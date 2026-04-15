Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa

Los Bomberos Zapadores de Rosario trabajaron durante una hora para auxiliar a la víctima tras el accidente en el barrio Ludueña

Los rescatistas se metieron dentro del pozo en Camilo Aldao al 100 bis.

La Policía de Santa Fe anunció este miércoles un operativo de rescate de una persona que se cayó en un pozo profundo . Fuentes oficiales confirmaron que la víctima de 86 años había quedado atrapada dentro de una casa del barrio Ludueña y no podía salir por sus propios medios.

El procedimiento demandó alrededor de una hora de trabajo para auxiliar a una mujer en Camilo Aldao al 100 bis . Después de la evaluación médica en el lugar, la trasladaron al policlínico Pami II para continuar con el tratamiento.

Los Bomberos Zapadores fueron a ayudar a la mujer este martes a la tarde por el aviso de otro hombre que vive en la zona. El primer reporte oficial indica que la vecina se había caído en un pozo de unos 4 metros de profundidad .

Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales ingresaron a la vivienda poco antes de las 17. Ni bien llegaron a la dirección apuntada, advirtieron que la puerta de ingreso estaba abierta y la anciana no podía moverse para trepar hacia el patio .

Bomberos Camilo Aldao 100 bis 1 Foto: Bomberos Zapadores.

En primer lugar, uno de los rescatistas bajó al pozo para encargarse de los primeros auxilios. Mientras tanto, sus compañeros empezaron a utilizar sus equipos para sacar a la víctima.

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Luego de la evaluación inicial, los bomberos armaron un sistema de ventaja mecánica para traer a la mujer hasta la superficie. Más adelante, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de asistirla.

Bomberos Camilo Aldao 100 bis 3 Foto: Bomberos Zapadores.

Minutos después de las 18, los agentes consiguieron trasladar a la anciana hasta la ambulancia. Finalmente, los médicos la llevaron al nosocomio de la zona norte.