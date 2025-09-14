Un libro de crónicas retrata a Rosario más allá de sus estigmas

¿Cómo se cuenta una ciudad? ¿Cómo se cuenta una ciudad como Rosario? La que se “hizo a sí misma” a la vera del río ancho, la cuna de la Bandera y de algunas vanguardias. La de experiencias políticas únicas en el país. La que se desmarca de Buenos Aires pero pelea con el “síndrome de la hermana menor”. La del afán de definirse como capital, no importa de qué. La que pasó del estigma de la tasa de desocupación más alta del país en los noventa y aquel mote de “comegato”, al de la tasa de homicidios más alta del país y fue llamada la “narcociudad”. La que en los intersticios de todo eso, sigue construyendo identidad y comunidad de maneras que merecen ser contadas.