La Capital | Turismo | agencia

La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

Natalia Londero Viajes, desde Jesús María, Córdoba, se distingue por ser una agencia con atención focalizada y acompañar a sus clientes en cada etapa del viaje.

6 de diciembre 2025 · 08:25hs
Parte del equipo de la agencia Natalia Londero Viajes y turismo.

Parte del equipo de la agencia Natalia Londero Viajes y turismo.

Con seis años en el rubro, Natalia Londero Viajes nació de la experiencia inicial de su fundadora en Lepore Viajes. Hoy se consolida en Jesús María, Córdoba, como una agencia que apuesta por la atención cercana y personalizada, combinando destinos tradicionales con propuestas novedosas.

La pasión por los viajes, la dedicación a cada cliente y la búsqueda constante de experiencias únicas definen su espíritu y los motivan a seguir creciendo en un mercado exigente y dinámico.

-Nombre de la agencia

Natalia Londero Viajes.

-¿Cuántos años tiene la empresa?

La agencia cumple seis años ofreciendo un servicio cercano y profesional a cada cliente.

-¿Cómo arrancaron?

Todo comenzó con la experiencia de su fundadora como agente de viajes en Lepore Viajes, desde donde surgió la idea de crear un proyecto propio centrado en la atención personalizada.

-¿Dónde están ubicados?

Nuestro espacio se encuentra en Jesús María, Córdoba, un punto estratégico para acompañar a nuestros clientes de la región.

-¿Cuál es el valor diferencial que le aportan a sus clientes?

Nos destacamos por brindar una atención totalmente personalizada, adaptando cada propuesta a las necesidades y preferencias de quienes viajan con nosotros.

-¿Qué productos o servicios de Free Way son los más elegidos por los pasajeros?

Los hoteles y los vuelos son los productos que más eligen nuestros clientes, ya que combinan flexibilidad y conveniencia para planificar sus viajes.

-¿Cuál es el destino más elegido por sus clientes actualmente?

Actualmente, los destinos que más solicitan son Bayahibe y Dubai, por sus playas, cultura y experiencias únicas.

-¿Cuál es el destino o tipo de viaje más novedoso/diferente que está en auge entre sus clientes?

Se observa un aumento en la demanda de destinos como Vietnam y Camboya, que ofrecen una fusión de cultura, naturaleza y aventura fuera de los circuitos tradicionales.

-Mirando hacia adelante, ¿qué proyectos o propuestas tienen para este año que les entusiasmen?

Estamos muy entusiasmados por la temporada del Mundial 2026, que abre oportunidades únicas para experiencias de viaje especiales.

-Si tuvieran que darle un consejo clave a otro agente de viajes o a alguien que recién empieza en el rubro, ¿cuál sería?

El consejo fundamental es mantener la responsabilidad y el compromiso con los pasajeros en cada etapa del viaje, garantizando experiencias seguras y satisfactorias.

-¿Qué los inspira a seguir creando viajes y conectando a las personas con nuevas experiencias?

Nos inspira ver a nuestros pasajeros regresar felices de sus viajes, disfrutar de cada momento y entusiasmarse durante la planificación. Esa satisfacción y ese entusiasmo son el motor que nos impulsa a seguir creando experiencias memorables.

Noticias relacionadas
Los precios de las carpas en Mar del Plata este verano ofecen un abanico de opciones para los turistas.

Mar del Plata y sus carpas: precios que van del ahorro al lujo extremo

La ciudad de Porto Seguro en Brasil, comenzará a cobrar una Tasa de Preservación Ambiental.

Porto Seguro cobrará una tasa ambiental diaria a los turistas

Punta del Este se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos este verano.

Punta del Este: los argentinos vuelven a copar Uruguay con reservas récord

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Lo último

Franco Colapinto y un último ensayo en Abu Dabi que no le dejó buenas sensaciones

Franco Colapinto y un último ensayo en Abu Dabi que no le dejó buenas sensaciones

La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

La agencia que conecta viajeros con experiencias únicas

Mar del Plata y sus carpas: precios que van del ahorro al lujo extremo

Mar del Plata y sus carpas: precios que van del ahorro al lujo extremo

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Economía le permite endeudarse por $15 mil millones para el asfaltado y por otros $29 mil millones con otros destinos

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Ovación
Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Boca vs Racing: hora, canal y posibles formaciones de las semifinales del Torneo Clausura

Central: las incorporaciones de la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Central: las incorporaciones de la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Argentina y el fútbol rosarino, el semillero de entrenadores para el Mundial 2026

Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

La Ciudad
Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
Política

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 
LA CIUDAD

Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje 

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el Round The World Ticket que viralizó Marley
Información General

Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord