Franco Colapinto y un último ensayo en Abu Dabi que no le dejó buenas sensaciones

El argentino quedó a casi medio segundo de Pierre Gasly y los dos Alpine terminaron en el fondo. A las 11, la hora de la verdad en Abu Dabi.

Franco Colapinto y el Alpine en Abu Dabi. Se cierra el campeonato mundial de Fórmula 1.

Franco Colapinto finalizó 19º en la última práctica libre del año de la Fórmula 1 y a las 11 será el turno de la clasificación. Su compañero de Alpine , Pierre Gasly , terminó 17º en Abu Dabi . En tanto, el que mandó fue George Russell, pero de nuevo con Lando Norris como el más rápido de los candidatos.

La última tanda de entrenamientos previa a la clasificación no le dejó para nada buenas sensaciones a Colapinto. Tampoco a los Alpine, aunque claramente Pierre Gasly lo superó al argentino todo el tiempo.

Los Alpine ensayaron todo el tiempo con neumático de clasificación y usaron dos juegos cada uno. Y siempre Gasly estuvo en el orden del medio segundo por encima de Colapinto. De hecho, finalizó 429 milésimas más rápido, pero con ambos en el fondo. Tal como pasó en la FP2.

Por eso, las perspectivas para la clasificación no son nada alentadoras para el argentino. Ni para el equipo. Colapinto no fue último porque Yuki Tsunoda fue golpeado por Kimi Antonelli en boxes cuando salía a hacer el último intento, y finalizó cerca de Lewis Hamilton, que se perdió el último tramo por un accidente.

La verdad fue que el argentino quedó lejos de Gasly y de todo el resto. El francés fue el último del resto y estuvo dentro de los parámetros más lógicos. Colapinto terminó muy lejos.

Solo en el último intento de ambos, Colapinto fue más rápido que Gasly pero seguramente quedó muy preocupado.

En el tramo de la lucha por el campeonato, de nuevo Norris finalizó delante de Max Verstappen y Oscar Piastri, en ese orden, pero se le metió Russell con el mejor registro por apenas 4 milésimos.

La primera media hora de la FP3 de Abu Dabi

Como suele ocurrir en el último ensayo, todos tardaron mucho en salir a pista. Los Aston Martin fueron los únicos en los primeros diez minutos, poniendo gomas duras y cambiándolas por medias, sacándole el lustre a ambas.

El siguiente fue Colapinto, con 7' de tanda, y gomas blandas nuevas. Lo siguió Gasly. Fueron los primeros en marcar referencia. El francés haría 1m 25,984s y el argentino 1m 26,591s.

Recién ahí, cuando ya se habían consumido 10', salió uno de los candidatos, Lando Norris, para señalar 1m 24,728s, mientras los Alpine hacían dos vueltas de enfriamiento.

Colapinto haría 1m 26,048s y Gasly 1m 25,491s en los segundos intentos, de nuevo con el francés medio segundo más rápido. Y ambos a boxes.

Después de 20' minutos de acción, la mitad de los pilotos marcaron tiempos. Cuando sobre la media hora todos habían marcado los suyos (los últimos en hacerlo fueron los Mercedes), los Alpine eran los últimos con goma blanda, con Isack Hadjar en el medio, pero girando con goma media.

La segunda parte de la FP3

Colapinto y Gasly vovieron a pista con la misma goma de clasificación. El francés terminaba primero la vuelta y no mejoraba: 1m 25,676s. Y el argentino casi le copiaba el mejor registro: 1m 25,499s. Solo 8 milésimas de diferencia. Verstappen, con 1m 24,425s, era lo mejor.

En ese momento, Hamilton perdió el control en la curva 9 y se pegó, rompiendo la suspensión delantera de la Ferrari. Fue el primer choque del fin de semana, que derivó en bandera roja y todo el mundo a los pits.

Al regreso, Gasly mejoraba en 1m 24,916s y Colapinto también lo hacía, pero el equipo lo mandó a boxes cuando cerraba su mejor vuelta.

Entonces Piastri bajaba todo: 1m 23,593s y Norris 1m 23,388s, mostrando todo su potencial para la definición.

Colapinto y Gasly saldrían entonces de nuevo a pista con gomas nuevas de clasificación para los últimos intentos, en momentos de simulacro para todos.

Gasly volvería a dejar atrás a Colapinto: 1m 24,072s para el francés que lo dejaba a 738 milésimas de George Russell en el 15° lugar, lo mejor del día (1m 23,334s) y el argentino 1m 24,732s, a 1,398s, en el penúltimo.

Ya en el último intento, y dos vueltas de enfriamiento mediante, Colapinto mejoría su registro en 1m 24,501s, mientras Gasly no podía hacerlo (1m 25,588s), pero su tiempo quedaba 429 milésimas por encima del argentino: 17° y 19°.

La FP2 de Abu Dabi

