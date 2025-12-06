La Capital | La Ciudad | autonomía

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Economía le permite endeudarse por $15 mil millones para el asfaltado y por otros $29 mil millones con otros destinos

Lucas Ameriso

6 de diciembre 2025 · 06:30hs
Autonomía municipal. Desde el Departamento Ejecutivo ahora tendrán mayor margen de maniobra para impulsar obras y en la gestión de recursos.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La Intendencia de Rosario recibió la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para salir al mercado a emitir bonos por unos 15 mil millones de pesos para avanzar con el plan de pavimentación definitiva, También podrá poner en el mercado letras por hasta 29 mil millones de pesos, y utilizar una porción de este dinero para cubrir el aguinaldo y algunos gastos operativos para transitar el primer trimestre del 2026 sin sobresaltos.

Con este aval, la Secretaría de Hacienda municipal licitará en la tercer semana de diciembre la colocación de estos valores, con la expectativa de conseguir la tasa de interés más beneficiosa para las cuentas públicas rosarinas.

Los expedientes ante el gobierno nacional ya habían sido presentados en mayo pasado y para algunos despachos de la Intendencia el okey obtenido los tomó por sorpresa. En cuanto a los bonos, los 15 mil millones autorizados servirán para continuar con el plan de pavimento definitivo que en la actualidad se sigue en cuatro barrios y por el que se busca darle ritmo para el año que viene.

Un dato no menor. Con la reforma de la Constitución que habilitó la autonomía para Rosario y la ordenanza 10.850 que declaró a la ciudad autónoma con competencias inmediatas no se requerirá ningún otro visto bueno para tramitar el endeudamiento. Pero deberán agilizarse los tiempos ya que la autorización para las emisiones rigen hasta el próximo 31 de diciembre.

En el caso de las letras aprobadas por 29 mil millones, fuentes consultadas indicaron que es probable que se emita una parte para hacer más operativo en el verano el manejo de los recursos y la garantía en el pago del aguinaldo.

Presupuesto

Con la presentación del presupuesto municipal 2026, que trae superávit por quinto año consecutivo, equilibrio fiscal, y ahorro del gasto corriente, el Palacio de los Leones puso de relieve que no atraviesa problemas financieros. "Servirán para tener un primer trimestre de tranquilidad, con normalidad financiera" puntualizó un funcionario.

La idea entonces es salir con una parte de la emisión aprobada al Mercado Argentino de Valores (MAV) con una licitación pública a través de la Bolsa de Comercio, Rosario Fiduciaria y BMR Mandatos y Negocios, entidades que intervendrán en el proceso. "La razón es sencilla, lo que en un momento falta, luego sobra y se usa para cubrir lo que se pidió prestado", marcó la fuente consultada.

En el caso de los bonos, el cien por ciento se usará para el pavimento definitivo. En lo que va del año se invirtieron 9 mil millones para este fin con recursos de rentas generales, por lo que la emisión de estos 15 mil millones servirá para recuperar recursos y continuar.

En ambos casos, el municipio irá al mercado en la tercer semana de diciembre. Acudirá al MAV en la plataforma de subasta pública donde intervienen los colocadores como los bancos de primera línea. En el caso de las letras el plazo será de unos 6 meses a un año para devolver la emisión, ya con los bonos si bien hay propuestas hasta 36 meses, en las colocaciones anteriores se eligieron ofertas a 24 meses, con amortización semestral.

Lo que se buscará es licitar con la menor tasa posible, en un mecanismo online, transparente donde todos los oferentes participan al mismo tiempo.

