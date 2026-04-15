De Echesortu al Gran Rex: la historia de Guadalupe la joven que protagoniza "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

La rosarina de 14 años será parte del musical “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show”, una de las grandes apuestas teatrales del año

Guadalupe Landrein forma parte del elenco del musical “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” que se presentará en el Gran Rex

“Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show” es una de las grandes apuestas teatrales para la cartelera porteña de 2026. La superproducción musical, protagonizada por Agustín “Rada” Aristarán , se estrenará el próximo 4 de junio en el Teatro Gran Rex , en plena temporada de vacaciones de invierno. En su elenco, dos rosarinas cumplen un sueño: Guadalupe Landrein y Eugenia Castañeira forman parte de la obra, que ya genera gran expectativa incluso antes de su debut.

Basada en la novela de Roald Dahl , la producción tuvo un casting federal que convocó a jóvenes artistas de todo el país. Como resultado, el elenco infantil quedó conformado por 20 chicos, divididos en cuatro grupos que rotan en los roles principales: Charlie Bucket, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregarde y Mike Teavee, los famosos ganadores del “Ticket Dorado”.

La expectativa es enorme: incluso sin haber estrenado, la obra ya superó las 7.000 localidades vendidas. Y, a semanas del debut, la magia ya empezó a sentirse en la Avenida Corrientes. El viernes pasado, el elenco realizó una presentación especial en la puerta del teatro: Agustín Aristarán apareció caracterizado como Willy Wonka, acompañado por Mery del Cerro y Sebastián Almada.

Allí también estuvo presente Guadalupe Landrein, la rosarina que, con apenas 14 años, será una de las encargadas de interpretar a Violet Beauregarde, uno de los personajes más icónicos de la historia. “Yo nunca en mi vida había hecho comedia musical”, contó en diálogo con este medio, sobre un camino que empezó casi por casualidad y que hoy la tiene en una de las producciones más importantes del país.

En conversación con La Capital, la joven repasó su recorrido, desde sus primeros pasos en academias de Rosario hasta su llegada a uno de los escenarios más importantes del país, y compartió cómo vive este presente, el desafío de interpretar a Violet y el orgullo de representar a su ciudad en la calle Corrientes.

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Los inicios de Guadalupe Landrein

La pequeña artista, oriunda del barrio Echesortu, estudia canto desde los 7 años. “La primera vez que hice un musical fue con On The Spot, que hicimos "Anne en los tejados verdes" y después también hice un mashup de Disney”, contó Guadalupe. Tenía apenas diez años cuando comenzó sus clases en la academia de Gina Paturzzo y, según recordó, “esas primeras experiencias fueron hermosas”.

Fue así como empezó a interesarse cada vez más por la comedia musical y, en poco tiempo, comenzó a abrirse camino en ese mundo. En este sentido, "Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show" no será la primera vez que se suba al Teatro Gran Rex. Su vínculo con el emblemático teatro de la avenida Corrientes comenzó mucho antes. A sus 11 años formó parte de "Matilda", la superproducción nacional que se mantuvo durante la temporada de invierno y estuvo protagonizadapor Laurita Fernández, Agustín Aristarán, José María Listorti y Fer Metilli. Tras esa experiencia, Guadalupe volvió a subirse a ese mismo escenario con "School of Rock", estrenada en junio de 2024, nuevamente con Agustín Aristarán como protagonista.

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Según explicó, la formación en On The Spot fue clave para dar ese salto: “Cuando hice la audición para Matilda, ya tenía los contenidos básicos y eso me ayudó a audicionar”.

En ese recorrido, destacó especialmente el trabajo junto a Marcelo Caballero, con quien trabajó tanto en "Matilda" como en "School of Rock". Fue justamente en este último musical donde enfrentó uno de sus mayores desafíos: interpretar a Tomika, un personaje tímido e introvertido, muy distinto a su personalidad.

“Yo soy re extrovertida, me encanta ser divertida, alegre, graciosa… nunca en mi vida había interpretado un personaje tímido”, contó. “Marce Caballero me ayudó un montón para poder interpretarlo. Y después fui aprendiendo cada vez más y empecé a ser más profesional, en el sentido de no solo aprenderte lo básico, sino entender todo”, confesó, con tan solo 14 años.

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Guadalupe en "Charlie y la fábrica de chocolate- El Show"

El proceso de audiciones de "Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show" fue distinto desde el inicio ya que, a pesar de su experiencia previa en grandes producciones, Guadalupe dudó en presentarse: la convocatoria estaba orientada a chicos más chicos y eso le generaba inseguridad. “Tenía miedo porque buscaban chicos de 10 a 11 años. Y yo en ese momento tenía 14. Estaba indecisa, pero también pensaba que siempre hay que intentar audicionar porque no sabés qué puede pasar”, contó.

En ese contexto, el acompañamiento de su familia fue clave. “Vos hija siempre inténtalo, me dijeron, y eso me impulsó a audicionar”, recordó. Con esa decisión, empezó también a definir hacia dónde quería ir dentro de la obra. En un primer momento pensó en el personaje de Veruca, pero al ver las versiones internacionales del musical, encontró en Violet un perfil que la representaba mejor. “Cantaba funk, tenía una actitud más diva y un estilo más cercano al pop, que es lo que a mí me gusta”, explicó.

Lejos de la presión que había sentido en experiencias anteriores, eligió transitar el proceso de audición con mayor disfrute. “Yo estaba más enfocada en divertirme en las audiciones y no estar tan presionada conmigo misma, que fue lo que me pasó con "Matilda" y en "School of Rock”, contó.

Hoy, ya confirmada como una de las Violet del elenco, atraviesa los ensayos con entusiasmo y muchas expectativas. Sobre su personaje, destacó especialmente el desafío que implica. “Me encanta que sea un personaje malo”, dijo, y explicó: “Violet, como Veruca, Augusto o Mike, son antagónicos de Charlie, son malcriados e irrespetuosos, y Charlie es todo lo contrario”. Explorar ese costado nuevo es, justamente, lo que más la entusiasma. “Nunca interpreté a alguien así”, reconoció, y sumó: “Es muy diva y me gusta que se crea diva… me encanta”.

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Rosario en el corazón de calle Corrientes

En este nuevo desafío, Guadalupe no está sola. A su lado vuelve a encontrarse con otra rosarina, Eugenia Castañeira. Ambas se formaron en On The Spot, compartieron escenario en "Anne en los tejados verdes" y también en "School of Rock". Hoy, el camino las vuelve a cruzar en "Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show", donde interpretan al mismo personaje.

“La verdad que lo que aporta cada una en su versión está buenísimo. Euge tira un montón de ideas que a mí me re gustan y yo también voy tirando ideas, y las vamos intercambiando… cada una aporta lo que somos nosotras”, destacó sobre ese trabajo compartido que se construye entre ensayo y ensayo.

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Pero más allá del escenario, hay algo que atraviesa toda la experiencia: el orgullo por el lugar de donde vienen. “Para mí ser rosarina es un orgullo”, dijo Guadalupe. Y en ese mismo sentido, agregó: “Ser rosarina con Euge y hacer todo un viaje para poder participar en la producción me parece hermoso”.

“Siempre nos reímos con la producción porque no pronunciamos las ‘S’”, contó entre risas.

Mientras tanto, el presente lo vive con intensidad. “Cada ensayo me lo llevo en el corazón. Nunca me puse tan feliz en mi vida por algo”, confesó. Y de cara a lo que viene, su deseo es claro: “Mi expectativa es pasarla bien, no estresarme, espero no estar nerviosa… y disfrutarlo”.