La Capital | La Ciudad | meningitis

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

El último Boletín Epidemiológico Nacional muestra datos preocupantes. Cómo puede evitarse. Las señales que nunca hay que pasar por alto

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

16 de abril 2026 · 06:05hs
Dolor fuerte de cabeza

Dolor fuerte de cabeza, fiebre, decaimiento, deben ser motivo de consulta con el médico. 

La meningitis es una inflamación de las membranas cerebrales que puede ser viral, bacteriana, y rara vez fúngica (por hongos). En la Argentina, la cantidad de pacientes con este diagnóstico viene aumentando en forma considerable. En su mayoría quienes se enferman son niños, adolescentes y algunos jóvenes. Por eso, tanto a nivel provincial, como en Rosario hay preocupación. ¿El motivo principal? Las caídas en las tasas de vacunación, que pueden evitar las formas severas de la meningitis (en especial la bacteriana, que es la más grave) e incluso evitar el contagio.

Hasta la semana epidemiológica 12 de 2026 la provincia registró 12 casos confirmados (entre bacteriana y viral), con 46 notificaciones sospechosas. Aunque podría pensarse que son pocos casos, el aumento es importante, y es correspondiente con lo que pasa en la argentina donde en 2025 se detectaron 85 casos bacterianos, muchos más que en años anteriores. El problema es que la meningitis bacteriana puede ser mortal o dejar secuelas graves, para toda la vida.

Alejandro Maccarrone, neonatólogo, pediatra, profesor adjunto de la primera cátedra de Pediatría del Hospital Centenario y subjefe de Neo de esa institución, reconoció que los médicos están mirando de cerca qué pasa con esta enfermedad, ante los datos nacionales y locales.

>> Leer más: Médica de cabecera del Pami: "Si esto sigue así, tendremos que buscar otro trabajo"

Macarronne explicó que la meningitis puede ser "bacteriana o viral" y en pocos casos provocada por hongos. "La viral no deja secuelas, salvo aquellas por herpes que son infrecuentes". Pero la bacteriana "tiene alta mortalidad y morbilidad".

Es una enfermedad de denuncia obligatoria, lo que implica que cada vez que se detecta un caso, tanto a nivel de salud pública como privada, debe ser informado. "Si bien aumentaron los casos no es frecuente pero tenemos que tener en cuenta que las consecuencias son graves", resaltó.

"Cumplir con todas las vacunas del calendario obligatorio y gratuito es fundamental. Acá tenemos que poner el acento y acompañar a las familias para que vacunen a sus hijos", destacó el especialista.

virus chicos fiebre tos
La fiebre alta es un síntoma que alerta sobre la meningitis

La fiebre alta es un síntoma que alerta sobre la meningitis

Las vacunas que salvan

Para prevenir la meningitis o evitar sus formas graves existen vacunas, la mayoría está en el calendario oficial y hay una que solo se coloca de manera privada (es decir que tiene un costo económico).

Macarronne detalló que "la primera que se coloca es la del recién nacido, la BCG, contra la meningitis tuberculosa". Esta vacuna, como se aplica en los primeros días de vida es la que tiene mejor cobertura. El tema es que después hay que ir colocando refuerzos, y allí las curvas de cumplimiento van descendiendo, con una baja más pronunciada en la que debe colocarse a los 11 años.

La que sigue al nacimiento es la pentavalente. "Haemophilus Influenzae B se repite a los dos meses, a los cuatro, a los seis meses y un refuerzo entre los 15 y 18 meses y neumococco a los 2, a los 4 meses y refuerzo al año".

La vacuna contra el meningococo, que protege contra infecciones graves como meningitis y sepsis causadas por la bacteria Neisseria meningitidis está en el calendario (se denomina Membeo) y se pone a los tres meses, a los cinco meses y a los 15 meses y a los 11 años". Ante cualquier duda el pediatra guiará a la familia y en los centros de vacunación también se puede recibir información y chequear qué vacunas no fueron colocadas.

Hay otra vacuna que ayuda a prevenir la meningitis pero no está en el calendario oficial y gratuito y que evita casos graves de meningo B, y que se recomienda para cubrir el serogrupo B. "Se recomienda que sea aplicada a los 3 a los 5 meses y a los 15 meses siempre y cuando sea antes del año. Luego del año ya son dos dosis. Para pacientes inmunodeprimidos es gratuita", dijo el médico.

