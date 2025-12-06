La Capital | Turismo | Mar del Plata

Mar del Plata y sus carpas: precios que van del ahorro al lujo extremo

Balnearios como Punta Mogotes mantienen tarifas similares al verano pasado y zonas como Playa Grande esperan con precios más caros que un alquiler mensual.

6 de diciembre 2025 · 08:22hs
Los precios de las carpas en Mar del Plata este verano ofecen un abanico de opciones para los turistas.

Los precios de las carpas en Mar del Plata este verano ofecen un abanico de opciones para los turistas.

Las vacaciones de verano 2026 ya están en el horizonte y la ciudad de Mar del Plata se prepara para recibirlas con un llamativo abanico de precios. A diferencia de otros puntos de la Costa Atlántica, La Feliz exhibe una marcada disparidad entre sus balnearios más emblemáticos.

La oferta va desde los precios más accesibles de Punta Mogotes, con valores similares a los del verano pasado, hasta propuestas en Playa Grande que, en algunos casos, pueden costar más caro que alquilar un departamento con vista al mar.

Punta Mogotes: la opción más accesible para la familia

En el tradicional Balneario 12 de Punta Mogotes, los precios definidos buscan mantener la fidelidad de sus clientes con tarifas similares a las de la temporada anterior. Los valores varían según la cantidad de días y el mes:

Enero (mes entero): $2.000.000

Enero (quincena más demandada): $1.200.000

Carpa diaria (enero/febrero): $80.000

Febrero (mes completo): $1.700.000

Playa Grande y zona sur: el lujo extremo

La situación es radicalmente distinta en la zona sur y Playa Grande, donde los balnearios definieron tarifas más elevadas y esperan hasta último momento para anunciar el valor definitivo de la carpa diaria.

Príncipe–Portofino (Playa Grande):

La carpa diaria para seis personas no bajará de $160.000, mientras que la sombrilla rondaría los $110.000.

Hotel Costa Galana:

Una carpa semanal ofrecida hasta noviembre llegaba a $896.000. El precio diario (sin pileta) se proyecta también en torno a $160.000.

La Perla y Varese: el punto intermedio

En La Perla, el balneario Saint Michel propone carpas por $735.000 la semana en enero, ubicándose en un rango intermedio: más caro que Mogotes, pero más económico que la zona sur.

Más allá de Mar del Plata: la Costa Atlántica con precios por debajo de la inflación

Un recorrido por los balnearios de Villa Gesell, Pinamar y La Costa, con propuestas familiares y servicios completos a valores competitivos para el próximo verano.

>> Leer más: Viajes low cost: cómo hacen los argentinos para recorrer gastando menos

Villa Gesell: propuesta familiar y precios fijos

Balnearios como Ciento25 fijaron tarifas competitivas:

Carpa diaria (enero): $55.000

Carpa semanal (enero): $300.000

Carpa diaria (febrero): $50.000

Incluyen servicios como pet-friendly y sillas anfibias.

Pinamar y Ostende: el servicio completo

En Pinamar, complejos como Hipocampo Playa ofrecen:

Carpa semanal: $450.000

Quincena: $700.000

Con restaurante, bar en carpas y duchas con agua caliente.

Partido de La Costa y Necochea

En Santa Teresita, Entre Médanos Club de Mar ofrece:

Carpa semanal (enero): $683.000, con servicio de playa, estacionamiento cubierto y recreación.

En Necochea, el Balneario Tres Arroyos fija:

Carpa semanal: $250.000 (más $90.000 de estacionamiento).

