”, agrega Oscar.

Un primer núcleo de lo que sería Planeta se conoció en el Politécnico. Incluso si no compartían cursos o años, eventos como el PoliRock (un festival de bandas formadas por estudiantes de la escuela), y la curiosidad propia de esa etapa de la vida, hicieron que empezaran a conocerse entre quienes tenían inquietudes musicales distintas al mainstream.

“La adolescencia es super identitaria en ese sentido y se tiende a formar una algo muy fuerte en torno a los gustos. Eso estaba a full y así nos fuimos conociendo. Después, con el paso del tiempo, el grupo se fue ampliando y se fue haciendo más heterogéneo en el hacer, en las prácticas artísticas. Al principio, estaba muy ligado a la música electrónica, post-punk, dark, noise”, recuerda Favre.

Teoría y práctica de la autogestión

Una vez que se reconocieron y se encontraron (entre los “bichos raros” a los que les gustaban “cosas que no le gustaban a todo el mundo”), quisieron armar espacios de encuentro alternativos a la escena “rockera más tradicional” de la ciudad que no terminaba de convocarlos. Al momento de organizarse, tomaron como referencia experiencias de colectivos contraculturales emblemáticos de Rosario.

“En los inicios, nos intrigaba mucho y de hecho nos pusimos en contacto con ex integrantes del grupo Cucaño que habían hecho arte callejero y funcionaban como colectivo a finales de los setenta en la dictadura y en parte de los ochenta. En ese momento, no había tanta información sobre Cucaño, era como un mito. En la secundaria nos habíamos enterado de ellos y cuando empezó Planeta X teníamos esa referencia. Incluso encontramos gente que había participado y les hicimos entrevistas porque inicialmente queríamos hacer una nota para una revista que estábamos armando y que al final no se editó. Después, algunos fueron a las primeras reuniones de Planeta X, cuando funcionábamos en la biblioteca Ghiraldo en el 98”, cuenta Oscar.

Así como Cucaño era una suerte de mito para los que armaron Planeta, las casas de Planeta, los Clubes de Noche, las fiestas y movidas que se armaban en esos lugares itinerantes son más que un mito para las generaciones que hoy hacen o intentan hacer cultura alternativa en la ciudad: son la prueba de otra cultura rosarina fue posible.

En sus primeros quince años de historia, y hasta el cierre de la última en 2010, Planeta siempre tuvo casas que alquliaban para llevar adelante sus eventos. “Empezó a venir cada vez más gente a las fiestas. En la casa de calle 3 de Febrero y San Martín, que tenía dos patios, terraza, varias habitaciones, hubo una fiesta como con 500 personas. Después no hacíamos nada durante un mes, y después volvíamos”, apunta Oscar.

A pesar de esos momentos de grandes convocatorias, la voluntad nunca fue la masividad ni mucho menos. “Era un número marginal al lado de lo que metía Contrabando o los boliches de la época. Era un circuito de gente que buscaba algo más under que hasta el momento no había en Rosario. Y es contagioso. Porque vos notas que es un ambiente relajado, que no está hecho para hacer plata. Eso hace que cualquiera que tenga una inquietud en esos sentidos, se sienta más en casa en un lugar así que en un boliche con 2000 personas y patovicas”, dice Andrés.

Para Planeta, lo primordial siempre fue y es generar encuentro, cruces, mixturas propias de la presencialidad. “Nosotros le dábamos mucha importancia a explicar, en todas las fiestas y eventos que hacíamos, cómo funcionaba el grupo y así también invitábamos a la gente a participar. Mucha gente empezó a ser parte de Planeta X de esa manera. Hacíamos asambleas los lunes, repartíamos tareas, planificábamos el contenido artístico de los eventos. De eso podía participar cualquiera. Un poco como funcionaba el Galpón Okupa unos años antes. Nosotros para no tener el problema que tuvieron ellos, que fueron desalojados, decidimos siempre pagar alquilar. Pero después la idea de cómo funcionar, de la democracia, de la autogestión, era la misma”, detalla Favre.

Cultura rosarina y continuidad

Si bien sin dudas la experiencia de Planeta X fue formativa para muchas generaciones de rosarinos y rosarinas con vínculos similares con la práctica cultural, hay algo de los cambios brutales de época que impidió que nuevas grupalidades pudieran sostener articulaciones similares.

“Cuando nosotros empezamos convivíamos con un montón de otros colectivos y asambleas. Estaba la Red de Solidaridad con Chiapas, Vox, un montón. Era una época donde lo colectivo fluída de otra manera. Con los años, eso se fue desarmando. Hubo gente que se influenció por nuestra forma de organizarnos, pero el contexto también hizo que la continuidad fuera difícil. Y por eso mismo para nosotros es importante seguir. Al final te das cuenta que no hay un fin, es algo que tiene que estar todo el tiempo. Podemos hacer más o menos cosas, más grandes o más chicas, pero el valor es siempre el mismo que es generar nuevos espacios”, asegura Manu.

A pesar de la hostilidad de los tiempos que corren, y de todas las circunstancias desfavorables, para los Planeta siempre predomina la voluntad de seguir. “Sí, cuesta igual. No es el mismo ritmo de antes. No tener un espacio conspira un poco contra el modelo que teníamos. Es muy difícil volver a algo así con la deriva económica, urbanística. Probablemente se necesitan nuevos modelos de organización colectiva. No está tan fácil porque estamos todos muy atentos intentando sostener lo que hay. Por ahora, lo que encontramos es propiciar estos encuentros en lugares públicos, y gratuitos”, agrega Schillagi.

Según evalúan entre todos, el Planeta Público Bailable edición aniversario del sábado es “muy representativo” de los treinta años de Planeta X. “Creo que la forma de organización sigue ahí. Nos encontramos otra vez reuniéndonos todos estos últimos lunes. Hay un medidor democrático del grupo que siempre fue la división de tareas, armar una grilla de quién va a estar en cada rol en cada momento. Haber hecho esto para evento, de forma rotativa como lo hicimos siempre, eso el espíritu de Planeta X”, afirma Oscar.

“Y musicalmente también es bastante representativo, porque tocan casi todas las bandas, solistas y disc jockeys que han pasado por el colectivo. En este tipo de organizaciones, se tejen afectos muy potentes. No quiere decir que después vamos a ser todos amigos de la misma manera, pero sí se teje un vínculo que es muy fuerte y que permanece”, cierra Manu.