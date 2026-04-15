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La pareja escrachada por no pagar en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Tras la viralización del video en Rosario, una abogada se presentó este lunes en el restaurante La Cambicha, pagó los $72 mil que debían, dejó $10 mil de propina para la moza e hizo llegar un pedido de disculpas.

15 de abril 2026 · 15:26hs
Todo sucedió en La Cambicha

Todo sucedió en La Cambicha, parrilla ubicada en Gutenberg al 900

Un video de una pareja que se fue sin pagar de una parrilla rosarina se volvió viral este fin de semana. Todo sucedió en La Cambicha, local gastronómico ubicado en Gutenberg al 900. Ahora, el matrimonio envió a su abogada al restaurante, abonó la cuenta pendiente e incluso dejó propina para la moza que los atendió.

El hecho tuvo lugar este viernes por la noche. El clip de la pareja abandonando el lugar sin siquiera pedir la cuenta rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La cara del matrimonio recorrió todo Rosario.

Tras el escrache, volvieron a pagar la cuenta

Tras la viralización del video del matrimonio dejando su mesa sin pagar la cuenta y sin mirar atrás, la abogada de la pareja se acercó este lunes a La Cambicha, pagó los $72.000 que adeudaban y dejó una propina de $10.000.

"En el día de ayer se presentó una abogada en representación de ellos para abonar la cuenta que no se había abonado", afirmaron desde la parrilla La Cambicha en conversación con La Capital.

"También algo para destacar: le dejaron propina a la moza que los había atendido, y además de pagar la cuenta, nos hicieron llegar un pedido de disculpas", agregaron desde el restaurante.

>> Leer más: Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

El video del paga Dios en la parrilla La Cambicha

La secuencia en el local reconocido por el servicio de parrilla libre comenzó en el patio interno. La pareja estaba en una de las mesas del sector que está al aire libre y había algunos otros grupos de comensales cerca.

El hombre fue el primero que se levantó de su silla. Vestido con una bermuda y un buzo rojo atado alrededor del cuello, atravesó el comedor interno, llegó a la vereda y cerró la puerta principal antes de alejarse.

Unos minutos más tarde, la mujer completó la trampa por el mismo camino. Antes de irse, habló con una de las mozas y se sirvió un último trago de soda.

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