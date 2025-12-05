Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

El mercado en el Mundial 2026 de los técnicos, los copa Argentina con una enorme presencia. Serán 6 y cuatro de ellos surgidos en el fútbol de la ciudad.

Sebastián Beccacece, presente en el sorteo del Mundial 2026 y toda la fe en Ecuador. Un DT de Argentina para el mundo.

Serán nada menos que seis los entrenadores argentinos presentes en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Y cuatro de ellos surgidos del mismo fútbol rosarino. Eso habla de la calidad de los profesionales surgidos en Argentina , no solo a nivel futbolistas sino directores técnicos. Y la mayoría será debutante en estas lides.

Uno de ellos es Sebastián Beccacece, rosarino e identificado con Newell’s, que llevó a Ecuador a una nueva cita mundialista después de la buena incursión en Qatar 2022 con Gustavo Alfaro al mando. El conjunto sudamericano compartirá el Grupo E con la poderosa Alemania, que viene de capaz caídas en los mundiales, Costa del Marfil y el debutante absoluto centroamericano, Curazao.

En tanto que Gustavo Alfaro, el DT que pasó por Central, ya cuenta con esa valiosa experiencia y la aplicará para tratar de llevar a Paraguay a lo máximo. Tomó a los guaraníes cuando estaban en la lona y lo regresó a un Mundial.

Paraguay compartirá grupo con Estados Unidos, uno de los anfitriones, cuyo entrenador es otro surgido del fútbol rosarino: el de Murphy exleproso, Mauricio Pochettino , que como Beccacece disputará su primer Mundial. Ambos estarán en el Grupo D, que completan Australia y un rival surgido del repechaje europeo.

Marcelo Bielsa, de nuevo a un Mundial

Además de Lionel Scaloni, de Pujato y surgido en Newell’s, otro DT representativo local es el rosarino Marcelo Bielsa, que ya disputó dos mundiales con Argentina y Chile. Ahora lo hará al mando de Uruguay.

Pese a varias polémicas, sobre todo con los ídolos orientales que no forman parte del proceso como Luis Suárez, Bielsa llevó a Uruguay a la Copa del Mundo sin problemas. Y puede transformarse en rival argentino en los 16avos de final. Es que integra el Grupo H, que se mide en esa instancia con el la selección albiceleste. Y su más difícil rival será sin dudas España.

También enfrentará a Arabia Saudita, que sorprendió a Argentina en el debut del último Mundial, y a otro debutante absoluto: Cabo Verde.

Otro DT de Argentina en la Copa del Mundo

Finalmente, el sexto pasajero entrenador argentino es el subcampeón mundial en Italia 90 como jugador: Néstor Lorenzo. Como DT llevó a Colombia a una nueva cita mundialista, luego de la ausencia en Qatar, y estará en el Grupo K con la hoy poderosa Portugal, el debutante Uzbekistán y un rival a definirse por el repechaje donde estará Bolivia.

Argentina no solo es la campeona del mundo, sino el país que más técnicos aportará a este Mundial, lo que habla del valor de su fútbol. Mucho más si se lo acota al ámbito rosarino. Scaloni, Beccacece, Bielsa, Pochettino, Alfaro y Lorenzo: todos por un objetivo.