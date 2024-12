Pietro, el artista rosarino que supo "dar vuelta el juego" en una obra multi plataforma

En una charla con La Capital,

¿De qué hablan el disco y el libro?

Del vínculo familiar y de una familia, mi familia, que sale adelante frente a las adversidades y dificultades de una situación nacional pero también interna. El divorcio se oficializa en el país durante el gobierno de Alfonsín. Estamos hablando de los últimos años de la generación del 80, relativamente hace poco. Los que fueron padres en los 90, y los que nacimos en los 90 fuimos testigos de la primera ola masiva de divorcios. Divorcios que eran totalmente caóticos, porque el común denominador era que los hijos era el elemento de negociación. El abogado veía a la otra parte como un enemigo e iba a por todo. Recién en el 2008 o 2009, con la reforma del Código, se empieza a poner en juego el interés del niño. Entonces los que nacimos en los '90, y los que fueron padres en los '90, atravesamos esos 20 años en un boom social donde la guerra era tremenda y era puertas para adentro. Y para nosotros, los que éramos hijos de padres separados en un contexto bélico, fue heavy y fue estigmatizante. Sin victimizarme. Pasaba por ejemplo que en ese momento en el colegio tener padres separados te daba mucha vergüenza. Eras el raro. Y había una parte de vos que sentía que se desarmaba. Como que los cimientos de tu edificio se destruían. Y en mi caso todo eso acompañado no solamente del derrumbe familiar sino también del económico. El libro y el disco hablan sobre todo eso y buscan reflejar esa parte de mi historia.

Cuento las luces y sombras de una familia. También fue complejo porque contar las sombras de una familia implica que nunca sabes como repercute eso en la vida de esos otros. Porque yo puedo afrontar el riesgo de hacer una obra con mi vida y pagar el costo de la vulnerabilidad frente a los otros, pero también la está pagando mi familia esa exposición. Por momentos me lo replanteé, pero me di cuenta que esto era mi manera de re escribir mi historia. Hay quienes dicen que los hechos no existen, sino que existen las perspectivas de los hechos. Entonces de alguna forma creo que esta es mi manera de escribir mi perspectiva de los hechos, que quede en un papel y trascienda.

"Tal vez lo más sencillo hubiese sido redactar en tercera persona y cambiar los nombres. Pero el compromiso con la obra me exigía que fuese así. Y tanto dibujar como eludir riesgos innecesarios son dos cosas que a mis 30 años todavía no aprendí a hacer. Así que aquí les dejo mi ofrenda, una autoficción" (cita del libro)

¿Por qué el título?

Tiene que ver con tomarse la vida, este plano tridimensional, como un juego. Entiendo que muchas veces nosotros estamos en esta alegoría de Platón de las cavernas. Más que nada en esto de mirar las sombras de otras vidas, queriendo que todo sea lindo, frente a las pantallas viendo las sobras de una vida que es importada. Y llega un momento que te das vuelta y lográs encontrarte con el afuera, con tu universo. Ahí es cuando empezás a tomar todo como un juego, a disfrutar, y entender que te ves como un ser generador. Y que lo material primero está en tu cabeza, que somos parte de un gran todo. Para mí tomarse todo esto como un juego es desdramatizar, pero también colorear la aventura. Encontrarle otro sentido a la historia. Y ponerle una pincelada de color a todas las situaciones y no perder nunca de vista el niño. A veces yo me veo como un niño que juega en la playa, y no le importa el tiempo ni lo que pasa alrededor. Eso implica en gran parte dar vuelta el juego.

¿Cómo apareció el libro en tu camino?

