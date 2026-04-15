Crisis del transporte: tras el pedido de las empresas, el boleto interurbano aumentará un 30%

La provincia dispuso una suba para paliar los incrementos del precio del combustible y la baja de pasajeros. Los empresarios pedían una actualización tarifaria de entre el 35% y el 40%

En un marco de crisis del sistema de transporte , el boleto interurbano tendrá un aumento del 30,57% . El porcentaje fue autorizado por el gobierno provincial como una forma de paliar el fuerte aumento que en los últimos meses tuvieron los combustibles y la pronunciada baja de pasajeros, lo que provocó recortes de frecuencias y hasta la eliminación de servicios completos. Los empresarios del transporte habían pedido una actualización tarifaria del 40%.

Desde la provincia destacaron que Santa Fe no accede a los beneficios que Nación otorga a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, pese a los aportes que realiza el Estado Santafesino. Esta discriminación, subrayaron, profundiza la desigualdad en el sistema.

Además, las autoridades provinciales recordaron que el valor del boleto de los servicios interurbanos no registraba modificaciones desde agosto de 2025, con costos calculados a junio de ese año. Desde entonces, el combustible acumuló una suba del 57,4%.

La suba aprobada se basa en el estudio de costos realizado por la Secretaría de Transporte y Logística de la provincia. Según destacaron, bajo la premisa de “no generar un golpe al bolsillo de los santafesinos”. La actualización responde, principalmente, al aumento del combustible -insumo esencial para el funcionamiento de las unidades-, a la variación del tipo de cambio, cercana al 20 %, que impacta en el mantenimiento de los vehículos, y a la evolución de los componentes salariales de los choferes.

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Los empresarios pedían un aumento del 40%

Desde el gobierno provincial señalaron que, aunque el pedido empresarial rondaba el 40%, el análisis técnico arrojó un 30,57 %, porcentaje que finalmente se autorizó. En ese sentido, sostuvieron que la decisión se tomó con responsabilidad y contemplando tanto la situación de los usuarios como el contexto crítico que atraviesa el sector, agravado por la falta de fondos nacionales.

Este martes, Lilian Garnicas, titular de la empresa de transporte Tata Rápido, había indicado que “el aumento no puede ser menos de entre 35% y el 40%. Aún a sabiendas que el impacto en el bolsillo de la población es alto".

Según su análisis, la falta de actualización del precio del boleto dañaría de muerte a los servicios. "Lo que es cierto es que de no tener algún tipo de recomposición, los servicios van a quedarse quietos, no va a haber más servicios", había afirmado.

Además, la titular expresó que la empresa Tata Rápido se vio obligada a reducir sus servicios entre un 18 y un 20%. “Hicimos un estudio profundo de los servicios que la gente usa menos y los hemos disminuido. Es una necesidad para que no caiga todo el sistema”, sostuvo la empresaria.

A Tata Rápido se suman compañías de transporte interurbano como Interbus, Transur, Central Alcorta, General Guemes y Los Raqueles, entre otras, las cuales tuvieron que reducir frecuencias o incluso cancelar servicios completos. Las empresas conectaban Rosario con el interior de Santa Fe y con localidades fronterizas de provincias como Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.

Desde cuándo rige la actualización tarifaria

Las autoridades precisaron que la modificación tendrá un impacto gradual y diferenciado según el servicio. Las empresas que aún no cuentan con el sistema SUBE -debido a demoras en su implementación por parte de Nación- podrán aplicar el aumento desde la publicación del decreto, previa autorización de la Secretaría de Transporte y Logística.

En tanto, aquellas líneas que sí poseen SUBE deberán actualizar sus cuadros tarifarios y remitirlos al sistema nacional para su validación e implementación.