¿Cuál es la opción que maneja la dirigencia de Newell's con respecto al manejo del fútbol?

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Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha
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Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe
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La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina
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Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio
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Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel
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El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador
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El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años
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Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis
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Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?
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Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial
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El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas
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La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase
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El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones
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La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional
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Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela
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Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno
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Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa
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Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
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La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo