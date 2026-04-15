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Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

La campaña nacional se lanzó este año de manera anticipada pero hay algunas demoras. Cuándo se normaliza la situación en Rosario

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

15 de abril 2026 · 13:38hs
Llegaron unas 80 mil dosis nuevas a Santa Fe para distribuirse en centros de salud. La campaña se normaliza

Llegaron unas 80 mil dosis nuevas a Santa Fe para distribuirse en centros de salud. La campaña "se normaliza", afirmaron  

Este año la campaña nacional de vacunación antigripal se anticipó en relación a otras temporadas, por el brote de Súper Gripe en el hemisferio norte. Las primeras partidas llegaron en marzo, y el Ministerio de Salud de Santa Fe, que distribuye las dosis en los centros de salud para grupos de riesgo y personal de salud ya vacunó a 149 mil personas. Sin embargo, desde este lunes personas que quisieron inocularse en efectores públicos se encontraron con faltantes. En las farmacias, que vacunan a afiliados a Iapos y Pami la situación empezó este miércoles a normalizarse con el arribo de nuevas vacunas. En tanto, la provincia informó que recibieron esta semana 83.040 dosis para "recuperar el ritmo de la campaña", y ya están entregándose. Eso puede explicar que en algunos vacunatorios todavía haya pocas dosis.

La vacuna contra el virus de la gripe o influenza es de aplicación anual, gratuita y obligatoria y está indicada para ciertos grupos. Es importante que se vacunen a tiempo, antes de que empiece el frío, ya que esta enfermedad que se caracteriza por fiebre, dolor corporal, tos, resfrío fuerte y malestar general puede generar complicaciones graves, internaciones y muerte.

"Comenzaron a llegar más dosis, las correspondientes a la segunda tanda de Pami a las farmacias. En cuanto a los afiliados de Iapos la provisión se hace de acuerdo a los turnos asignados. Para los particulares, tenemos stock", detalló a La Capital Carina Ianni, del Colegio de Farmacéuticos de Rosario.

>>Leer Más: Por qué recibirse de médico no es lo mismo que ser médico clínico

vacuna
El Ministerio de Salud de la Nación insta a las personas con factores de riesgo a vacunarse contra la gripe, antes de que empiece el frío

El Ministerio de Salud de la Nación insta a las personas con factores de riesgo a vacunarse contra la gripe, antes de que empiece el frío

Quiénes se la colocan en forma gratuita

Las vacunas gratuitas y obligatorias, que protegen contra tres cepas del virus, están destinadas a:

  • Personal de salud.
  • Personas gestantes: en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación.
  • Personas puérperas: hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días), si no recibió la vacuna durante el embarazo.
  • Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad: esquema de dos dosis, si no las recibieron anteriormente.
  • Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes (incluidas entre los factores de riesgo) como enfermedades oncológicas, cardiovasculares, respiratorias, poco frecuentes, entre otras.
  • Personas de 65 años y mayores de esa edad.
  • Personal estratégico, cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (por ejemplo, integrantes de las fuerzas de Seguridad del Estado).
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Las que se pagan

Además, como todos los años hay vacunas que se colocan en farmacias o vacunatorios privados que tienen un costo de 65 mil pesos. Algunas tienen el descuento que les hacen las obras sociales. La persona debe concurrir con una orden médica.

Estas vacunas, que son tetravalentes (que incluyen una cepa más) están en stock en Rosario.

La demora

Según pudo confirmar este diario, el atraso registrado en las partidas nacionales incluidas en el calendario obligatorio y gratuito, dejó con muy pocas dosis a los centro de salud públicos de la ciudad y en sanatorios y hospitales consultados por este diario comentaron que aun no pudieron inocular al total del personal de salud, que suelen estar entre los primeros grupos que se inmunizan contra la gripe.

Desde el vacunatorio de Grupo Oroño, que es referente en materia de inoculación, Laura Gallo, quien está a cargo de dicho centro, mencionó que "tenemos dosis en stock" para los privados (vacunas que llegan directamente desde el laboratorio) e instó a los rosarinos a acercarse para cumplir con este paso que es fundamental antes de que llegue el frío. En cuanto a las vacunas gratuitas para grupos de riesgo y el personal de salud "nos están entregando muy de a poco", dijo la gerente operativo del vacunatorio de Rioja 2292.

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