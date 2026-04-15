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Según la Justicia de EEUU, Ticketmaster es un monopolio que cobra de más a los usuarios

El veredicto en un juicio de siete semanas en Nueva York podría tener un gran impacto en la industria musical

15 de abril 2026 · 22:55hs
Según la Justicia de EEUU, Ticketmaster es un monopolio que cobra de más a los usuarios

Un jurado federal de Estados Unidos dictaminó que Live Nation, el gigante del entretenimiento propietario de Ticketmaster, operó ilegalmente como monopolio y cobrando precios excesivos a los usuarios.

El veredicto se produjo tras cuatro días de deliberaciones en un juicio de siete semanas en la ciudad de Nueva York, y podría tener un gran impacto en la industria musical.

Live Nation, propietario de salas de conciertos y festivales de música, podría verse obligado a desprenderse de partes de su negocio o incluso a separarse de Ticketmaster, un resultado que el exfiscal general Merrick Garland solicitó cuando presentó la demanda en mayo de 2024.

La defensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que las prácticas de la empresa habían impedido la entrada de competidores y habían provocado precios de entradas más altos y un peor servicio para los clientes.

Live Nation es un gigante de la música en vivo y los deportes. El año pasado organizó más de 55.000 conciertos en todo el mundo y atrajo a 159 millones de asistentes.

Las acciones de la compañía cayeron más de 6 % tras el anuncio del veredicto.

Además de ordenar posibles medidas legales para restablecer la competencia, el juez Arun Subramanian podría imponer una sanción económica a Live Nation.

El jurado determinó que Ticketmaster había cobrado a los clientes 1,72 dólares de más por cada entrada vendida, cifra que se utilizaría como base para calcular la indemnización por daños y perjuicios.

Live Nation argumentó durante todo el juicio que no era un monopolio y que competía ferozmente con sus rivales en el sector del entretenimiento, incluyendo equipos deportivos, promotores de conciertos y otros operadores de recintos.

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