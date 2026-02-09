El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita El Pity Álvarez disfrutó de una jornada tranquila con guitarra y canciones. La visita fue compartida en redes sociales por artistas santafesinos 9 de febrero 2026 · 11:56hs

El Pity Álvarez tocó la guitarra junto a un conjunto de artistas locales

El Pity Álvarez sorprendió a los santafesinos con una visita inesperada a la ciudad de Funes. Las redes sociales estallaron luego de que se lo viera al histórico cantante disfrutando de una tarde al ritmo de la música en la localidad.

El artista, de 53 años, que marcó a fuego el rock nacional a través de bandas emblemáticas como Viejas Locas e Intoxicados, se volvió viral en las últimas horas. Cabe remarcar que, tras varios años alejado de los escenarios y de los flashes debido a sus problemas de adicciones y su situación judicial, el Pity dio el primer paso de su regreso en mayo de 2025, cuando apareció de manera virtual en las pantallas del Quilmes Rock. Finalmente, el 20 de diciembre de 2025 brindó un show de más de tres horas ante más de 35.000 personas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Esta vez, sin embargo, no fue sobre un gran escenario ni frente a una multitud. El Pity fue visto en Funes, donde compartió una tarde tranquila junto a un grupo de artistas santafeisno.

El Pity Álvarez en Funes En los videos que circularon por las redes sociales, se lo vio al cantante de rock en una casa con pileta, disfrutando de una tarde en Funes. Con una guitarra en mano, sentado en una silla de plástico y rodeado de músicos, el Pity improvisó un encuentro íntimo junto al cantante rosarino Pabliko y el músico rolandense Leo Rolón. Embed View this post on Instagram A post shared by Pablo Daniel Antonelli Rogalsky (@pablikoman)