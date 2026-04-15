Disputa entre bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

Este martes lo hicieron en la Escuela "Luis María Drago" y este miércoles en el efector ubicado en Bolonia al 5300

Una escuela pública y un centro de salud, ambas instituciones situadas en la zona sur de Rosario, se sumaron a la lista de inmuebles oficiales utilizados como caja de resonancia de disputas entre bandas ligadas al narcotráfico . Con diferencia de casi 24 horas, los dos edificios fueron el escenario para la exhibición de banderas o más bien trapos que contenían leyendas amenazantes.

El primero de los casos reportados a la Policía sucedió ayer martes a la mañana temprano. Un pedazo de tela que contenía un mensaje amenazante destinados a personas ligadas a la banda de Los Monos apareció colgado sobre la fachada de la Escuela Nº136 “Luis María Drago” , ubicada en Buenos Aires y Regimiento 11, en la zona sur de Rosario.

El incidente fue denunciado ante el personal policial que estaba apostado de guardia en el Hospital Roque Sáenz Peña, ubicado en cercanías de la institución escolar. Según fuentes oficiales, la primera versión del hecho fue reportada por empelados de la sección Control Urbano.

Cuando los policías llegaron a la escuela comprobaron que se trataba de una tela de aproximadamente 1,5 metros por un metro, con inscripciones realizadas con aerosol de color negro.

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Según fuentes oficiales, la pancarta tenía un mensaje dirigido a personas que aparecen ligadas a causas penales por venta de drogas. El material fue preservado y entregado poco después a efectivos de la Policía de Investigaciones.

Bandera en centro de salud

El segundo caso de intimidación pública se registró este miércoles, también en la zona sur de Rosario. En este caso, el escenario elegido para exhibir la bandera fue el Centro de Salud "Parque Sur", situado en pasaje Bolonia al 5300.

Según las primeras informaciones, el personal que trabaja en el lugar llegó hoy, alrededor de las 7, y se encontró con una bandera colgada sobre la puerta de ingreso al efector. Al igual que en otros casos similares, el trapo tenía escrita un mensaje amenazante ente personas ligadas a bandas narcocriminales y barras bravas de Rosario Central.

El incidente fue notificado a la Fiscalía en turno y a la Policía de Investigaciones.