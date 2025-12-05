La Capital | Zoom | Cazzu

Proponen un proyecto de ley inspirado en Cazzu para proteger a los hijos de padres separados

La iniciativa surgió tras el conflicto entre Cazzu y Christian Nodal y apunta a agilizar la convivencia de niños con sus madres o padres

5 de diciembre 2025 · 13:58hs
El proyecto de ley lleva más de 30.000 firmas apoyando la causa

El proyecto de ley lleva más de 30.000 firmas apoyando la causa

El conflicto legal entre Cazzu y Christian Nodal generó una iniciativa ciudadana que reclama la aprobación de la llamada "Ley Cazzu", una propuesta que busca facilitar el traslado y la convivencia de hijos con sus madres o padres cuando existe abandono o inasistencia.

La cantante vive un proceso burocrático complejo para viajar con su hija por motivos laborales, situación que motivó a miles de personas a apoyar un cambio normativo. Hasta el momento, el proyecto lleva más de 30.000 firmas.

Durante una entrevista en Los 40 Colombia, la arista opinó acerca de la iniciativa presentada en su honor: "De hace un tiempo para acá, yo vivo unas experiencias difíciles de comprender. Me pasa de que yo escucho muchas personas y que escucho muchas mujeres que dicen cosas y que tienen historias. Y la verdad que me es muy difícil como terminar de procesar que lo haya generado yo, que no lo creo así. Y que después generan estas cosas tan importantes y tan delicadas y que son tan importantes de conversar".

>> Leer más: Apoyo de comerciantes rosarinos al proyecto de ley tributaria 2026

Qué propone la Ley Cazzu

La iniciativa nació a través de Change.org bajo el título “Ley Cazzu – Libertad con nuestros hijos”. Su objetivo central apunta a que el progenitor responsable pueda obtener permisos de viaje permanentes cuando el otro padre no cumple con sus obligaciones o no participa de la crianza.

La descripción del proyecto señala su objetivo social: "La Ley Cazzu ofrece una solución clara y humana: que, una vez demostrado el abandono o la ausencia paterna o materna, el permiso para circular con nuestros hijos sea permanente y sencillo, sin trámites interminables ni obstáculos injustos".

La artista reconoció que la movilización social la sorprendió: "Esta iniciativa de la Ley Cazzu me pareció como un montón. Me confunde. Me pone feliz que para algunas personas yo represente cosas buenas. Hay cosas en la ley, bachecitos difíciles de comprender para nosotros los mortales normales. Es lindo lo que piden, lo que proponen, no sé muy bien cómo sentirme al respecto".

image - 2025-12-05T131503.214

También aclaró que su postura nació desde una perspectiva política y no emocional: "Cuando a mí me pasaron todas las cosas que me pasaron, yo siempre tomé la decisión de tener una posición política. Nunca fue una posición como emocional. O sea, a quién le importa si yo sufro, si estuve triste, yo siempre digo que es como nos pasa a todos. Para mí hay cosas que si son malas o si son buenas tienen que ver con el timing, con la delicadeza con la que las tratabas".

Durante la entrevista, la cantante jujeña contó cómo atraviesa la crianza de su hija inti en medio del conflicto con Nodal: "Ella se cría solo conmigo. Así que la única música que sabe y lo único que sabe de música, digamos, es la que hace su mamá".

