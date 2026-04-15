Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis

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Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno
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Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa
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Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
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La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo
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Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud
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El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes
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La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
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Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
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Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario
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Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante
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El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido en San Genaro
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La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia
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Newell's contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en accesos
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Más de 150 intendentes fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta
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Golpe comando en un barrio cerrado: ocho ladrones asaltaron a una familia
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El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes
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Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
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Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento
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De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con 12 kilos ocultos en su auto