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San Cristóbal: un minuto de silencio marcó el regreso a la escuela tras el ataque

Pasados 17 días desde el asesinato de un alumno de 13 años, los estudiantes volvieron a la institución en grupos

16 de abril 2026 · 10:53hs
Los estudiantes fueron a la escuela de San Cristóbal en distintos horarios.

Foto: El Tres TV.

Los estudiantes fueron a la escuela de San Cristóbal en distintos horarios.

Después de más de dos semanas del ataque a tiros que dejó un adolescente muerto, este jueves se reanudaron las actividades de estudiantes en la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno de San Cristóbal. Parte del alumnado volvió y, como primera medida, hicieron un minuto de silencio.

El primer paso del retorno escalonado se había programado para este miércoles pero se postergó por las intensas lluvias caídas en la región. Estudiantes de segundo, tercero y quinto año de la secundaria fueron citados en dos horarios: a las 8.35 de la mañana y a las 10.20. El primer grupo se reunió para izar la Bandera, la misma ceremonia que hicieron el último 31 de marzo, antes del asesinato de Ian Cabrera (13 años).

Las puertas del establecimiento se abrieron media hora antes de la llegada de los chicos y los profesores ingresaron para preparar las actividades. Los que no pudieron asistir el último miércoles por el temporal –dos cursos de primero, tres de cuarto y uno de quinto año– lo harán el lunes 20 de abril.

"Estamos rotos"

Más allá de la limpieza y reacondicionamiento del edificio que estuvo dos semanas cerrado y preservado como escena del crimen, el clima que se respiraba en San Cristóbal era de extrema fragilidad. Patricia Vallejos, delegada regional de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) hizo una lectura contundente sobre el estado emocional de los trabajadores: “Las palabras que usan muchos docentes es que estamos rotos, desarmados, tristes y con miedo. Así está el docente hoy en San Cristóbal".

escuela Mariano MOreno San Crstobal

La dirigente remarcó que lo más difícil será el proceso invisible después de la reapertura del establecimiento: “Lo que nos toca ahora no es fácil, es volver a tener la confianza y la seguridad en la escuela", comentó a través de El Tres TV.

>> Leer más: Los siete consejos de los psicólogos de San Cristóbal a la comunidad tras el crimen de un alumno en la escuela

Además, la referente gremial reclamó mayor presencia estatal: "A veces, el docente detecta que a un alumno le pasa algo, pero no tenemos las herramientas ni la facultad para intervenir solos". En esa línea indicó que "el equipo socioeducativo no da abasto" ante situaciones críticas.

Cómo sigue el cronograma en San Cristóbal

Durante las últimas dos semanas, la escuela estuvo bajo vigilancia policial hasta finalizar las tareas de investigación. Si bien continúa, el edificio quedó habilitado para su uso. También se concretó la entrega de pertenencias que habían quedado dentro del colegio tras el ataque.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, indicaron que, si el temporal lo permite, se avanzará con el siguiente esquema:

  • Jueves: reunión con padres de segundo y tercer año.
  • Viernes: encuentro con familias de primer año.
  • Lunes: regreso efectivo de los alumnos que debían asistir el miércoles (dos cursos de primero, tres de cuarto y uno de quinto).

Para la próxima semana se espera que todo el alumnado esté integrado para retomar las clases, aunque con horario reducido.

“Estaremos pendientes de las situaciones particulares. Pedimos comprensión y colaboración”, señalaron desde el equipo directivo.

Cómo fue el ataque en la Escuela Mariano Moreno

La mañana del lunes 30 de marzo, un estudiante de 15 años ingresó armado con una escopeta calibre 12/70 a la escuela y abrió fuego contra otros alumnos antes del izamiento de la bandera. El ataque provocó la muerte de Ian Cabrera y dejó a otros dos adolescentes heridos. Ambos ya recibieron el alta médica.

Por su edad, el autor es no punible, por lo que no puede recibir una pena privativa de la libertad. Actualmente permanece institucionalizado en un lugar reservado por razones de seguridad.

La investigación

La principal hipótesis apunta a la participación del joven en foros virtuales radicalizados, como el denominado True Crime Community (TCC), donde se glorifican masacres y hechos violentos. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, advirtió: “No es un caso aislado ni bullying. Estamos frente a subculturas digitales que involucran a niños y adolescentes”.

El análisis forense del celular del atacante permitió identificar a un presunto cómplice. Según el jefe de la DUIA, Guillermo Díaz, se detectó una estrecha vinculación con otro menor de edad. El segundo involucrado tiene 16 años, fue detenido e imputado por “participación secundaria” en homicidio agravado, en grado consumado y dos en tentativa. La Fiscalía sostiene que el adolescente conocía el plan del ataque. El juez José Alberto Boaglio le impuso 90 días de encierro mientras avanza la causa.

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