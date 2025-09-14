Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Embed

¿Cómo se cuenta una ciudad? ¿Cómo se cuenta una ciudad como Rosario? La que se "hizo a sí misma" a la vera del río ancho, la cuna de la Bandera y de algunas vanguardias. La de experiencias políticas únicas en el país. La que se desmarca de Buenos Aires pero pelea con el \u201cs\u00edndrome de la hermana menor\u201d. La del af\u00e1n de definirse como capital, no importa de qu\u00e9. La que pas\u00f3 del estigma de la tasa de desocupaci\u00f3n m\u00e1s alta del pa\u00eds en los noventa y aquel mote de \u201ccomegato\u201d, al de la tasa de homicidios m\u00e1s alta del pa\u00eds y fue llamada la \u201cnarcociudad\u201d. La que en los intersticios de todo eso, sigue construyendo identidad y comunidad de maneras que merecen ser contadas. Esa pregunta en apariencia imposible enfrent\u00f3 la periodista Arlen Buchara para escribir \u201cRosario, perfil de una ciudad al l\u00edmite\u201d, el libro publicado a comienzos de septiembre por Futurock Ediciones (la pata editorial del medio independiente Futurock). A trav\u00e9s de diecis\u00e9is cr\u00f3nicas, la autora explora las inmensas complejidades de algunos de los fen\u00f3menos que marcaron a Rosario en las \u00faltimas d\u00e9cadas y elabora un perfil multidimensional de la ciudad, con sus luces, sus sombras y sus espesos grises. A diferencia de otros t\u00edtulos recientes sobre Rosario, centrados casi exclusivamente en la trama narcocriminal y judicial, Arlen abre la mirada y, sin esquivarlas, ve m\u00e1s all\u00e1 de las bandas y los apellidos que en la \u00faltima d\u00e9cada ganaron resonancia nacional hasta convertirse en sin\u00f3nimo de la ciudad. >> Leer m\u00e1s: Se presentaron en Rosario los libros ganadores del Premio Futurock Novela 2024 C\u00f3mo contar una ciudad La periodista hace su labor y encuentra otros nombres propios para movilizar el relato: una familia cartonera de Santa Luc\u00eda, una cooperativa de comunicaci\u00f3n en Las Flores, la trabajadora judicial que hace caer a un capo narco investigando delitos econ\u00f3micos, las militantes feministas que hicieron historia, la travesti que brilla en calle Corrientes, los militantes sociales que bancan los barrios, los trabajadores que hacen la cultura local, la escritora que abre la Feria del Libro y a la que finalmente se ovaciona de pie. Por supuesto, tambi\u00e9n est\u00e1n esos otros apellidos, los de ministros, fiscales, funcionarios y abogados defensores. A veces hablando en primera persona, a veces s\u00f3lo para dar contexto. De esta manera, Buchara configura un retrato de varias texturas exponiendo sus credenciales y su experiencia como periodista narrativa: localiza las historias, las narra sin ingenuidad y sin solemnidad, y aporta datos, datos, y m\u00e1s datos. \u201cLa consigna era hacer un perfil de la ciudad en relaci\u00f3n a lo que pas\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os, pero que no necesariamente sea policial, que no sea un libro sobre narcotr\u00e1fico. Lo primero que hice fue hablar con gente, ver qu\u00e9 suced\u00eda ah\u00ed. Es una cronolog\u00eda que podr\u00eda partir de un mont\u00f3n de lugares distintos. As\u00ed que dej\u00e9 que la ordene la propia conversaci\u00f3n\u201d, detall\u00f3 Arlen en di\u00e1logo con La Capital. Entre 2024 y 2025, la periodista hizo m\u00e1s de cincuenta entrevistas, repas\u00f3 libros de historia y narrativa sobre Rosario, consult\u00f3 infinitos informes judiciales, recorri\u00f3 barrios y, sobre todo, escuch\u00f3. \u201cFue un a\u00f1o y pico de estar muy atenta a la conversaci\u00f3n sobre la ciudad. Salir y estar con el o\u00eddo parado\u201d, apunt\u00f3. No es un relato lineal ni cronol\u00f3gico, sino que va trazando una cartograf\u00eda a trav\u00e9s de las distintas voces que se complementan, se contradicen, y se acumulan. >> Leer m\u00e1s: La fot\u00f3grafa Adriana Lestido present\u00f3 una pel\u00edcula y dos libros sobre su viaje al \u00c1rtico La autora sali\u00f3 airosa de dos desaf\u00edos centrales. El primero fue narrar en tiempo real a una ciudad que no da respiro, a veces literalmente. En ese sentido, tuvo que despojarse del instinto de periodista gr\u00e1fica y entender que estaba escribiendo \u201cun libro y no un diario\u201d, que no se trataba de incorporar cada nuevo dato que aparec\u00eda, sino de \u201cconfiar en el material que ya ten\u00eda\u201d y armar \u201cuna foto de un momento\u201d. De esta manera, el libro es el resultado de un ejercicio fino de \u201cpensar en movimiento\u201d, entre \u201cel l\u00edmite siempre difuso entre lo que pasa y las formas que encontramos de entenderlo\u201d. El otro gran desaf\u00edo que Buchara sorte\u00f3 fue