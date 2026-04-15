Mala pata: Newell's pierde a dos delanteros titulares para la exigente visita a Unión

El entrenador Frank Kudelka deberá rearmar el ataque para enfrentar el viernes al Tatengue en Santa Fe

Scarpeccio suplantó a Cóccaro en el empate de Newell's 0 a 0 ante San Lorenzo.

Newell's perderá a dos jugadores titulares para el partido del viernes, a las 20.30, ante Unión, en el estadio 15 de Abril, donde buscará seguir sumando puntos para alejarse de la zona baja de la tabla acumulada. Y el director técnico Frank Kudelka no podrá contar con dos delanteros que los utilizaba de entrada.

Según el informe médico que publicó este miércoles el club leproso " Franco García tiene un traumatismo de rodilla y una distensión muscular del isquiosural de la pierna derecha". Mientras que " Matías Cóccaro se encuentra trabajando de forma diferenciada por un síndrome de estrés tibial".

Y lo más importante es que "ambos jugadores no estarán a disposición para el encuentro viernes". De esta manera Kudelka podría reemplazarlos con los mismos futbolistas que lo hizo durante el último partido ante San Lorenzo el domingo en el Coloso del Parque.

Los probables reemplazantes para Unión

Frente al Ciclón el pibe Francisco Scarpeccio suplantó a Cóccaro a los 23 del primer tiempo y en el entretiempo Walter Núñez tomó la posta de Franco García. Si no es Núñez podría subirse al equipo Luciano Herrera, de buen ingreso ante San Lorenzo.

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El plantel leproso entrenó este miércoles a la mañana en el Centro Jorge Griffa y hará lo propio este jueves en el mismo turno. El viaje a Santa Fe será por la tarde. Y el viernes enfrentará a Unión por la fecha 15 del Apertura.