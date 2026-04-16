¿Cuál es la opción que maneja la dirigencia de Newell's con respecto al manejo del fútbol?

Tras la negativa de Hernán Bernardello de cumplir con la función, la cúpula Rojinegra maneja otra chance de llevar adelante el próximo libro de pases

El presidente Ignacio Boero y el DT Frank Kudelka estarían al frente del próximo mercado de pases tras la salida de Roberto Sensini.

Después de lo que dejó el "no" de Hernán Bernardello para llevar adelante una fusión entre la secretaría técnica y la dirección deportiva, cargos que ocupaban Fernando Bacci y Roberto Sensini, respectivamente, la dirigencia de Newell's comienza a analizar alternativa distinta para las contrataciones y salidas en el próximo mercado de pases.

Más allá que aparecen alternativas y hasta fueron ofrecidos por parte de una parte de la oposiciòn algunas opciones como la de Roberto Battiòn, quien fue acercado por Fuerza Leprosa y el profe Gerardo Salorio, que fue ofrecido por la agrupaciòn 8 de marzo, la dirigencia tomaría un camino alternativo.

La posición que por el momento gana terreno para el mercado de pases del próximo junio es que el propio presidente de la Lepra, Ignacio Boero, junto con el DT Frank Kudelka y su equipo definan quiénes pueden llegar a ser los refuerzos para la próxima Liga Profesional.

Esto descarta un rumor que daba vueltas ya hace varios días que marcaba la obligatoriedad, por parte de la Asociación del Fútbol Argentino a que todos los clubes tengan un director deportivo o bien de cierta flexibilidad en caso que esto sea confirmado por la casa madre.

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La idea de la dirigencia en el arranque de la búsqueda tras la salida de Roberto Sensini era contratar una persona ligada a la institución, con pasado y pertenencia en la Lepra, pero a pesar de que los propios dirigentes habían manifestado en la reunión con la oposición que tenían dos candidatos, al parecer ninguno terminó de convencer.

Esto no cierra la puerta a la posibilidad que en las próximas horas se acerque un nombre que convenza al mundo Leproso, pero la idea de la relación directa entre presidente y entrenador podría definir el próximo libro de pases.

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Lo que sí se continuaría buscando es un secretario técnico tras la salida de Fernando Bacci y se intentaría cerrar a corto plazo con esa persona que coordine tanto el trabajo de Malvinas como el de Bella Vista y la primera división.