el de construir un enfoque y un tono que no cayeran en la romantizaci\u00f3n ni en la estigmatizaci\u00f3n a la hora de contar fen\u00f3menos complejos. En ese gesto de abrazar la complejidad (en l\u00ednea con el oficio pero en contra de los mandatos de \u00e9poca), el retrato se vuelve mucho m\u00e1s humano y m\u00e1s cercano. \u201cS\u00e9 que son recortes. Hubo muchas disyuntivas en relaci\u00f3n a c\u00f3mo contar ciertos barrios. Para m\u00ed una manera era a trav\u00e9s de las experiencias comunitarias. Hubo algo de entrar a trav\u00e9s de lo colectivo, y ver que realmente es muy importante lo comunitario en un barrio. No lo pienso de una manera naif. Quiz\u00e1s no son historias tan grandilocuentes como las que ya se han contado, pero que hay algo de registrar c\u00f3mo se est\u00e1 viviendo en un momento en un lugar\u201d, comparti\u00f3 la autora. Pertenencia elegida Es dif\u00edcil ponerle un gentilicio a Arlen. Naci\u00f3 en Nicaragua, y se cri\u00f3 entre Italia, Cuba y Santa Fe. En 2006, lleg\u00f3 como muchos j\u00f3venes a Rosario para estudiar en la universidad p\u00fablica. Desde entonces, ech\u00f3 ra\u00edces y es donde m\u00e1s tiempo de su vida pas\u00f3. \u201cEs dif\u00edcil definir a una ciudad, y sobre todo en la que una no naci\u00f3. No es un libro para nada autorreferencial, pero s\u00ed es cierto que mi propia historia de migraci\u00f3n a Rosario, coincide un poco con el per\u00edodo de transformaci\u00f3n de la ciudad. Hubo algo de revisar esos a\u00f1os y pensar c\u00f3mo era el centro, c\u00f3mo cambiaron determinados lugares, c\u00f3mo cambi\u00f3 la forma de movernos\u201d, dijo Buchara. >> Leer m\u00e1s: Se present\u00f3 la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, \\\"la m\u00e1s masiva del interior\\\"Hubo algo de esa pertenencia elegida que le permiti\u00f3 dar forma a un punto de vista \u00fanico, con la suficiente cercan\u00eda y la suficiente lejan\u00eda para afrontar la tarea. Es as\u00ed que, a lo largo de poco m\u00e1s de doscientas p\u00e1ginas, la periodista no s\u00f3lo desarma las explicaciones monol\u00edticas a cuestiones complejas sino que tambi\u00e9n aborda los m\u00faltiples mitos que circulan sobre la ciudad. Tierra de mitos y construcciones pol\u00edticas Tal como el libro da cuenta, Rosario est\u00e1 llena de mitos, desde los imaginarios sobre el Puerto o ciertos barrios, hasta el mito de origen, ese que recobr\u00f3 centralidad a partir de la propuesta de celebrar el Tricentenario este 2025. La ciudad sin fundador ni fecha de fundaci\u00f3n encuentra en las cr\u00f3nicas de Pedro Tuella una supuesta g\u00e9nesis en 1725, donde convivieron espa\u00f1oles y originarios. Una imagen moderna que se retoma trescientos a\u00f1os despu\u00e9s. \u201cHay algo de esa forma de construcci\u00f3n que permanece en el tiempo. Beatriz Vignoli dice que los lugares m\u00e1s provincianos son los que tienen mayor af\u00e1n de vanguardia. Hay algo de eso. Rosario tiene unas construcciones a nivel pol\u00edtico que son bastante \u00fanicas. Lo que sucede en t\u00e9rminos de pol\u00edticas de salud, de infancias, de juventud, lo que sucedi\u00f3 con pol\u00edticas culturales en alg\u00fan momento\u201d, consider\u00f3 Buchara. \u201cNi hablar de todo lo que es derechos sexuales y reproductivos, y en la fuerza del colectivo travesti trans. Creo que esos son dos ejes \u00fanicos a nivel pa\u00eds y no los dicen s\u00f3lo desde ac\u00e1, sino que lo dicen desde afuera. Realmente hay un cambio vital ah\u00ed\u201d, sum\u00f3 la autora, que aborda todas experiencias en los distintos cap\u00edtulos del libro. A trav\u00e9s de todo este trabajo, Arlen dio forma a un texto que permite a propios y ajenos visualizar un panorama amplio de Rosario, en sus m\u00faltiples e intrincadas facetas. Es decir, no es un libro para porte\u00f1os ni que busca explotar el sufrimiento de la ciudad para el r\u00e9dito de una editorial comercial. Es un texto que le permite tambi\u00e9n a los rosarinos (quiz\u00e1s sobre todo a los rosarinos) desandar prejuicios y comprender en mayor profundidad las tramas que atraviesan el lugar donde viven. \u201cEscribir sobre una ciudad es la posibilidad de construir una versi\u00f3n sobre ella. Y como toda construcci\u00f3n, este es un recorte. Esta no es la ciudad donde nac\u00ed (...) Es la ciudad donde sent\u00ed lo que es el arraigo, donde encontr\u00e9 un oficio y gente para amar. Y es donde aprend\u00ed a pensar un pa\u00eds a partir de un lugar. Porque una ciudad tambi\u00e9n es eso. Una multitud desde donde mirar, un lugar donde construir identidad con otros y otras\u201d, dice Buchara en la breve introducci\u00f3n que antecede a las cr\u00f3nicas. Una ciudad también es eso, la voluntad de quienes la habitan de narrarla con responsabilidad, con afecto y con rigor. 