Cuando empecé con el libro, en una primera instancia, yo ya tenía una mente muy analítica y una construcción inconsciente bien occidental. Y el entregarme a estas emociones hacia que haya algo de mi que no se lo permitía. O que creía que la sensibilidad y la emoción frente a hechos pasados hablaba de un desequilibrio mental y no entendía bien cómo trasladarlo al arte. Después me fui deshaciendo de eso y mi ser empezó a florecer, más allá de si soy abogado o artista. Empecé a conectar con el ser espiritual. Y esa ambigüedad de la mente analítica de abogado, del sistema, dura, occidental, confrontaba todo el tiempo con la conexión más profunda o natural. Entonces conecté más con ese lado y fue ganando más terreno ese ser. Después el libro apareció porque un día llegué a casa y vi la computadora y el escritorio vacío. Lo vi como una invitación para sentarme. Abrí la computadora, y de golpe estaba escribiendo en el documento. Cuando me di cuenta había vomitado 15 páginas de la nada. Fue como un impulso que vino de adentro, y ahí empecé a escribir sobre lo que yo conocía, que era mi vida. Y llegó la idea de hacerlo novela, de capaz cambiar los nombres. Pero sentí que era honesto conmigo mismo ponerle el rótulo de auto ficción: esta es mi historia, esta es mi vida. Y está redactada y ficcionada para que para un lector sea agradable y se enganche. Creo que el libro fue la pieza de las dos cosas al que más energía le puse, porque había toda una carga familiar, histórica y generacional muy grande. Nosotros siempre fuimos para adelante, como podíamos, sobreviviendo, y está bien.

"Tanto mi madre y su familia en Arequito como mi padre con la suya en Barrio Echesortu fueron siempre el ejemplo del péndulo económico argentino, la más elocuente tómbola que cuando al país le iba bien se daban algunos gustitos, ahora, cuando venía la cruda, era a los que primero desmoronaba". (cita del libro)

Embed - Dar Vuelta el Juego

¿Y el disco como llegó?

Cuando tuve el primer borrador del libro, junté a tres amigos y productores con los que estábamos compartiendo en ese momento: Julián Sappietro, Pablo Grossi, y Martín López De Vita. Fuimos a una casa de uno de ellos que queda en El Durazno, en la montaña. Ahí nos pusimos a componer siempre teniendo como punto de partida el borrador del libro. Llegamos un jueves a la noche, dejamos los bolsos tirados, agarramos las guitarras, les conté la situación y salió la primera canción al toque. Y así estuvimos todo el fin de semana, salieron como 10 canciones. Por eso creo que es fundamental ver con quién compartir esos momentos. Porque uno está poniendo el prisma del ser propio en juego. De eso sale una luz que puede ser un disco, un libro, cualquier otra obra. Y la persona con la cual uno comparte eso, tiene que tener una luz distinta, porque si son iguales, uno de los dos sobra. El ego exige autoría, y cuando estás en esa comunidad en búsqueda de algo, uno pone a la obra por encima de la individualidad de cada uno. Entonces, en mi caso, pasó eso porque coincidió el lugar, coincidieron las personas, el momento de cada uno, el mío. Y el resultado es el libro el disco. Y yo estoy muy contento con lo logrado. Del mismo modo que sentíamos que estábamos haciendo algo lindo porque nos emocionábamos y nos gustaba, también el momento de cerrar la obra fue sensorial. Hay algo adentro que te dice “hasta acá”. Hay algo en la sala, en el cuarto, que cuando es el acorde indicado, o la decisión indicada, se siente. Vibra. También habíamos puesto una fecha límite de presentación en la Plataforma Lavardén, entonces eso y estar sensible a los pasos que dábamos, hizo que fuera más fácil.

¿Emocionalmente como viviste el proceso de la auto ficción, principalmente teniendo en cuenta que refleja un momento muy duro social y personalmente?

En el momento que lo estaba haciendo sentía que la puja era muy fuerte. Y el mecanismo de defensa que encontré era pasar el proceso en una íntima soledad. No tenia el valor de contárselo a nadie. Las primeras personas que leyeron el libro fueron mis correctoras. Siento que la mirada ajena pesa muchísimo en el arte. Y finalmente, lo que pasa es que cuando atravesás ese muro, y sabés que lo que estás haciendo viene de adentro, es tremendo. El arte es un poco poner el cuerpo, y tu ser, al servicio de la inspiración. Y también es honrar al universo (o de donde venga esa inspiración), tratando de surfear esa ola lo máximo posible poniendo lo mejor de uno hasta que desaparezca. Creo que todos somos únicos e irrepetibles, y que al que en primera instancia le tiene que gustar y emocionar lo que hace es a uno. Después, lo que le genera al otro, no está al alcance de eso. El arte muchas veces divide. A algunas personas le gusta y a otras no. Al primero que le tiene que emocionar es a uno, y a partir de ahí avanzar. Y cuando entras en esa órbita, ya está. Porque es ser honesto con uno mismo y avanzás con amor propio.

