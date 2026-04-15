Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a una escuela e intervino la policía.

Los compañeros del estudiante le avisaron a la directora. Los peritos confirmaron que se trataba de un revólver deteriorado que no estaba en condiciones de uso

Un estudiante secundario de Villa Constitución llevó un arma a la escuela y tuvo que intervenir la policía. Personal de la Unidad Regional VI realizó el operativo en la Escuela Orientada Nº 205 Nicasio Oroño tras el alerta iniciada por compañeros del alumno que tenía un revólver en el aula.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 de este lunes, cuando estudiantes de la institución le advirtieron a la directora del establecimiento que uno de sus compañeros había ingresado con un arma. El alumno en cuestión, de 15 años, fue retirado del aula y las autoridades de la escuela lo trasladaron a una sala de preceptores donde mantuvo una conversación con los directivos.

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Fue allí que el estudiante mostró el arma, por lo que se dio aviso a las autoridades policiales. A los pocos minutos arribaron al lugar efectivos de la Brigada Motorizada, la Agrupación Cuerpos y la Policía de Investigaciones.

Los agentes constataron la presencia del arma, que se trataba de un revólver no apto para disparar. Los informes de los peritos especializados confirmaron que el revólver "presentaba un estado de deterioro tal que solo conservaba su estructura básica". Por el hecho intervino el fiscal Ramiro Martínez y el adolescente quedó a disposición de la Justicia.

El hecho llamó la atención de autoridades escolares y funcionarios de seguridad ya que se produjo a quince días del tiroteo registrado en la escuela Mariano Moreno de la localidad de Sam Cristóbal que dejó el trágico saldo de un adolescente fallecido. Tras el incidente, otras escuelas de la provincia dieron aviso de situaciones conflictivas.