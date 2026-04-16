Aguas Santafesinas lanzó nueva web y Oficina Virtual: qué trámites se pueden hacer online

La empresa renovó su portal para agilizar gestiones: permite pagar facturas, consultar deudas y realizar trámites sin ir a una oficina

La empresa Aguas Santafesinas presentó su nuevo portal web junto a una renovada Oficina Virtual, con el objetivo de simplificar trámites y mejorar la experiencia de los usuarios.

La iniciativa apunta a centralizar gestiones en un entorno digital más ágil, con un diseño moderno e intuitivo que permite acceder a múltiples servicios desde una sola pantalla.

Uno de los principales cambios es la actualización de la Oficina Virtual, que ahora permite realizar trámites técnicos y comerciales sin necesidad de asistir a una dependencia física.

Entre las principales funciones, los usuarios pueden:

Reimprimir facturas

Pagar facturas vencidas

Consultar deudas y consumos

Adherirse a la factura digital

Gestionar el débito automático

La plataforma busca reducir tiempos y facilitar la resolución de gestiones cotidianas.

Información en tiempo real y nuevos servicios

El nuevo portal también incorpora información actualizada sobre trabajos en ejecución y posibles afectaciones del servicio, con el objetivo de mejorar la comunicación con los usuarios.

Además, suma secciones específicas como:

Estado de licitaciones, con acceso a pliegos y condiciones

Registro de proveedores

Espacio para escribanos, con datos vinculados a inmuebles y suministros

Más contenidos y acceso centralizado

El sitio reúne información sobre obras por localidad, grandes acueductos, controles de calidad, cuidado del agua y patrimonio histórico de la empresa.

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Desde Aguas Santafesinas señalaron que el rediseño forma parte de una estrategia para fortalecer los canales digitales y acercar la empresa a la comunidad.

Con esta actualización, el foco está puesto en agilizar la atención y facilitar el acceso a los servicios, en línea con la creciente digitalización de trámites en la provincia.