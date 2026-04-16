La ex de "Milanesa" volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias La mujer de 31 años cumplía arresto domiciliario en una causa por venta de drogas y fue declarada en "rebeldía" al cumplir con requerimientos de la Justicia 16 de abril 2026 · 07:42hs

Foto: Gobierno de Santa Fe Rocío Belén B. fue trasladada nuevamente tras las rejas por no responder a los requerimientos judiciales

Una mujer de 31 años, que cumplía arresto domiciliario por venta de drogas fue puesta otra vez tras las rejas al ser declarada en rebeldía. Según la acusación que sumó ahora, no se presentó en tiempo y forma ante la Justicia luego de reiteradas solicitudes de audiencia.

Se trata de Rocío Belén B., quien fue detenida el miércoles por antes de la Policía de Investigaciones. Según fuentes oficiales, la mujer es la expareja de Franco “Milanesa” Almaraz, un joven condenado por homicidio y otros delitos, y vinculado al clan Cantero en barrio Ludueña.

Rocío Belén B., imputada por infracción a la ley 23.737, fue arrestada por PDI en una vivienda de Bielsa al 6400, en barrio Ludueña.

Quién ordenó la detención de la ex de "Milanesa" La medida fue ordenada por el Juzgado Federal N° 4, que tiene a su cargo el expediente donde la mujer está imputada, luego de que no se presentara en reiteradas oportunidades ante los requerimientos judiciales.

Rocío B. ex de Milanesa >> Leer más: "Milanesa" acordó 20 años de cárcel por un homicidio y cuatro intentos de asesinato Esa actitud de presunta rebeldía fue lo que motivó la emisión de una orden de captura por rebeldía. Por disposición de las autoridades judiciales, la mujer continuará detenida y se avanzará con las actuaciones correspondientes en el fuero federal.