"Es importante hablar con el pediatra sobre todo el calendario y si hay dudas, consultar especialmente por esta vacuna que no está en el calendario, que es la Bexsero", remarcó el neonatólogo.

"Lo que estamos viendo es que se retrasan los calendarios, y en especial en la adolescencia, si bien estos chicos no son tan susceptibles a enfermarse, se comportan como personas que contagian a poblaciones más vulnerables. Pueden ser portadores asintomáticos y contagiar a otros", dijo el especialista.

"Por eso, desde las sociedades científicas, los pediatras y otros especialistas, los funcionarios de salud y en las escuelas se está trabajando mucho en la adherencia a la vacunación, y necesitamos el compromiso de las familias", destacó.

vacunas bebés
Argentina tiene un completo calendario de vacunación gratuita

Argentina tiene un completo calendario de vacunación gratuita

>> Leer más: Alarma nacional por el aumento sostenido de enfermedades severas y hasta mortales

Las señales de alarma

Siempre hay que tener en cuenta las señales de alarma, ya que la meningitis es una enfermedad grave, en especial si fue provocada por una bacteria: "Fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez en la nuca, vómitos en chorro...si aparecen estos síntomas es una urgencia y hay que consultar al pediatra de cabecera o ir a la guardia, a cualquier edad, incluidos, por supuesto los bebés".

Si son muy chiquitos, los síntomas son más inespecíficos, entonces "si hay fiebre sin causa aparente, si los padres o cuidadores notan somnolencia, rechazo a la alimentación o que el bebé está irritable, hay que consultar sin demora".

Qué pasó en Inglaterra

En marzo, en Inglaterra, hubo un brote de meningitis, que afectó especialmente a adolescentes. "Lo que ocurrió tiene que ver con cuestiones epidiemiológicas propias de cada país; ellos tienen muchos chicos viviendo en campus y eso favorece la alta transmisión. Aunque es poco frecuente esta enfermedad hay que tenerla en cuenta", destacó Maccarrone.

El brote fue por meningo B: "En Reino Unido la tienen entre las vacunas obligatorias, pero sabemos que en Europa y otras regiones hay muchos movimientos que rechazan la vacunación, lamentablemente", expresó el médico.

"En Argentina, aunque no es gratuita, se puede consultar con el médico para colocar esa vacuna, incluso si tengo un hijo adolescente", aclaró.

El brote de meningitis meningocócica del serogrupo B (MenB) en Kent, Inglaterra, reportó a marzo 20 casos confirmados y dos fallecidos entre jóvenes de 17 a 21. La enfermedad fue provocada por una cepa que es "agresiva" y las autoridades sanitarias hablan de un brote sin precedentes.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: jueves nublado con una temperatura maxima de 25º

El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º

Clase pública en la facultad de Humanidades y Artes de la UNR. 

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

La atleta rosarina Lourdes Gatti busca ayuda para disputar su primer Mundial de Judo.

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

Todo sucedió en La Cambicha, parrilla ubicada en Gutenberg al 900

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Ver comentarios

Las más leídas

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

Lo último

Estrenos de cine en Rosario: terror santafesino, Michael Jackson y el debut de Cazzu

Estrenos de cine en Rosario: terror santafesino, Michael Jackson y el debut de Cazzu

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

En Newells, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

En Newell's, las respuestas y las soluciones siempre estuvieron adentro

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

La concesionaria activa el nuevo sistema sin cabinas en la ruta 174. Plantean dos modalidades de pago y tarifas diferenciadas según el método

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo
Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Primeros trazos del mapa de candidatos santafesinos de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Política

Primeros trazos del mapa de candidatos santafesinos de cara a 2027

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Ovación
El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza, dijo el DT de Central
Ovación

"El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza", dijo el DT de Central

El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza, dijo el DT de Central

"El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza", dijo el DT de Central

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Policiales
Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800
Policiales

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

La Ciudad
Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Meningitis en alza: qué pasa en Rosario y cuáles son las recomendaciones de los médicos

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

Puente Rosario-Victoria: desde hoy en el peaje habrá dos formas de pago, ninguna con efectivo

El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º

El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios
Economía

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas
La Región

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase
Política

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones
Economía

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional
Economía

La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela
Policiales

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno
Información general

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa
La Ciudad

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
La Región

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo
La Región

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud
POLICIALES

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
Policiales

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
POLICIALES

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario
POLICIALES

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido en San Genaro

Por Luis Castro
Ovación

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido en San Genaro

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Newells contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en accesos
Ovación

Newell's contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en accesos