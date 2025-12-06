La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

Natalia Londero Viajes, desde Jesús María, Córdoba, se distingue por ser una agencia con atención focalizada y acompañar a sus clientes en cada etapa del viaje.

Parte del equipo de la agencia Natalia Londero Viajes y turismo.

Con seis años en el rubro, Natalia Londero Viajes nació de la experiencia inicial de su fundadora en Lepore Viajes. Hoy se consolida en Jesús María, Córdoba, como una agencia que apuesta por la atención cercana y personalizada , combinando destinos tradicionales con propuestas novedosas.

La pasión por los viajes, la dedicación a cada cliente y la búsqueda constante de experiencias únicas definen su espíritu y los motivan a seguir creciendo en un mercado exigente y dinámico .

-¿Cuántos años tiene la empresa?

La agencia cumple seis años ofreciendo un servicio cercano y profesional a cada cliente.

-¿Cómo arrancaron?

Todo comenzó con la experiencia de su fundadora como agente de viajes en Lepore Viajes, desde donde surgió la idea de crear un proyecto propio centrado en la atención personalizada.

-¿Dónde están ubicados?

Nuestro espacio se encuentra en Jesús María, Córdoba, un punto estratégico para acompañar a nuestros clientes de la región.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nos destacamos por brindar una atención totalmente personalizada, adaptando cada propuesta a las necesidades y preferencias de quienes viajan con nosotros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalia Londero (@natalialonderoviajes)

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Los hoteles y los vuelos son los productos que más eligen nuestros clientes, ya que combinan flexibilidad y conveniencia para planificar sus viajes.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Actualmente, los destinos que más solicitan son Bayahibe y Dubai, por sus playas, cultura y experiencias únicas.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Se observa un aumento en la demanda de destinos como Vietnam y Camboya, que ofrecen una fusión de cultura, naturaleza y aventura fuera de los circuitos tradicionales.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos muy entusiasmados por la temporada del Mundial 2026, que abre oportunidades únicas para experiencias de viaje especiales.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

El consejo fundamental es mantener la responsabilidad y el compromiso con los pasajeros en cada etapa del viaje, garantizando experiencias seguras y satisfactorias.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos inspira ver a nuestros pasajeros regresar felices de sus viajes, disfrutar de cada momento y entusiasmarse durante la planificación. Esa satisfacción y ese entusiasmo son el motor que nos impulsa a seguir creando experiencias memorables.