"Papá se metió para adentro y mamá floreció. Papá navegaba el lodo cada vez más sólido, mamá le mostraba las garras a la coyuntura. Una autoestima descendía y la otra escalaba (...) A veces me siento partido en dos, siento que mis padres son excelentes personas, pero cuando discuten o se pelean siento como que floto, me quedo sin los cimientos. Sin de dónde sujetarme". (cita de libro)

WhatsApp Image 2024-11-28 at 16.11.28.jpeg

¿Y cómo fue la recepción?

El libro salió el 16 de diciembre de 2022 junto al disco, y los presente a ambos el 23 de diciembre en la Lavardén. Ya para marzo, o sea a los 3 meses, había agotado la primera edición. Y la devolución, como todo el proceso, fue milagroso. Primero que me hizo conectar con mucha gente con la que yo nunca había tenido la posibilidad de reunirme, compartir, charlar. También me han llegado mensajes hermosos. O amigos de amigos que me dijeron ”che estoy emocionado”, “esto me resonó” o “no te imaginas lo identificado que me sentí”. Y padres de amigos que me mandan mensajes realmente emocionados entendiendo que esto de dar vuelta el juego se da muchas veces en la vida, son personas que por ahí me doblan la edad. Pegó mucho en las personas que nacieron en los 90, o segunda mitad de los 80, o que fueron padres en esa situación. Principalmente porque el libro trabaja lo que es todo el conflicto familiar, y las crisis y esa clase media argentina que sale adelante como puede, y que cuando el país está en crisis la crisis le pega fuerte.

¿Cómo vivís esa dicotomía del abogado versus el artista?

En mi caso particular, y creo que en el de todos los artistas, es como que hacemos arte porque tenemos un impulso que es difícil de obturar y esconder. Sí, yo soy abogado, recibido de la UNR, y estaba trabajando en Gestión de la Provincia, y pensaba que me iba a dedicar toda mi vida a esa profesión. Pero en la pandemia empezaron a aparecer canciones y textos como si una canilla o como si el grifo de una canilla que estuvo cerrado mucho tiempo, de golpe se abriera. Y empezó a salir como algo que estaba contenido. En mi caso, ahora siento que me aparece la obra y después, una vez que ella misma te guía y que te dejás llevar, se encuentra el marco. Yo empecé a escribir y a componer, y después se dio que todo terminó en un libro y en un disco. Evidentemente había una obra dentro mío, yo me entregué a la situación. Siempre se debe poner, en mi opinión, a la obra y la inspiración por encima de la búsqueda personal o el ego del artista. De hecho para mí lo más cómodo era quedarme trabajando como abogado, porque tenía todas las comodidades y una estabilidad. Y sin embargo, ahora este año suspendí la matrícula y le estoy dedicando toda mi energía al segundo libro y al segundo disco.

¿Y el segundo libro y disco de qué tratan?

No dije: “voy a hacer el segundo libro y segundo disco”. Empezaron a salir canciones, empecé a escribir y todo empezó a cobrar sentido. Sigue un poco esa historia. Si bien los libros no son continuados, es la expresión de una etapa de mi vida. Y eso inevitablemente es autorreferencial porque es mi vida. Es auto ficcionado. El disco lo mismo.

¿Qué se viene ahora?

El disco, las canciones están compuestas. El libro está en un gran porcentaje escrito. La idea es el año que viene lanzar los dos juntos. Está todo en camino dado para eso. A veces me siento un poco incómodo con los títulos. Yo intento que florezca la obra y después veo. No me siento un escritor que se sienta a escribir un libro, o un novelista que se sienta tres horas por día. Yo estoy floreciendo en ese arte. Ahora me estoy dedicando por completo a esto. Y me hace feliz.