La Ferni llega a Rosario para presentar su primer disco "Mirarse en otros ojos"

Con un recorrido que combina militancia, identidad y música, la artista presenta su primer álbum en un espectáculo de folklore contemporáneo y disidente

La Ferni llega a Rosario para presentar su primer álbum, “Mirarse en otros ojos”, con un concierto de Folklore contemporáneo y disidente.

La cantante y música La Ferni llega a Rosario para presentar su primer disco solista. Tras un paso histórico por el Festival Nacional de Folklore de Cosquín , y luego de su primera gira por Europa, la cantante y activista trans no binaria sigue expandiendo su voluntad transformadora. En este nuevo paso en su carrera, dará a conocer al público rosarino “Mirarse en otros ojos”, el disco que ya está disponible en todas las plataformas.

La cita será el sábado 18 de abril en el Gran Salón de Plataforma Lavardén , donde se presentará en formato banda junto a Marce Vicente en violonchelo, Nahuel Quipildor en guitarra y Nico Rey en percusión.

El concierto propone un recorrido por un folklore contemporáneo y disidente, que recupera y reinterpreta el repertorio popular latinoamericano al mismo tiempo que abre espacio a nuevas voces. Desde Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Raúl Carnota y Jorge Fandermole, hasta Gabo Ferro y Susy Shock, La Ferni construye un puente entre tradición y presente, con interpretaciones atravesadas por la sensibilidad y el compromiso con las luchas sociales actuales.

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El recorrido de La Ferni

En 2022, La Ferni marcó un precedente en el folklore argentino al convertirse en la primera artista trans no binaria en presentarse en el Pre Cosquín. A partir de una denuncia ante el INADI por discriminación por identidad de género, impulsó la modificación de los estatutos del festival, reemplazando las categorías de “Voz Masculina” y “Voz Femenina” por “Solista Vocal”, abriendo el camino para nuevas identidades dentro del género.

Desde entonces, fue construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo su repertorio, en el que versiona con una voz de formación académica a referentes como Jorge Fandermole, Raúl Carnota, Teresa Parodi y Atahualpa Yupanqui.

El 2025 fue un año de fuerte crecimiento, con una gira por España, presentaciones en distintos escenarios del país y su participación en la obra Las aventuras de la China Iron. Además, formó parte de espacios centrales como la Marcha del Orgullo en Buenos Aires y el Encuentro Plurinacional de Mujeres.

Su paso más reciente por el Festival Nacional de Folklore de Cosquín volvió a marcar un hito: fue invitada por José Luis Aguirre y Teresa Parodi a presentarse en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui, frente a una multitud.

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Con ese recorrido y una propuesta en plena expansión, La Ferni llega a la ciudad para compartir su primer álbum un espectáculo que combina música, identidad y una mirada transformadora sobre el folklore.