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Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis

Tras el pedido de la fiscalía, el trámite judicial se llevará adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo próximos

15 de abril 2026 · 19:52hs
Diego Spagnuolo

Foto: Archivo / La Capital.

Diego Spagnuolo, extitular de la Andis.

En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo próximos. La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

El planteo de la fiscalía

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal y en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”.

>>Leer más: Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

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