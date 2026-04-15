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El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador

Kirk Moore reaccionó antes de que el atacante abriera fuego, lo derribó y lo neutralizó, aunque recibió un disparo en la pierna

15 de abril 2026 · 22:42hs
El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador

El director de una escuela secundaria en Oklahoma, Estados Unidos, redujo a un atacante que entró en el establecimiento educativo con dos armas, y si bien recibió un disparo en una pierna se encontraba fuera de peligro. Toda la secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad.

El presunto autor de los disparos, Victor Hawkins, entró en la escuela secundaria Pauls Valley, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Oklahoma, y abrió fuego durante el incidente, ocurrido el pasado 7 de abril.

2026-04-15 escuela oklahoma director tirador

Hawkins entró al vestíbulo de la escuela, apuntó con su arma a dos estudiantes y les gritó a todos que se tiraran al suelo. Según NBC News, el sospechoso tenía dos armas semiautomáticas pero el ataque se vio frustrado porque una de ellas no funcionaba.

Instantes después, el director de la escuela, Kirk Moore, corrió hacia el pasillo, empujó al hombre armado contra un banco y lo inmovilizó antes de que otro miembro del personal lo ayudó a desarmarlo.

Según indicaron los fiscales, Hawkins quería "llevar a cabo su propio tiroteo escolar como lo hicieron los autores de la masacre de Columbine", en referencia al tiroteo de 1999 en una escuela secundaria de Columbine, Colorado, que dejó 16 víctimas mortales, incluyendo a los dos atacantes.

Su intención era matar estudiantes, funcionarios escolares, al propio Moore y a sí mismo, de acuerdo a la declaración del indagado.

"Somos una comunidad de aproximadamente 6.200 personas. Buenos chicos, buena comunidad. Desde luego, uno no espera que este tipo de situaciones ocurran en su ciudad", dijo el jefe de Policía de Pauls Valley, Don May.

El director Moore, quien fue maestro durante 35 años, recibió un disparo en la pierna y fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, donde lo atendieron y finalmente le dieron el alta. Nadie más resultó herido en el ataque.

En un comunicado, Moore dijo que actuó así por instinto, pero también agradeció a su entrenamiento y a la intervención divina. El hombre dijo que quiere volver al trabajo lo antes posible.

Documentos judiciales identifican al atacante como Victor Lee Hawkins, de 20 años, exalumno de la preparatoria Pauls Valley.

Hawkins, quien se declaró inocente, enfrenta cargos por apuntar con un arma de fuego, por disparar con intención de matar y por portación ilegal de armas.

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