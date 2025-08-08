Vuelve el Pity Álvarez: dará un show en Vélez y sacará un disco nuevo A través de sus redes sociales oficiales, el músico confirmó que antes de fin de año estrenará el álbum “Basado en hechos reales” 8 de agosto 2025 · 12:01hs

Pity Álvarez volverá oficialmente a los escenarios: anunció un show en Vélez para fin de año y sacará un nuevo disco

Es oficial: vuelve el Pity Álvarez. El músico de 53 años que marcó el rock nacional a través de bandas como Viejas Locas e Intoxicados, regresa a los escenarios tras una larga ausencia en la que estuvo bajo tratamiento de salud mental.

En la madrugada del viernes 8 de agosto, el artista publicó un video en su recientemente creada cuenta de Instagram. Con su impronta característica, comunicó dos noticias que sacudieron a sus fanáticos: dará un show el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield y lanzará un nuevo disco, titulado "Basado en hechos reales"

Pity dio el primer paso de la vuelta en mayo de 2025, cuando apareció virtualmente en las pantallas del Quilmes Rock. En esa intervención, interpretó un fragmento de “El Rey” y dejó un mensaje para su público: “Me muero por estar ahí y también por estar en el público escuchando las bandas. Van a tener que esperar un ratito más, un poquito más”, dijo, sembrado pistas sobre un inminente regreso.

Qué fue del Pity Álvarez antes del regreso En 2018, Pity quedó bajo arresto domicilario por el asesinato que cometió de un vecino en el barrio Samoré, en la localidad bonaerense de Villa Lugano. En 2022, el juez a cargo de la causa determinó el cese de la prisión para que se garantice al músico un tratamiento adecuado por su cuadro de salud mental, que incluía consumo problemático de sustancias.



En 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 suspendió el proceso judicial contra el músico dado que se consideró que no estaba en un estado de salud apropiado para afrontar un juicio. Desde entonces, Álvarez pasó por distintos dispositivos que lo acompañaron hacia una mejoría.



Ese mismo año, Pity volvió a grabar de la mano de los artistas Daniel Melingo y Julieta Laso, que lo convocaron para interpretar cuatro tangos para el documental "Tangos Bajos". En 2025, finalmente volverá a mostrar su faceta solista y música de su autoría. Embed - PESAR, por Pity (Video Oficial)