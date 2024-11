Juani Favre: "Lo colectivo es un modo de vida, una convicción"

“Yo venía trabajando en vivo con una banda super numerosa, con quienes estábamos encarando una grabación, y todo eso se vio suspendido de pronto. Entonces yo de cierta forma aproveché la situación para hacer exploraciones más en solitario, que de cualquier manera nunca abandoné del todo. Así fueron mis inicios y es algo a lo que recurro siempre. Desde la composición también trabajo mucho de esa manera, así que es una parte esencial de mi trabajo en lo musical”, agregó el músico.

Como él mismo lo dice, muchos artistas encontraron en la involuntaria soledad del aislamiento social el espacio y tiempo necesarios para abrir o formalizar un proceso. Esa palabra es clave en la gesta del nuevo disco, y más que definir un lapso temporal concreto, da cuenta de una manera de hacer las cosas: respetar los ritmos de maduración y transformación de las canciones.

“Tomé la premisa de trabajar, tanto desde la producción como desde la composición misma, con herramientas más digitales, de una manera orientada a mecanismos de repetición: loops, sampleos, ese tipo de cosas. Estuve experimentando bastante con eso desde el 2020. Ahí inauguré un capítulo compositivo y parte de eso lo fui volcando en unos simples que fui sacando a lo largo de ese año”, compartió Juani. La digital y la repetición: otros signos pandémicos que se colaron en la identidad sonora de “De pies a cabeza”.

Un disco con espíritu colectivo

Si bien esos temas “podrían haber sido un EP”, fueron más bien un muestreo, un augurio de lo que podría venir más adelante. Juani quiso “experimentar con los formatos”, más que nada “considerando los mecanismos a través de los cuales” hoy se escucha y se comparte música, como son las plataformas de audio.



A comienzos del 2022, Favre comenzó a delinear el disco concretamente, con todo lo que eso implica. En su caso, la larga experiencia (Juani cuenta nueve álbumes editados como solistas, otros tantos cajoneados sin publicar y otros más en otros formatos como la banda Hermanxs) no hace el trabajo necesariamente más fácil, sino que le propone estándares de calidad.

“La premisa fue no apurar nada, ningún proceso, ni forzar nada. Yo tengo bastantes trabajos previos y tengo una especie de vara, de autoexigencia de no mostrar algo hasta que no considere que realmente vale la pena”, aseveró.

A pesar de que el disco es solista, y que parte del desarrollo transcurrió en solitario, “De pies a cabeza” es un proyecto colectivo, lleno de “participaciones y colaboraciones súper importantes”, las cuales van desde sus compañeros del trío de vientos Modo Eólico hasta Juancho Perone, “un gran músico” que además fue profesor de Juani en su adolescencia. De nuevo: esquirlas del camino recorrido por todas partes.

Este espíritu colaborativo queda sobre todo plasmado en “La alborada”, el último tema del álbum. Se trata de una versión de una canción coral que Favre compuso para una obra de teatro (y por eso es la única que tiene coautoría en la letra de la dramaturga Tania Scaglione). “Tenía ganas de poder grabarla así que hicimos una versión especial para este disco. Muchas de las voces invitadas habían participado en la original”, detalló el músico.

“Todo tiene que ver mucho con el espíritu de Planeta X, porque siempre se caracterizó por los trabajos colaborativos”, subrayó Juani. “Lo colectivo es un modo de vida, una convicción. La palabra colectivo está muy bastardeada ahora y de hecho se utiliza despectivamente el adjetivo ‘colectivista’. A mí me parece ridículo, yo no me siento para nada afectado negativamente si alguien me dice ‘colectivista’. Es mi ideología y la defiendo. Somos en tanto nos relacionamos con otras personas. Aunque toque solo, todo esto está siempre presente. La necesidad de vincularse con otra gente tiene que ver con que desde la individualidad no se puede hacer nada, o muy poco”, desarrolló el artista.

“De pies a cabeza” se caracteriza también por su eclecticismo sonoro, que van desde los beat bailables a la intimidad de la canción, pasando por una serie de matices que parecen marcados por un ímpetu celebratorio. “Siento que es un trabajo que me movilizó mucho, que me llevó mucho tiempo. Lo vuelvo a escuchar y vuelve la sensación de estar muy conforme. Creo que tiene un equilibrio raro entre una serie de propuestas musicales muy variadas, pero que logra conformar una unidad y hasta diría un mensaje”, compartió Juani.

“Algo que yo trabajo mucho, porque es como me sale, es tratar de reflejar desde una especie de mundo interior algo en lo que considero que otras personas pueden también hallar parte de sí mismas, o movilizar parte de sus emociones. En lo musical, siento que me quedan algunas puntas para dialogar con futuros trabajos. Tengo ganas de profundizar más aún en ciertos formatos compositivos que están en el disco”, agregó.

Para la presentación en vivo del sábado, estarán en el escenario muchos músicos que fueron parte del álbum. La banda, especialmente armada para la ocasión, está formada por Natalio Rangone en sintetizadores, Clara Rangone bajo, Emilia Arias en percusión (que no estuvo en el disco pero tiene mucho recorrido compartido con Favre), y una sección de vientos formada por Franco Santangelo en trompeta y voces, y Melina Spizzirri, en trombón y voces.