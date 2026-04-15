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La inflación de marzo en Santa Fe superó el salto a nivel nacional

El Índice de Precios al Consumidor de la provincia también tuvo un aumento mayor en alimentos y bebidas. La suba fue más leve en el segmento de educación

15 de abril 2026 · 09:31hs
La inflación pisó el acelerador en los supermercados.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La inflación pisó el acelerador en los supermercados.

Después de un año, la inflación en Argentina rompió el techo del 3% y se sostuvo la aceleración registrada desde septiembre. Santa Fe siguió la tendencia e incluso superó por unas décimas el aumento nacional de marzo, de acuerdo a un reporte oficial publicado este miércoles.

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) anunció una suba del 3,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata de la cifra más alta de los últimos 19 meses, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos y bebidas.

El último relevamiento arrojó que Santa Fe acumuló una inflación de 9,3 % en el primer trimestre de 2026. En este caso se aprecia una diferencia mínima por debajo de la variación general en el país, ya que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio cuenta de un incremento de 9,2 puntos porcentuales.

¿Cuál fue el registro de inflación de marzo en Santa Fe?

El resultado del IPC provincial de marzo quedó apenas por encima del 3,4% que incluye datos de todo el país. El aumento interanual fue del 32,7%, una décima más en la comparación con los números nacionales.

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La última vez que la inflación mensual superó los 3,6 puntos porcentuales fue hace más de un año y medio. En agosto de 2024 se produjo un salto del 4% y después empezó la desaceleración con algunos rebotes en enero y marzo.

>> Leer más: El FMI recorta el crecimiento y duplica la previsión de inflación para la Argentina

La curva descendente del índice empezó a revertirse en septiembre pasado. Desde entonces, el número del Ipec se mantuvo siempre por encima del 2%y ya lleva tres meses consecutivos en alza.

Tras la publicación de los datos del Indec, el presidente Javier Milei aseguró este martes que la inflación volverá a bajar después del salto de marzo que atribuyó al impacto de la guerra en Medio Oriente. "Hay que tener paciencia", manifestó en Estados Unidos.

Los rubros con mayor inflación en Santa Fe

El componente que más incidencia tuvo en el último registro de la inflación en Santa Fe fueron los alimentos y bebidas. Los precios aumentaron 4,2% y superaron la variación de 3,4 puntos que dio a conocer el Indec este martes.

La segunda variación con mayor impacto en el resultado general fue el incremento del 4,1% en el transporte. En este caso no hay diferencias con respecto a los resultados nacionales.

Dejando de lado la incidencia en el total, los gastos en educación fueron los que más crecieron en marzo dentro de la provincia. La suba llegó al 7%, aunque fue poco más de la mitad en comparación con la medición que incluye a toda la Argentina.

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