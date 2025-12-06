La Capital | Ovación | Central

Central: las incorporaciones de la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Desde que Gonzalo Belloso asumió en Central, los canallas trajeron a 32 jugadores con varios aciertos y un nombre muy fuerte.

6 de diciembre 2025 · 06:25hs
Saldo positivo. La mayoría de los jugadores que arribaron a Central desde 2023 cumplieron y jugaron muchos partidos

Saldo positivo. La mayoría de los jugadores que arribaron a Central desde 2023 cumplieron y jugaron muchos partidos

La dirigencia de Central encabezada por Gonzalo Belloso y su director deportivo Federico Lussenhoff tienen un gran desafío en los próximos 40 días: armar un plantel competitivo y hacer un mercado de pases adecuado para todo lo que tienen que jugaron los canallas en 2026.

El calendario auriazul será muy extenso el año que viene ya que además del Apertura y del Clausura debe jugar la Copa Argentina y la final de la Supercopa internacional, que le daría otro título y el acceso a la Recopa de campeones. Pero el sueño que desvela al mundo auriazul es la Copa Libertadores, cuyo sorteo de la fase de grupos será el 18 de marzo y el debut entre el 7 y el 9 de abril.

En los últimos tres años, en los que Central obtuvo dos títulos con Belloso (Copa de la Liga 2023 y Liga Profesional 2025), los auriazules incorporaron a 32 futbolistas.

Leer más: Central: los primeros tres años de Gonzalo Belloso superan en títulos y clásicos a los de Víctor Vesco

El mercado en el primer año de la era Belloso

El primer mercado de pases de esta dirigencia fue a principios de 2023 y contó con la incorporación de ocho futbolistas: cinco defensores, dos mediocampistas y un delantero. Los defensores fueron los marcadores centrales Carlos Quintana, Facundo Mallo, Alan Rodríguez, Facundo Agüero y Lucas Rodríguez. Los volantes que llegaron fueron Jaminton Campaz y Agustín Toledo; en tanto el único delantero que arribó fue Octavio Bianchi.

En el mercado de invierno de 2023 que culminó con Central como campeón de la Copa de la Liga, el equipo de Miguel Ángel Russo se reforzó con siete futbolistas: el arquero Axel Werner, el defensor Agustín Sández, los volantes Maximiliano Lovera, Dannovi Quiñones, Giovanni Bogado y Marcelo Acosta.

En este primer año, sin lugar a dudas, los tres grandes aciertos estuvieron dados por la férrea dupla central que hicieron Mallo y Quintana, y la performance del colombiano Campaz. Los tres superaron la marca de los 100 partidos jugados en el club, algo que es no es normal con la mayoría de las incorporaciones. Además, fueron fundamentales para el título conseguido a fines de 2023.

Dentro de este primer lote de refuerzos también hay que destacar lo hecho por Sández. El exjugador de Boca ya tiene 90 partidos en Central y mostró muchas más luces que sombras. También se lo puede nombrar a Werner, quien en los 9 partidos que jugó, solo recibió 6 goles y terminó 5 veces con la valla invicta.

Párrafo aparte para Lovera, quien suma muchos puntos por su gol decisivo en la final contra Platense, pero no alcanzó a explotar.

En tanto, las tareas de Agustín Toledo, Alan Rodríguez y Octavio Bianchi (no hizo goles, pero anotó en la definición por penales contra Racing) fueron discretas.

Mientras que Facundo Agüero, Lucas Rodríguez, Quiñones, Bogado y el Torito Acosta (no alcanzó a debutar), no dejaron ninguna huella, aunque algunos integraron el plantel campeón.

Los refuerzos de Central de 2024

Durante el primer semestre de 2024 llegaron seis futbolistas. Los defensores Emanuel Coronel y Agustín Bravo, los volantes Franco Ibarra, Mauricio Martínez y Jonatan Gómez y el atacante Abel Hernández.

Mientras que en la segunda mitad de ese año fueron cuatro los arribos: el marcador central Miguel Barbieri, Augusto Solari, Marco Ruben y Enzo Copetti.

Franco Ibarra fue el mejor rindió. Lleva 71 cotejos en Central con un gol y se transformó en un jugador muy querido por su entrega.

El segundo lugar entre las mejores incorporaciones de 2024, en un año que fue de transición, es para Emanuel Coronel. Si bien alternó buenas y malas, y salió en la foto de algunos goles rivales como responsable, sus actuaciones tuvieron más luces que sombra.

Cuesta evaluar a Enzo Copetti. Porque por un lado la actitud que muestra en todos los partidos lo llevan a ser un jugador querible. Pero sus 4 goles en 60 partidos (39 como titular) son un número muy bajo para cualquier delantero.

Los regresos de Barbieri, Caramelo Martínez, Jonatan Gómez y hasta del máximo goleador de la historia profesional del club como Marco Ruben (un gol contra Lanús en su emotivo regreso en 20 partidos), no colmaron las expectativas.

Finalmente, Agustín Bravo (5 cotejos y una importante lesión) y el delantero uruguayo Abel Hernández (también 5 partidos) no justificaron su contratación.

Una incorporación que quedará en la historia

En el primer semestre de 2025 arribaron Enzo Giménez, Federico Navarro, Santiago López, Sebastián Ferreira y Juan Manuel Elordi. Los dos primeros fueron los que más se destacaron.

Mientras que en la segunda parte de este año, con los regresos de Di María y Veliz, le dieron un gran salto de calidad a este rubro que los hinchas esperan que continué en 2026.

Noticias relacionadas
Holan, en foco. El técnico tiene el camino bastante allanado para firmar un nuevo contrato con Central.

Central y Holan avanzaron hacia la renovación del contrato del entrenador

Ignacio Malcorra fue uno de los goleadores del año en Central. Anotó 7 tantos, al igual que Di María.

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Marcelo Gallardo sigue a Franco Ibarra desde hace tiempo y considera la posibilidad de llevarse al volante de Central como refuerzo. 

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Los chicos de las inferiores de Central se retiran después de haber compartido un almuerzo en la ciudad deportiva.

Cómo fue y cuántos chicos asistieron a la despedida de un buen año para las divisiones inferiores

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Lo último

Franco Colapinto y un último ensayo en Abu Dabi que no le dejó buenas sensaciones

Franco Colapinto y un último ensayo en Abu Dabi que no le dejó buenas sensaciones

La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

Mar del Plata y sus carpas: precios que van del ahorro al lujo extremo

Mar del Plata y sus carpas: precios que van del ahorro al lujo extremo

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Economía le permite endeudarse por $15 mil millones para el asfaltado y por otros $29 mil millones con otros destinos

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Ovación
Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Central: las incorporaciones de la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Central: las incorporaciones de la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
Política

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord