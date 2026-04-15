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Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Los empleados, que no cobran sus salarios desde hace meses, se reunieron con la autoridades de la Cámara alta y funcionarios provinciales. Grave advertencia sobre el impacto regional del conflicto

15 de abril 2026 · 21:43hs
Los trabajadores de Verónica llevaron su reclamo al Senado de Santa Fe.

Los trabajadores de Verónica llevaron su reclamo al Senado de Santa Fe.

Trabajadores de la empresa láctea Verónica, que hace meses no cobran sus salarios, fueron recibidos en la Cámara alta de santa Fe.

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig y su par Alcides Calvo recibieron a los obreros en la sala de reuniones de la Presidencia de la Cámara alta. Luego encabezaron una reunión en el recinto, de la que participaron Felipe Michlig, junto a los senadores Alcides Calvo, Hugo Rasetto, Leonardo Diana, Germán Giacomino y Esteban Motta.

Por parte del Gobierno provincial participaron los ministros Fabián Bastía (Gobierno e Innovación Pública) y Roald Báscolo (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), además de funcionarios de distintas áreas vinculadas a la producción y el desarrollo territorial, y representantes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en representación de la ministra Victoria Tejeda.

Crisis social

La empresa mantiene sus tres plantas paralizadas en el territorio provincial, las de Lehmann, Suardi y Clason, y no le pagan a sus empleados desde hace más más de tres meses.

La reunión se desarrolló en un clima de fuerte carga emotiva, donde los distintos actores expusieron la complejidad del escenario actual y coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo como herramienta central para avanzar en soluciones.

Asimismo, se puso de manifiesto que la situación de la empresa no solo impacta en los trabajadores, sino también en distintos actores de la cadena productiva, lo que refuerza la importancia de arribar a un acuerdo, en un contexto que se ve dificultado por la ausencia de los propietarios de la firma en las instancias de diálogo.

El presidente provisional Felipe Michlig destacó que “se ha hecho mucho desde el gobierno provincial tratando de dar respuestas desde todos los ministerios” y subrayó que la convocatoria surgió “por iniciativa del Senado en busca de seguir realizando gestiones que permitan sortear esta situación y sostener una importante fuente de trabajo”.

En la misma línea, el senador Alcides Calvo sostuvo que “este no es un tema más, porque son muchas familias afectadas”, y planteó la importancia de “escuchar, acompañar y apuntalar a los trabajadores para que tengan una respuesta de la otra parte”.

Pedido desesperado

Durante el encuentro los representantes de los trabajadores entregaron un escrito a los legisladores en donde solicitan la intermediación ante distintos organismos del Estado provincial a fin de poder encontrar caminos que ayuden a resguardar los derechos laborales y principalmente los puestos de trabajo.

Manifestaron la crítica situación que atraviesan y denunciaron un proceso de vaciamiento progresivo de la firma, señalando la falta de pago de salarios y la paralización total de las plantas.

Como parte de las conclusiones, se resolvió avanzar en una convocatoria formal a los responsables de la empresa para que puedan exponer su posición y participar de una mesa de trabajo conjunta. Además, se planteó la posibilidad de impulsar herramientas legislativas que permitan relevar la existencia de instancias judiciales vinculadas al caso.

Finalmente, todos los sectores coincidieron en la necesidad de recuperar la actividad productiva y preservar las fuentes laborales como eje central de las gestiones en curso, al tiempo que se advirtió sobre el impacto que situaciones de este tipo pueden generar en otros sectores, reforzando la importancia de encontrar soluciones sostenibles.

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