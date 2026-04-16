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Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

El hombre de 38 años tenía pedido de captura por haber apuñalado en el cuello a su expareja mientras estaban en el barrio Itatí

16 de abril 2026 · 08:43hs
Cristian P. quedó bajo arresto en el Centro de Justicia Penal por tentativa de femicidio.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

Cristian P. quedó bajo arresto en el Centro de Justicia Penal por tentativa de femicidio.

La investigación sobre un intento de femicidio en la zona sur de Rosario llegó literalmente a la puerta de las autoridades en cuestión de horas. El sospechoso se entregó el día después de la denuncia y la propia fiscal llamó a la policía para que lo arrestaran.

Cristian P. fue identificado durante un procedimiento realizado este miércoles a la noche en el Centro de Justicia Penal. Según la versión preliminar, decidió ponerse a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de una agresión grave a su expareja.

Inicialmente, el hombre de 38 años quedó bajo custodia de los agentes encargados de la vigilancia del edificio del barrio Hospitales. Después, personal de la Brigada Motorizada intervino para corroborar los datos del presunto agresor y el pedido de captura que había sido tramitado 24 horas antes por el ataque perpetrado en el barrio Itatí.

¿Cómo está la víctima del intento de femicidio?

De acuerdo a los primeros reportes oficiales, la mujer de 35 años que fue apuñalada por el detenido se encontraba fuera de peligro. La víctima sufrió lesiones en el cuello el último martes a la noche en Centeno al 2500. La policía comenzó a investigar el episodio cerca de las 20.45, cuando la atendieron en el Hospital Centenario.

María Celeste A. fue internada en el efector provincial luego del traslado a cargo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los médicos advirtieron que había perdido sangre por una herida del lado izquierdo de la articulación y finalmente quedó alojada en el área de observación.

>> Leer más: Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Después de la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) secuestró dos cuchillos Tramontina. Mientras tanto, la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval) pidió la captura de la expareja de la paciente internada en avenida Francia y Urquiza.

Un día después del operativo en el barrio Itatí, el presunto agresor fue al edificio ubicado sobre Sarmiento al 2800. En esta instancia, las fuerzas de seguridad provinciales lo detuvieron para avanzar con el proceso penal y esclarecer lo ocurrido el último martes.

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