Dos escuelas rosarinas mantuvieron el dictado de clases tras denuncias de amenazas

La policía secuestró banderas casi idénticas en ambas instituciones y los directivos actuaron de acuerdo al protocolo del Ministerio de Educación provincial

Las fuerzas de seguridad provinciales hicieron dos operativos este jueves por distintas amenazas en escuelas . A diferencia de otros casos anteriores, el Ministerio de Educación de Santa Fe decidió continuar con las clases bajo una serie de medidas previstas para abordar este tipo de situaciones.

A nivel local, los procedimientos policiales tuvieron prácticamente el mismo resultado. En cada lugar, los agentes secuestraron una bandera que mencionaba a miembros de organizaciones delictivas . Los nombres coinciden con los mensajes intimidatorios hallados desde el último martes en otra institución pública y en un centro de salud .

Una de las amenazas de este jueves tuvo como telón de fondo la Escuela 1337 Dr. Carlos Sylvestre Begnis , ubicada en la esquina de Nahuel Huapi y Mosconi. En ese caso, los directivos adoptaron el protocolo de seguridad y empezaron a evaluar los pasos a seguir en el inicio de la jornada.

El equipo supervisor confirmó que la policía ya había intervenido para secuestrar la evidencia e implementar acciones preventivas. De esta manera, la institución del barrio Acindar mantuvo sus puertas abiertas y se descartó la suspensión de las actividades.

La resolución se repitió en la Escuela 350 Provincia de Santa Fe, donde también colgaron una bandera referida a una supuesta disputa entre bandas. Fuentes del Ministerio de Educación provincial confirmaron que la cartera de Justicia y Seguridad se hizo cargo de abordar el tema en Rodríguez al 4600 y había garantías suficientes para seguir adelante con las clases.

>> Leer más: La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

Tres banderas amenazantes en escuelas en 48 horas

El último martes se dio una situación similar en la Escuela 136 Luis María Drago, sobre la esquina de Buenos Aires y Regimiento 11. Los agentes de la guardia del Hospital Roque Sáenz Peña recibieron un aviso sobre un lienzo con un mensaje intimidatorio dirigido a integrantes de organizaciones ilegales. En ninguno de los tres casos había amenazas a docentes, directivos o demás integrantes de la comunidad educativa.

Un día después, las fuerzas de seguridad provinciales descolgaron otra bandera casi idéntica del Centro de Salud Parque Sur, ubicado en Bolonia al 3500. Asi se repitieron las amenazas que algunos investigadores atribuyen a una pelea por el mando de la barra brava de Central, cuyo liderazgo tomaron Los Menores después del asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte.

Amenazas por Whatsapp de un alumno en Pérez

En paralelo con estas investigaciones, la policía fue a vigilar este jueves un colegio de Pérez por un episodio diferente. El procedimiento corresponde a una denuncia de amenazas de un estudiante a través de un grupo de Whatsapp, un incidente que trascendió como un eco del reciente asesinato de un adolescente durante un ataque a tiros en una institución de San Cristóbal.

Las fuerzas de seguridad provinciales decidieron organizar un operativo preventivo en el Colegio 1198 Nuestra Señora del Luján ante el alerta. La jornada de actividad en la institución comenzó de manera normal, según confirmaron fuentes oficiales.