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Almirón: "El triunfo sirve para hacernos más fuertes de la cabeza", dijo el DT de Central

El director técnico de Central valoró el triunfo de visitante y haber mantenido el arco en cero ante Libertad. “Los goles ya van a entrar”, avisó

15 de abril 2026 · 22:37hs
Jaminton Campaz

Jaminton Campaz, una pieza clave en el equipo de Jorge Almirón.

Tras la gran victoria de Central por 1 a 0 ante Libertad, en la zona baja del estadio La Huerta de Paraguay, el entrenador auriazul expresó sus sensaciones del partido que se definió con gol de Enzo Copetti. “Llevamos cuatro puntos sumados y sirve para hacernos fuertes de la cabeza. Ya van a entrar los goles, el equipo sigue con la voluntad de ir a buscar los partidos”, destacó Almirón.

Además, el entrenador auriazul valoró que “todos tuvieron situaciones de gol, no solo los delanteros, ya van a entrar los goles, lo importante es que el equipo mantuvo otra vez el cero. Si uno es sólido atrás y generar arriba tiene posibilidades de ganar”.

Almirón reconoció que “hubo un bache en el segundo tiempo, pero siempre lo intentamos y la gente se fue muy contenta de la cancha”.

En cuanto a los nueve del equipo, indicó que “Copetti como todo delantero vive del gol, es todo para ellos. Enzo hace un trabajo enorme para el equipo. Alejo Veliz también viene de hacer dos goles. Hay una competencia sana entre ellos y se llevan bien. Cada uno aporta lo suyo. Son muy buenos jugadores los dos”.

En cuanto a la salida de Veliz, dijo que “fue un cambio táctico. Había hecho un gran desgaste y necesitábamos llegar con más juego y hacer circular más la pelota. Nos quedamos con un solo delantero. Y la entrada de Pol y Enzo fueron buenas”.

>>Leer más: Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme que ya allana el camino

"Todos aportan en Central"

Almirón dijo que “todos los jugadores quieren jugar y es obvio. Pero todos aportan desde su lugar. Somos un equipo grande y al competencia siempre es fuerte”.

Al ser consultado por la baja de Ángel Di María, puntualizó que “poder ganar sin Ángel es importante. Es nuestro líder, el jugador diferente del equipo. Me siento orgulloso de dirigirlo. El equipo respondió y es muy bueno para él para cuando vuelva. La gente debe disfrutarlo”.

Ledesma, satisfecho

A su vez, Jeremías Ledesma expresó que “el equipo hizo un gran partido y eso es con lo que me quedo. Tuvimos cuatro o cinco situaciones muy claras y ellos también tuvieron algunas por la dinámica del fútbol”.

“Hicimos un muy buen primer tiempo y en el segundo encontramos el gol. Tres puntos de visitante en la Copa es muy importante, nos sirve como equipo y ahora hay que ganar en el torneo local”, añadió.

“La entrega de la gente para venir es impresionante y nosotros les respondimos adentro de la cancha. Les agradecemos por el gran esfuerzo económico. La gente nos acompaña. Nos vamos todos con el corazón lleno”, dijo. Por último señaló que “el primer tiempo fue excelente y en el complemento nos acomodamos y lo pudimos ganar. Central está peleando los tres campeonatos”.

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