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Aguas Santafesinas lanzó nueva web y Oficina Virtual: qué trámites se pueden hacer online

La empresa renovó su portal para agilizar gestiones: permite pagar facturas, consultar deudas y realizar trámites sin ir a una oficina

16 de abril 2026 · 12:26hs
Aguas Santafesinas tiene nueva web

Aguas Santafesinas tiene nueva web

La empresa Aguas Santafesinas presentó su nuevo portal web junto a una renovada Oficina Virtual, con el objetivo de simplificar trámites y mejorar la experiencia de los usuarios.

La iniciativa apunta a centralizar gestiones en un entorno digital más ágil, con un diseño moderno e intuitivo que permite acceder a múltiples servicios desde una sola pantalla.

Qué se puede hacer desde la Oficina Virtual

Uno de los principales cambios es la actualización de la Oficina Virtual, que ahora permite realizar trámites técnicos y comerciales sin necesidad de asistir a una dependencia física.

Entre las principales funciones, los usuarios pueden:

  • Reimprimir facturas
  • Pagar facturas vencidas
  • Consultar deudas y consumos
  • Adherirse a la factura digital
  • Gestionar el débito automático

La plataforma busca reducir tiempos y facilitar la resolución de gestiones cotidianas.

Información en tiempo real y nuevos servicios

El nuevo portal también incorpora información actualizada sobre trabajos en ejecución y posibles afectaciones del servicio, con el objetivo de mejorar la comunicación con los usuarios.

Además, suma secciones específicas como:

  • Estado de licitaciones, con acceso a pliegos y condiciones
  • Registro de proveedores
  • Espacio para escribanos, con datos vinculados a inmuebles y suministros

Más contenidos y acceso centralizado

El sitio reúne información sobre obras por localidad, grandes acueductos, controles de calidad, cuidado del agua y patrimonio histórico de la empresa.

>> Leer más: Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

Desde Aguas Santafesinas señalaron que el rediseño forma parte de una estrategia para fortalecer los canales digitales y acercar la empresa a la comunidad.

Con esta actualización, el foco está puesto en agilizar la atención y facilitar el acceso a los servicios, en línea con la creciente digitalización de trámites en la provincia.

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