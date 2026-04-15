El FMI aprobó revisión del acuerdo con Argentina y activó un desembolso por u$s1.000 millones El FMI y las autoridades argentinas anunciaron que llegaron a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa 15 de abril 2026 · 15:59hs

El ministro Caputo y la titular del FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión del acuerdo vigente con Argentina y de esta forma se activa un desembolso de u$s 1.000 millones.

El organismo publicó el staff report que será elevado al Board del organismo tras la llegada del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para participar de la Asamblea de Primavera del fondo.

“Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro afirmó que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.

>> Leer más: La incertidumbre económica vuelve al centro de la agenda pública Con este paso ya cumplido, se estima que el directorio del organismo se reunirá dentro de los próximos 15 días para el visto bueno final y remitir los fondos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2044448595705766000&partner=&hide_thread=false IMPORTANTE!

Llegamos a un acuerdo con el FMI.

Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026